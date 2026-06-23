Conheça a praia no Brasil onde o calor persiste e afasta o inverno em julho

Neste destino praiano do estado de Pernambuco o calor continua atuando forte mesmo no mês de julho , em pleno inverno, com águas mornas e atrativas para quem quer fugir do frio de outras regiões.

Esta praia é a principal da região e o ponto de encontro de visitantes à procura de diversão. Crédito: Divulgação.

Este destino praiano em Pernambuco é famoso por suas piscinas naturais de águas mornas e cristalinas.

Sua localização no Nordeste faz com que as temperaturas se mantenham mais estáveis ao longo do ano, com águas propícias para banho em qualquer estação, mesmo nos meses mais frios. Em julho, o destino pode ter momentos de céu nublado ou chuva passageira, mas o frio intenso não chega a atingir a região.

Estamos falando de Porto de Galinhas, praia localizada no distrito homônimo, pertencente ao município de Ipojuca, a cerca de 60 km da capital Recife.

O que conhecer no distrito de Porto de Galinhas

Localizado no litoral sul de Pernambuco, o distrito de Porto de Galinhas é uma antiga vila de pescadores que se tornou um dos balneários mais queridos do Nordeste.

O destino oferece excelente infraestrutura, passeios de jangada, mergulho e praias paradisíacas.

O distrito tem quatro praias principais. Primeiro falamos dela, a praia de mesmo nome, praia do Porto de Galinhas, que fica no centro, concentra toda a infraestrutura da região e é ponto de partida para os clássicos passeios de jangada até as piscinas naturais. É uma praia bem agitada.

Piscinas naturais da Praia do Porto de Galinhas, no Centro do distrito. Crédito: Jobosco/CC-BY-SA-4.0/Wikimedia Commons.

A Praia de Muro Alto é sinônimo de luxo e sossego. Ela é protegida por um grande recife, forma uma piscina gigante de águas calmas e mornas, e é ideal para famílias que querem mais tranquilidade.

A praia de Maracaípe é a ‘queridinha’ dos surfistas, possui um visual rústico e sedia o Pontal do Maracaípe, ótimo para ver o pôr do sol e os cavalos-marinhos.

E a Praia do Cupe que combina areia tranquila com mar agitado. Ela também é um pouco adorada por surfistas e por quem quer curtir um sol longe das aglomerações, sem abrir mão da beleza natural da região.

Entre as principais atrações que Porto de Galinhas oferece estão: o mergulho de cilindro nas praias para observação da vida marinha (peixes, ouriços, recifes de corais, etc); passeios de bugue que passam de ponta a ponta pelas praias de Muro Alto, Cupe e Maracaípe, durando entre 4 e 6 horas; e o Centro da Vila, cheio de lojinhas de artesanato local, restaurantes tradicionais e as famosas estátuas de galinhas espalhadas por todos os lados.

Esta é a rua principal da vila de Porto de Galinhas, toda decorada e com várias opções de lojas, bares, farmácias e restaurantes. Nela se concentram as principais atividades para fazer à noite na região. Crédito: Múcio Júnior.

As famosas piscinas naturais aparecem durante a maré baixa, quando os recifes formam áreas de água morna clara e rasa, ideais para passeios de jangada e observação do mar com mais calma.

A baixa temporada em Porto de Galinhas ocorre principalmente entre os meses de março a junho e de agosto a novembro. Neste período os preços de hospedagem, passagens e passeios caem significativamente, e as praias costumam ficar mais vazias e tranquilas.

Mas atenção: em julho tem-se o período de férias escolares, então a procura por hospedagem pode ser maior.

Como chegar no distrito de Porto de Galinhas?

A região é de fácil acesso. Você vai viajar até Recife e de lá seguir até o destino pela rodovia BR-101. Esse trajeto entre a capital e o distrito tem cerca de 60 km e dura 1h30 em média.