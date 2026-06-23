Chuva e ventania causam estragos e morte no interior de SP

As autoridades do interior paulista foram mobilizadas na última segunda (22) para atender ocorrências graves de quedas de árvores, destelhamento de prédios industriais e uma colisão fatal em rodovia estadual.

Vento forte e chuva causam estragos em Andradina (SP) — Foto: Reprodução / Hoje Mais Andradina

Uma forte tempestade acompanhada de rajadas intensas de vento atingiu diferentes municípios do interior de São Paulo na tarde e noite da última segunda-feira (22). O temporal mudou a rotina das populações locais, mobilizando equipes de socorro e órgãos públicos para conter os danos estruturais gerados.

Os impactos da mudança repentina no tempo resultaram em sérios prejuízos materiais em empresas e também em uma trágica fatalidade registrada nas rodovias da região. Cidades como Andradina e Tupi Paulista foram os cenários principais das ocorrências, que acendem o alerta sobre os perigos climáticos.

Destelhamento e queda de árvores mobilizam a Defesa Civil

Em Andradina, a força do vendaval durante o período da tarde provocou destruição expressiva em estruturas comerciais e áreas de lazer situadas no Parque Industrial. Por volta das 15h, as fortes rajadas de vento destelharam parcialmente o barracão de uma marcenaria. Diante da gravidade dos danos, a Defesa Civil interditou o imóvel para evitar acidentes.

Além do setor industrial, um conhecido parque aquático do município sofreu severamente com os efeitos da tempestade. O balanço inicial da Defesa Civil confirmou a queda de mais de 20 árvores espalhadas pelas dependências do complexo de lazer. Apesar do grande susto e dos estragos visíveis, choveu cerca de 12 mm e não houve feridos.

Vento forte e chuva causam estragos em Andradina (SP) — Foto: Reprodução / Hoje Mais Andradina

Os operários e técnicos municipais iniciaram os trabalhos de limpeza e remoção dos troncos logo após a calmaria retornar à cidade. A administração priorizou a liberação das vias públicas afetadas e o suporte emergencial aos proprietários dos estabelecimentos atingidos pelo fenômeno.

Os dados apurados pelo Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas revelaram que a velocidade e a força dos ventos foram os fatores determinantes para o cenário de destruição. A baixa quantidade de chuva acumulada não impediu que a ventania gerasse prejuízos na localidade.

Acidente fatal em rodovia liga alerta para perigos na pista

A situação climática tomou contornos trágicos no início da noite de segunda-feira, no município vizinho de Tupi Paulista. Sob uma forte chuva que prejudicava a visibilidade, um jovem motociclista de apenas 20 anos de idade perdeu a vida em um acidente. O fato ocorreu por volta das 18h30 na Rodovia SPA 658/294.

O condutor trafegava no km 2 da via, no sentido da cidade em direção à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quando colidiu com um boi. O animal de grande porte estava solto no meio da faixa de trânsito e fugiu para o pasto após o impacto.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Dracena prestou o socorro imediato à vítima e a encaminhou às pressas para o pronto-socorro. Infelizmente, o morador local não resistiu aos ferimentos múltiplos causados pela colisão e faleceu na unidade médica.

Peritos da Polícia Científica e funcionários da concessionária Eixo SP compareceram ao trecho da rodovia para coordenar os trabalhos operacionais. O tráfego de veículos não precisou ser interrompido pelas autoridades, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.