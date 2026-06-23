Frente fria traz volumes de até 100 mm, frio e dias chuvosos ao Sudeste; veja onde

Uma frente fria está avançando pelo Sudeste do Brasil, contribuindo para a formação de pancadas de chuva e temporais isolados. O tempo seguirá instável nos próximos dias, e com ar frio ingressando logo atrás do sistema. Mais previsão: Frente fria traz chuvas atípicas de até 100 mm para 6 estados; confira a previsão

A primeira frente fria do inverno está avançando sobre a Região Sudeste do Brasil, provocando chuva pontualmente intensa, rajadas de vento e descargas elétricas. O sistema vai manter essas condições sobre a região até esta quarta-feira (24).

Mas isso não significa que as chuvas vão parar. A frente fria se afasta do continente já nesta quinta-feira (25), mas áreas de instabilidade ainda se formam sobre parte da região entre a quinta e a sexta-feira (26), com acumulados chegando na casa dos 100 mm no litoral paulista até o fim da sexta-feira (26).

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Na retaguarda do sistema, uma massa de ar frio de origem polar está ingressando na região causando um declínio nas temperaturas.

As madrugadas e manhãs serão frias em várias localidades, com mínimas abaixo dos 16°C e chegando aos 7°C em áreas paulistas.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Semana com temporais e chuva de até 100 mm no Sudeste

A frente fria já está espalhando a chuva nesta terça-feira (23) por áreas do Sudeste, especialmente sobre o estado de São Paulo, mas também sobre o sul mineiro e sul do Rio de Janeiro.

Ao longo da manhã e da tarde de quarta-feira (24) ainda serão esperadas chuvas que podem vir em forma de pancadas fortes, rajadas de vento e trovoadas em todo o estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. À noite, as chuvas reduzem em toda a região.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (24) às 13h , segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (25) ainda chove de forma moderada, mas com risco de pancadas mais fortes e temporais isolados, no sul mineiro, em boa parte do Rio de Janeiro e na porção norte e leste de São Paulo, principalmente no período da tarde.

Até a sexta-feira (26) há risco de fortes pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Os volumes podem chegar aos 100 mm no litoral norte paulista.

Na sexta-feira (26) o risco de temporais diminui, mas áreas de instabilidade ainda devem atuar no Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas Gerais, formando chuvas mais fracas e isoladas, mas com risco de pancadas no leste paulista.

No fim de semana, a nebulosidade diminui e o tempo volta a ficar mais firme no Sudeste, com aberturas de Sol e apenas alguma chuva mais fraca e isolada ou chuvisco no leste da região.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (23) e a noite de sexta-feira (26), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação entre hoje (23) e a noite de sexta-feira (26) serão mais elevados no litoral norte de São Paulo, onde chegam em torno dos 100 mm, na Região Imediata de Caraguatatuba-Ubatuba-São Sebastião.

No Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais e na porção norte de São Paulo os volumes chegam até a casa dos 80 mm. O sul fluminense terá volumes de até 50 mm. Nas demais áreas do Sudeste, volumes baixos, de menos de 20 mm.

Ar polar derruba as temperaturas em parte do Sudeste

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio de origem polar vai ingressar no Sudeste colocando as temperaturas em declínio já a partir de hoje (23), especialmente em São Paulo, no sul de Minas Gerais e Zona da Mata e no sul e Região Serrana do Rio de Janeiro, onde a sensação de frio permanecerá ao longo do dia todo, mas com mais força durante a manhã e noite.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a manhã (6h) de quinta-feira (25), segundo o modelo europeu ECMWF.

Em quase todo o Sudeste as temperaturas mínimas vão variar ao longo desta semana de 11°C a 17°C, e podendo cair para os 7°C/8°C nas sub-regiões de Presidente Prudente e Itapeva, em São Paulo, principalmente na quinta-feira (25).

Já as temperaturas máximas vão ficar mais baixas durante a tarde especialmente em São Paulo, no sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro e na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde elas não passam dos 17°C e ficam em torno dos 10°C/11°C no leste paulista.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para quinta-feira (25) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas capitais, as máximas previstas são de apenas 14°C em São Paulo na quarta (24) e quinta-feira (25) e de 20°C na sexta (26). No Rio de Janeiro, máximas entre 21°C-22°C na quarta e quinta e de 24°C na sexta. Em Belo Horizonte, tempo firme nos próximos dias com máximas em torno de 24°C.

A partir do fim de semana, as temperaturas durante a tarde voltam a se elevar gradativamente e o friozinho fica mais restrito às áreas de serra e no leste paulista.