Onda de frio garante os dias mais frios do ano em 4 regiões e 14 estados; confira

Uma intensa massa de ar polar avança pelo Brasil e deve provocar os dias mais frios de 2026 em pelo menos 14 estados entre quarta (24) e quinta-feira (25). O frio intenso será sentido em quatro regiões do país, com geadas amplas, temperaturas negativas e tardes excepcionalmente frias. Mais informações: El Niño pode ser histórico: nova previsão indica aquecimento acima de 2,5°C no Pacífico

Uma intensa massa de ar polar avança sobre o Brasil na retaguarda da frente fria que começou a atuar no país na segunda-feira (22), provocando uma queda acentuada das temperaturas entre quarta (24) e quinta-feira (25).

Imagem de satélite da frente fria atuando no Brasil na tarde desta terça-feira (23).

As temperaturas mínimas e máximas serão consideradas extremas, ou seja, muito abaixo do normal, em grande parte das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até em áreas da Região Norte, garantindo os dias mais frios do ano até agora. Confira os detalhes.

Alerta de temperaturas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF indica uma alta probabilidade de ocorrência de temperaturas muito abaixo do normal para esta época do ano em grande parte do Brasil.

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Este índice compara a previsão atual com a climatologia do próprio modelo e varia entre -1 e +1. Valores próximos de -1 indicam um evento excepcionalmente frio.

No caso da temperatura mínima, o EFI mostra que as madrugadas serão especialmente frias entre quarta (24) e quinta-feira (25), com valores entre -0,8 e -1 especialmente em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, sinalizando temperaturas mínimas muito abaixo do padrão climatológico para o final de junho.

EFI do ECMWF para a temperatura mínima quarta (24) e quinta-feira (25). Créditos: Adaptado de ECMWF.

No caso das temperaturas máximas, o sinal é ainda mais expressivo. O EFI apresenta valores próximos de -1 em áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte na quarta-feira (24), indicando que as temperaturas durante a tarde estarão muito abaixo do esperado para o fim de junho.

Na quinta-feira (25), o núcleo do ar frio avança para o Sudeste, mantendo um sinal de frio extremo entre Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

EFI do ECMWF para a temperatura máxima quarta (24) e quinta-feira (25). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Em outras palavras, não serão apenas as madrugadas que terão temperaturas baixas. As tardes também serão incomumente frias, com máximas que podem ficar até mais de 13°C abaixo da média em algumas localidades.

Esse padrão deve garantir os dias mais frios de 2026 até o momento em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de provocar episódios de friagem em áreas do Norte do país.

Mínimas de -10°C e geada generalizada

O amanhecer da quarta-feira (24) será de temperaturas próximas de 0°C em uma em toda a região Sul e no sudoeste do Mato Grosso do Sul, contando com geadas generalizadas.

O frio deve ser congelante nesta quarta (24) e quinta-feira (25) sobre uma ampla área do Brasil. Na foto, geada em Sobradinho/RS em 16/06/2026. Créditos: Iara Krisna Puntel.

Na Serra Gaúcha, Serra Catarinense e Centro-Sul do Paraná as mínimas serão negativas: enquanto o modelo prevê -6°C na Serra Catarinense, essa temperatura pode ser ainda mais baixa, alcançando cerca de -10°C. Isso representa cerca de 13°C abaixo da média nessa região para a época.

Previsão de temperatura mínima nesta quarta-feira (24), segundo o ECMWF.

À tarde, as máximas continuam extremamente baixas: enquanto nas Serras Gaúcha e Catarinense os termômetros não devem passar dos 6°C, na Região Metropolitana de São Paulo a máxima deve ficar em torno de 11°C, cerca de 10°C abaixo da média.

Previsão de temperatura máxima quarta-feira (24), segundo o ECMWF.



Entre o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, no Mato Grosso e em Rondônia, temperaturas máximas de cerca de 15°C a 18°C representam anomalias de 13°C abaixo da média.

Previsão de anomalia de temperatura máxima para quarta-feira (24), segundo o ECMWF.

A quinta-feira (25) será muito parecida, sendo que a área com temperaturas negativas na região Sul se espalha ainda mais pela manhã, enquanto as máximas sobem ligeiramente.

Assim, a combinação de mínimas e máximas muito abaixo do normal deve garantir os dias mais frios do ano em pelo menos 14 estados brasileiros, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre. Existe potencial para recordes de frio em diversas cidades.