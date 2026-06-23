Frente fria traz chuvas atípicas de até 100 mm para 6 estados; confira a previsão

Uma nova frente fria provoca instabilidades e chuvas atípicas para esta época do ano em parte do Brasil. Os acumulados previstos para os próximos dias podem chegar a 100 mm em 6 estados de diferentes regiões Veja também: El Niño pode ser histórico: nova previsão indica aquecimento acima de 2,5°C no Pacífico

O mês de junho tem se mostrado um pouco diferente dos últimos anos em algumas regiões do Brasil. A frequente entrada de sistemas sobre o país tem proporcionado chuvas acima da média em áreas que, geralmente neste período do ano, os volumes pluviométricos são baixos.

Este cenário irá se manter pelos próximos dias com a atuação da frente fria que aumenta riscos e traz alertas de chuvas intensas e grandes acumulados. Desta forma, o modelo prevê acumulados próximos de 100 mm entre o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil ainda nesta semana. Confira os estados afetados pelas precipitações.

Sudeste e Centro-Oeste em atenção até quinta-feira

O Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil vão ficar em atenção até, pelo menos, esta quinta-feira (25). O modelo ECMWF mostra o avanço de uma frente fria sobre o país. Pela Região Sul, o sistema avançou de maneira rápida, contudo, a previsão mostra que a frente fria terá outras características sobre o Sudeste e Centro-oeste.

Canal de umidade dá suporte e ajuda a organizar chuvas desde o sul do Mato Grosso ao leste de São Paulo e Rio de Janeiro.

O sistema frontal estará atuante por mais tempo, isso porque a frente fria auxilia na formação de um corredor de umidade que atua sobre a Região. Desta forma, as chuvas terão suporte de umidade vindo da Região Norte que, além de permitir a atuação mais duradoura do sistema, organiza as chuvas desde o Norte do país.

Já durante a madrugada de quarta-feira (24), a previsão mostra que a intensidade das chuvas vão variar entre moderadas e fortes, a atenção se volta para áreas com risco de transtornos caso do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e áreas pontuais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde há riscos de tempestades.

O mapa mostra áreas com previsão de chuvas para esta quarta-feira (24).

Conforme as horas passam, a frente fria afeta outras localidades do Sudeste e Centro-Oeste. No período da tarde, as chuvas fortes se concentram sobre o Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro, sul e sudoeste de Minas Gerais. Chove também em áreas de Goiás e Mato Grosso.

A quinta-feira (25) marcará algumas mudanças no tempo, como tempo fechado durante a madrugada, com as chuvas ocorrendo no litoral paulista e fluminense, em áreas pontuais do norte do Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso.

Previsão de precipitação para a tarde desta quinta-feira (25).

No decorrer da tarde de quinta-feira (25), a projeção é de que as chuvas continuem sobre o litoral, elevando os acumulados na região. Contudo, o canal de umidade também estará presente e, desta maneira, temos previsão de chuvas intensas e riscos de temporais.

Atenção para áreas do sul de Minas Gerais, norte, centro e oeste de São Paulo, e na faixa entre o leste , centro e noroeste do Mato Grosso do Sul. Conforme comentamos antes, serão nessas áreas os maiores volumes acumulados entre o restante desta terça (23) e o final de quinta-feira (25).

No litoral paulista e fluminense os acumulados variam entre 44 mm e 101 mm na faixa entre Santos/SP e Itaguaí/RJ. Na faixa entre o leste, norte e noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, os volumes previstos oscilam de 23 mm a 78 mm.

Precipitação acumulada prevista entre terça (23) e quinta-feira (25).

No Centro-Oeste, áreas pontuais têm previsão de acumulados que podem superar os 100 mm, especialmente na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e interior de Goiás. No restante da região, a chuva ocorre de forma mais irregular, variando entre 7 mm e 56 mm. De qualquer forma é necessário manter a atenção pelas próximas 72 horas