Novo ciclone e frente fria mudam o tempo após frio intenso
Um novo ciclone acompanhado por frente fria e massa de ar polar deve provocar temporais, chuva intensa, ventos fortes e uma nova queda das temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mantendo o frio e o risco de geadas no início de julho.
- Mais informações: Frente fria traz chuvas atípicas de até 100 mm para 6 estados
Neste momento, uma frente fria avança pelo Brasil causando chuvas significativas e uma queda das temperaturas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Norte. Com isso, a primeira semana do inverno será marcada por uma onda de frio intensa, com ocorrência de temperaturas negativas, geada e precipitação invernal.
Entre o final do sábado (27) e o domingo (28), uma nova região de baixa pressão começará a se aprofundar entre a Argentina, o Paraguai e a Bolívia. O sistema será capaz de formar pancadas de chuva já no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul ao longo do final de semana.
Na segunda-feira (29), e na terça-feira (30), a frente fria associada ao ciclone causará tempestades significativas entre os três estados da região Sul, o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo.
As tempestades podem ocasionar chuvas de até 50 mm por hora, com acumulados que chegam perto dos 100 mm totais em alguns municípios, com rajadas de vento de até 75 km/h nas regiões litorâneas.
O fenômeno será ainda acompanhado por uma nova massa de ar polar, que avançará pelo Brasil a partir da segunda-feira (29), mas será sentida de fato na terça-feira (30), quando volta a ocasionar temperaturas abaixo dos 10°C na região Sul e no sul do Mato Grosso do Sul.
Nova massa de ar polar mantém o frio semana que vem
Entre quarta-feira (01) e a quinta-feira (02), os primeiros dias do mês de Julho, essa massa de ar polar será capaz de formar temperaturas negativas sobre a região Sul, como é possível observar na imagem abaixo. Essas mínimas ocorrem durante a madrugada e a manhã e abrangem especialmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com destaque para as regiões serranas.
Essa situação fará com que o início de Julho continue bastante frio na região Sul, com um clima típico do inverno que, embora não seja tão intenso quanto a onda de frio que está sendo registrada nesta semana, ainda assim será capaz de dar continuidade às tendências de temperaturas abaixo da média na semana que vem.
Para descobrir exatamente quais dias serão mais frios na sua cidade e não ser pego de surpresa pelas massas de ar polar dessa semana e da próxima, não deixe ainda de conferir as previsões de temperatura máxima e mínima específicas para o seu município.