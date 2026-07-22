Holanda declaram oficialmente situação de escassez de água devido à seca persistente

As três ondas de calor registadas no último mês e a primavera seca esgotaram os reservatórios holandeses, obrigando o governo a declarar o racionamento de água pela quarta vez desde 1976.

O Governo eleva o nível de resposta à seca, à medida que as entidades responsáveis pela gestão da água começam a dar prioridade à distribuição de água na Holanda.

Nedim Sladic Meteored Reino Unido 22/07/2026 12:36 4 min

Os Países Baixos declararam oficialmente uma escassez de água na quinta-feira, após semanas de seca persistente, o que levou as autoridades a elevar o nível nacional de resposta à seca.

Racionamento de água e baixos níveis dos rios

O Ministério das Infraestruturas e da Gestão da Água elevou o nível de resposta para o Nível 2, seguindo a recomendação do Comité Nacional de Coordenação da Distribuição de Água, uma vez que se prevê que a escassez se mantenha nas próximas semanas.

Ao abrigo destas medidas, será dada prioridade à proteção das defesas contra inundações e dos diques sensíveis à seca, seguida do abastecimento de água potável e da produção de energia. As autoridades regionais irão, alegadamente, decidir se são necessárias restrições adicionais, enquanto a província de Limburg já restringiu a utilização de águas superficiais para fins que incluem a irrigação de terras agrícolas.

Primavera seca e três ondas de calor na origem do atual panorama na Holanda.

A Rijkswaterstaat, agência executiva do Ministério das Infraestruturas e Gestão da Água dos Países Baixos, afirmou que não existe qualquer risco para o abastecimento público de água potável, mas exortou a população a utilizar a água de forma responsável durante o período de seca. O caudal dos rios que entram nos Países Baixos desceu para o nível mais baixo desde 1976, em Lobith.

O Comité Nacional de Coordenação da Distribuição de Água afirmou que a atual escassez é mais grave do que o habitual e alertou que o risco de seca aumentou nas últimas décadas devido às mudanças climáticas.

A última vez que a Holanda elevou o seu nível de resposta à seca para o Nível 2 foi em agosto de 2022. O nível de alerta mais elevado, o Nível 3, foi declarado pela última vez em 2003.

Como as mudanças climáticas influenciam as secas

O aumento da frequência com que se decretam racionamentos de água nos últimos 20 anos indica a gravidade com que se deve abordar a questão das mudanças climáticas e a preparação dos países para dar resposta às questões chave em matéria de infraestruturas, com vista a mitigar reações ainda mais drásticas.

Com a previsão de um tempo mais quente e seco no verão e mais úmido no inverno, em resultado de um clima em aquecimento, os países da Europa Ocidental necessitam desesperadamente de soluções mais resilientes. Uma seca prolongada seguida de chuvas torrenciais não é necessariamente a chave para pôr fim à seca de forma eficaz.

A consciência de um mundo mais quente consiste em perceber a alteração no ciclo hidrológico e a perturbação dos padrões meteorológicos estabelecidos, o que implica que, quando chove, agora chove com maior intensidade e isso não corresponde à necessidade do solo de compensar o défice.

Chuvas mais intensas num curto período de tempo não são a solução para a seca, uma vez que aumentam o escoamento superficial, em vez de favorecerem a infiltração. Precisamos de recolher cada gota e de sensibilizar as pessoas para o facto de que um futuro mais quente e prolongado implica ondas de calor e secas de verão mais frequentes em toda a Europa Ocidental, com impactos socioeconômicos mais adversos, se as infraestruturas continuarem a ser concebidas para um clima que, de facto, já não existe.