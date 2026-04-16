Onda de calor atípica pode durar até o fim do outono

Uma bolha de calor irá se estabelecer no centro-leste do Brasil nos próximos dias, iniciando uma onda de calor com previsão de se estender até o fim de maio. As anomalias podem alcançar 10°C acima da média e as temperaturas serão extremas. Mais informações: Bolha de ar quente ganha força e afeta 11 estados do Brasil com temperaturas 8°C acima da média; confira

O outono meteorológico compreende o período entre 1° de março e 31 de maio. Nestes meses, o padrão atmosférico muda gradualmente de características de verão para inverno, podendo ‘misturar’ características de ambas as estações, por exemplo, ora fazendo frio, ora calor.

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No entanto, a tendência é que nesta segunda metade do outono o clima de verão esteja de volta. As temperaturas previstas para as próximas 5 semanas são substancialmente acima da média em grande parte do país, configurando uma onda de calor intensa e duradoura. Confira os detalhes.

Onda de calor prolongada

Não existe uma definição única na literatura científica para caracterizar uma onda de calor. De forma geral, diferentes instituições descrevem o fenômeno como um período de vários dias consecutivos com temperaturas anormalmente elevadas em relação ao padrão climatológico de uma região, podendo ou não estar associado à alta umidade e incluindo tanto dias quanto noites quentes.

No Brasil, costuma-se adotar o critério de que uma onda de calor ocorre quando há pelo menos cinco dias consecutivos em que a temperatura máxima diária supera em 5°C ou mais a média mensal climatológica.

O modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, prevê anomalias semanais de temperatura entre 3°C e 6°C acima da média por, pelo menos, 5 semanas consecutivas no centro-leste do Brasil, com o centro da bolha alcançando valores entre 6°C e 10°C acima da média. Isso pode representar a atuação de uma onde de calor prolongada.

Previsão de anomalia semanal de temperatura de acordo com o ECMWF. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de ECMWF

Como podemos ver nos mapas acima, a bolha de calor deve ganhar força entre a primeira e a segunda semana: tanto a área com temperaturas entre 3°C e 6°C quanto o centro de até 10°C acima da média se expandem na virada de mês, entre 27 de abril e 4 de maio. Depois disso, a bolha perde um pouco de força e área, mas se estende até, pelo menos, 25 de maio - praticamente o fim do outono.

Aqui é importante ressaltar que estas previsões são atualizadas diariamente pelo ECMWF e podem mudar nos próximos dias, sendo necessário o monitoramento contínuo das condições para a garantia de uma previsão acurada.

Temperaturas extremas iniciam em breve

A onda de calor será atípica tanto pela sua duração prolongada quanto pelas temperaturas máximas que estão sendo previstas. O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para temperatura máxima destaca que uma ampla área abrangendo parte das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste devem ter temperaturas extremas nos próximos dias.

Simplificadamente, o que o EFI mostra são áreas onde as máximas provavelmente irão ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo, o quantil 99. Apenas 1% das previsões do modelo alcançam os valores diários que estão sendo previstos para esta época e regiões.

As temperaturas extremas se estabelecem em uma ampla área desde sábado (18), e se mantém sobre esta mesma região até, pelo menos, quarta-feira (22), mas provavelmente irão se estender por uma sequência ainda maior de dias.

EFI do ECMWF para temperatura máxima entre domingo (19) e terça-feira (21). Créditos: Elaborado por Meteored/Mapas do ECMWF.

Entre sexta-feira (17) e o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), as máximas previstas para a região de atuação da bolha de ar quente variam entre 35°C e 38°C, especialmente entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Previsão de temperatura máxima para segunda-feira (20), de acordo com o ECMWF.

Embora temperaturas entre 35°C e 37°C já tenham sido registradas em abril, especialmente no Centro-Oeste, esses valores não são comuns. No Sudeste, marcas acima de 33°C já são raras para o período, o que reforça o caráter excepcional de episódios com calor persistente nessa época do ano.

Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar será baixa na área da bolha de ar quente, alcançando valores abaixo de 20% em muitas cidades, o que coloca a saúde da população em risco e aumenta a chance de sobrecarga do sistema de saúde. Recomenda-se a ingestão frequente de água, umidificar ambientes e, se possível, evitar exposição ao sol e atividades ao ar livre durante os horários mais quentes do dia.