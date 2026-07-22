Chuvas reduzem e ar frio avança pelo Sul com temperaturas abaixo dos 10°C; veja a previsão

Após dias de chuvas intensas e tempo fechado, a tendência é de diminuição. A previsão mostra o avanço de ar frio sobre o Sul do país, o que diminui as temperaturas deixando-as abaixo dos 10°C.

Previsão indica temperaturas abaixo de 10°C em áreas do Sul do Brasil nos próximos dias. (Foto: Reprodução/Código19).

O começo desta semana contou com a presença de instabilidades, tempo fechado, chuvas intensas e volumosas sobre o Sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho os acumulados superaram os 150 mm em várias localidades. Para o restante da semana a previsão mostra diminuição das instabilidades.

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O afastamento do ciclone e o deslocamento da frente fria fazem com que as chuvas percam força na Região Sul. Por outro lado, a chegada de um sistema de alta pressão passa a transportar ar frio. Dessa forma, as temperaturas vão diminuir nos próximos dias e ficam abaixo dos 10°C, com possibilidade de geadas pontuais.

Chuva dará lugar às baixas temperaturas

As chuvas começam a diminuir sobre o Sul do Brasil no decorrer desta quarta (22) e quinta-feira (23). Contudo, outro sistema chega a região, se trata de uma alta pressão que leva ar frio para diversos municípios. As temperaturas diminuem já nesta quinta (23), com temperaturas inferiores aos 10°C em áreas do sul gaúcho durante o amanhecer.

A previsão é da presença de ar frio que diminui as temperaturas nos próximos dias após o avanço da frente fria sobre a Região Sul.

Situação que também está prevista para a Serra Gaúcha e Catarinense, onde os termômetros variam entre 7°C e 10°C. No restante da Região Sul, a presença de nuvens não permite a queda acentuada das temperaturas, desta forma as temperaturas mínimas ficam entre 11°C e 16°C.

Com a chegada do período da tarde, a tendência é de elevação nas temperaturas principalmente na porção oeste do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e do Paraná. Nessas áreas as máximas ficam acima dos 20°C.

Temperatura prevista para a tarde de quinta-feira (23), segundo o modelo ECMWF.

Situação que é um pouco diferente da prevista para os demais municípios. No sul e leste gaúcho, sul e litoral norte de Santa Catarina e leste do Paraná com termômetros abaixo dos 19°C. Em áreas pontuais, as temperaturas sobem e ultrapassam os 20°C.

Na sexta-feira (24), o frio será sentido com maior força durante as manhãs. A temperatura diminui de forma mais generalizada. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina as temperaturas variam entre 10°C e 15°C, com exceção das áreas serranas dos dois estados.

Temperatura prevista para a manhã de sexta-feira (24).

No alto da Serra Gaúcha e Catarinense, a previsão é de mínimas na casa dos 7°C. No entanto, temos que levar em consideração algumas correções em relação a altitude. Desta forma, tem-se a possibilidade de geadas, uma vez que após as correções os termômetros podem chegar a 3°C.

O ar frio também chega ao Paraná, com temperaturas na casa dos 10°C sobre o sul do estado e subindo gradualmente. Sobre a porção norte e noroeste termômetros acima de 15°C.

E, chegando ao período da tarde, as menores temperaturas vão se concentrar no leste e centro paranaense, e interior de Santa Catarina com máximas que não superam os 19°C. No Rio Grande do Sul, temperaturas entre 18°C e 22°C.