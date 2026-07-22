Novo episódio de chuvas vai atingir o Rio Grande Sul antes do fim do mês; saiba o que esperar

A trégua das chuvas no Rio Grande do Sul será breve: um novo episódio de tempestades intensas com chuvas volumosas está previsto para a última semana de julho.

O Rio Grande do Sul vem enfrentando um episódio de chuvas extremas desde o início da semana. Tempestades severas deixaram um rastro de destruição em diversos municípios e os acumulados de chuva nas últimas 48 horas se aproximam de 300 mm em cidades da metade norte do estado.

De acordo com a Defesa Civil do estado, 70 municípios foram afetados e pelo menos dois rios atingiram a cota de inundação, deixando cidades dos Vale do Taquari e Caí em alerta máximo.

A partir desta quarta-feira (22) as chuvas começam a perder força sobre o Rio Grande do Sul, que deve ter uma trégua até o final da semana. Porém, um novo episódio de tempestades severas com acumulados elevados de chuva já tem data para chegar. Confira os detalhes.

Chuvas diminuem até o fim da semana

Chuvas fracas a moderadas ainda estão previstas ao longo desta quarta-feira (22) sobre o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (23) a nebulosidade deve predominar, embora o sol possa aparecer em alguns momentos. Ainda há previsão de chuvas fracas no nordeste do estado.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (24), segundo o ECMWF.

A sexta-feira (24) também deve ter predomínio de céu encoberto, com alguns períodos de sol. A maior parte do Rio Grande do Sul não deve ter chuva, porém, no norte e nordeste do estado há risco de tempestades isoladas com chuvas de intensidade moderada a forte.

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Enquanto o sábado (25) continuará com tempo encoberto, mas com baixa probabilidade de chuva, no domingo (26) tempestades isoladas e localmente intensas começam a se formar novamente sobre o Rio Grande do Sul, ganhando força a partir de segunda (27).

Novo episódio de tempestades e chuvas volumosas

A partir de segunda-feira (27), uma nova rodada de tempestades severas e chuvas intensas deve começar a avançar sobre o Oeste do Rio Grande do Sul, se espalhando sobre a região central e leste no decorrer do dia.

As tempestades mais intensas devem ocorrer no Oeste, Noroeste e Centro do estado, onde há risco elevado de formação de granizo, muitos raios e eventos extremos de ventos, como microexplosões ou tornados. Porém, não se descarta a ocorrência de tempestades intensas também em outras áreas.

Previsão de tempestades para segunda-feira (27), segundo o ECMWF.

As tempestades com chuvas intensas devem se estender até, pelo menos, quarta-feira (29) sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de chuvas intensas no Rio Grande do Sul para a próxima terça-feira (28), segundo o ECMWF.

Os acumulados de chuva entre o domingo (26) e o final da quarta-feira (29) devem ser mais elevados em uma faixa central que cobre o Rio Grande do Sul de oeste a leste, como mostra o mapa abaixo. Nesta área os volumes devem ser superiores a 100 mm, podendo se aproximar de 200 mm no Centro do estado.

Previsão de chuva acumulada até quarta-feira (29), segundo o ECMWF.

Embora os volumes previstos sejam menores do que os observados ao longo da atual semana, o cenário indicado para a última semana de julho ainda representa um potencial de preocupação, uma vez que novas chuvas intensas devem atingir áreas que já vêm enfrentando muitos transtornos.

Diversas residências foram destelhadas e invadidas pelas águas nos últimos dias, os rios permanecem com níveis elevados e o solo segue muito úmido. Assim, novos episódios de chuva intensa podem agravar a situação e aumentar os riscos associados aos impactos já registrados, como novas inundações e deslizamentos de terra.

Vale destacar que essa previsão representa a tendência indicada, neste momento, pelo modelo ECMWF, de confiança da Meteored, para os próximos dias. Como ainda há vários dias pela frente, a previsão pode mudar, tanto em relação aos volumes quanto à distribuição das chuvas. Por isso, é fundamental acompanhar a evolução das previsões ao longo dos próximos dias para verificar se essa tendência será mantida.