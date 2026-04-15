Bolha de ar quente ganha força e afeta 11 estados do Brasil com temperaturas 8°C acima da média; confira

Uma intensa bolha de ar quente se estabelece no Brasil e eleva as temperaturas de forma expressiva nos próximos dias. Temperaturas extremas e próximas a 40°C estão previstas entre o fim de semana e o feriado de Tiradentes. Mais informações: Super El Niño: as chuvas extremas de 2024 podem se repetir no Rio Grande do Sul?

Abril marca o segundo mês do outono meteorológico. Nesta estação de transição, ocorre uma gradual mudança do padrão atmosférico correspondente ao verão para características que se assemelham ao clima de inverno. Mesmo que uma mistura entre as estações faça parte da variabilidade natural do clima, o frio intenso e abrangente deve demorar para chegar em 2026.



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Isso porque a segunda quinzena de abril - e, provavelmente a primeira quinzena de maio - será de temperaturas essencialmente acima da média em todo o país, mas com destaque para uma bolha de calor que começa a ganhar força no centro-leste do Brasil nos próximos dias, elevando as temperaturas em até 8°C acima da média. Confira os detalhes.

Previsão de bolha de calor

O modelo ECMWF fornece, diariamente, previsões atualizadas de anomalias semanais de temperatura. Na rodada mais atual, o modelo prevê que uma bolha de calor centrada entre Goiás e Minas Gerais, onde, numa pequena área, as temperaturas podem ficar entre 6°C e 10°C acima da média.

Em uma área abrangente em torno deste centro, anomalias de temperatura entre 3°C e 6°C acima da média irão persistir sobre uma área que abrange desde o norte da região Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

Previsão de anomalia semanal de temperatura de acordo com o ECMWF. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de ECMWF

Este padrão deve se manter, pelo menos, pelas próximas duas semanas, sendo que entre 27 de abril e 4 de maio a área com anomalias entre 3°C e 6°C abrange uma área ainda maior. Há indícios que este padrão possa se manter também ao longo de quase todo o mês de maio.

Alerta de temperaturas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para temperatura máxima indica que as temperaturas nos próximos dias serão consideradas extremas em uma ampla região do país, ou seja, raras dentro da climatologia.

O EFI se baseia em uma métrica estatística conhecida como quantil 99, e alerta para eventos incomuns ou extremos quando as temperaturas diárias previstas estão acima deste limiar. De uma forma simples, isso quer dizer que apenas 1 em cada 100 previsões alcançam os valores previstos, com base na climatologia de cada região.

EFI do ECMWF para temperatura máxima entre domingo (19) e terça-feira (21). Créditos: Elaborado por Meteored/Mapas do ECMWF.

De acordo com o EFI, a bolha quente começa a se estabelecer na quarta (15), mas ganha força e abrangência a partir de sexta-feira (17), com pico entre domingo (19) e o feriado prolongado de Tiradentes (21).

Entre estes dias, valores máximos (entre 0,8 e 1) são alcançados pelo EFI sobre uma ampla área do país, como mostrado pela escala de cores dos mapas acima, abrangendo as regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste. Áreas em laranja escuro e vermelho, dentro dos contornos pretos nos mapas acima mostram que muito provavelmente um evento extremo de altas temperaturas vai ocorrer.

Previsão de máximas próximas de 40°C

Os estados afetados pela bolha de calor nos próximos dias incluem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia. A partir de sexta-feira (17) a temperaturas começam a ficar com mais de 7°C acima da média em algumas áreas.

No sábado (18), anomalias de 8°C acima da média devem representar temperaturas entre 30°C e 33°C às 11h da manhã nos estados citados anteriormente. As máximas, à tarde, podem ficar entre 36°C e 38°C, especialmente em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Previsão de anomalia de temperatura no sábado (18) de manhã, de acordo com o ECMWF.

As temperaturas continuam em elevação ao longo do domingo (19) e segunda-feira (20), com máximas acima de 35°C se espalhando sobre uma ampla área. Na véspera do feriado, segunda-feira (20), as temperaturas previstas se aproximam de 40°C no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro (MG), Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, podendo ultrapassar os 37°C.

Previsão de temperatura máxima na segunda-feira (20), de acordo com o ECMWF.

A umidade relativa do ar está prevista ficar abaixo de 30% e, em algumas áreas, abaixo de 20%, o que, combinado com altas temperaturas, representa um grande risco à saúde.

A população e as autoridades devem ficar em alerta, especialmente devido ao favorecimento do aumento de doenças respiratórias e da possível sobrecarga nos serviços de saúde.

Recomenda-se beber bastante água, evitar exposição ao sol e exercícios físicos (incluindo passeios com os pets) nos períodos mais quentes do dia e redobrar os cuidados com grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.