Mudança do tempo para SP está confirmada: alerta de temporais e queda nas temperaturas

Frente fria vai provocar pancadas de chuva, temporais isolados e uma queda das temperaturas em São Paulo a partir da noite de hoje (22). E a previsão reduziu o potencial volumétrico, com volumes não passando dos 60 mm.

Os dias ensolarados e secos estão com os dias contados no estado de São Paulo. Uma mudança no tempo é esperada já a partir da noite desta quarta-feira (22) em áreas de divisa com o Paraná devido à aproximação de uma nova frente fria.

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O sistema meteorológico vai avançar pela região nos próximos dias, levando pancadas de chuva e temporais isolados, além de causar uma queda das temperaturas após a sua passagem, que será sentida especialmente nas máximas.

Além disso, a previsão reduziu o potencial volumétrico na região. Em boa parte do estado as chuvas vão acumular entre 30 mm e 60 mm em 3 dias (até o próximo sábado (25)). Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Próximos dias com pancadas de chuva e temporais em SP

É importante destacar que a chuva não vai se prolongar por muito tempo. Já no fim de semana o tempo volta a ficar firme em todo o estado de São Paulo.

A frente fria avança e já na noite desta quarta (22) vai provocar chuvas no sul do estado, em áreas de divisa com o Paraná, que podem vir com descargas elétricas.

Ao longo de toda a quinta-feira (23) são esperadas pancadas de chuva de forma mais isolada, não será uma chuva muito abrangente, mas podem ser moderadas a pontualmente intensas. Também há risco de temporais, especialmente no oeste e leste do estado e entre a tarde e a noite.

Na capital paulista, a quinta-feira (23) será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite pode ter chuviscos.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons brancos) para sexta-feira (24) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (24) os temporais ganham força em todo o estado paulista, principalmente na metade centro-sul.

Já desde a madrugada e ao longo de todo o dia são esperadas chuvas moderadas a pontualmente fortes e com temporais com muitos raios. À noite, as instabilidades reduzem mas podem ocorrer pancadas isoladas no centro e leste de São Paulo.

Esta quinta (23) e a sexta-feira (24) serão dias com pancadas de chuva e temporais pontuais em São Paulo, e com maior intensidade na sexta. No fim de semana o tempo já volta a ficar firme.

A capital paulista terá uma sexta (24) de céu parcialmente nublado, com chuva mais fraca pela manhã e risco de temporais à tarde e à noite.

Previsão de densidade de raios para a sexta-feira (24) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana, o tempo volta a ficar firme e com predomínio sol em todo o estado.

Além disso, os volumes de chuva não serão tão expressivos. A previsão reduziu o potencial volumétrico, e com isso os acumulados entre hoje (22) e a noite de sexta-feira (24) ficam entre 30 e 70 mm na porção centro-sul do estado.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) entre hoje (22) e a noite (23h) de sexta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

A faixa mais ao norte do estado terá volumes baixos e não significativos (abaixo dos 20 mm).

Na capital paulista é esperado um volume total de aproximadamente 22 mm nestes 3 dias (de hoje até sexta (24)).

Período breve de friozinho no centro-leste de SP

Já a partir desta quinta-feira (23), com a passagem do sistema frontal, haverá uma diminuição nas temperaturas, sentida especialmente nas máximas, e na região leste do estado, onde elas podem chegar entre 15°C-17°C em algumas localidades. Áreas do norte/noroeste ainda terão máximas entre 29°C/31°C.

Na sexta-feira (24) as temperaturas diminuem mais um pouco por todo o estado, inclusive em áreas do oeste onde fazia mais calor, mas vale destacar que não fará um frio significativo. Agora toda a porção centro-leste terá máximas que não ultrapassam os 21°C e que podem chegar aos 14°C no sul da região Sorocabana, deixando uma sensação de friozinho.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a sexta-feira (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Vale destacar que este será um período breve de friozinho, com temperaturas mais baixas pela manhã e amenas à tarde, especialmente no leste. Já no fim de semana o calor retorna ao estado.

A partir do sábado (25) as temperaturas voltam a se elevar gradualmente; apenas algumas áreas mais elevadas no extremo leste ainda podem registrar máximas de 16°C, enquanto grande parte do estado já terá máximas acima dos 22°C e chegando aos 29°C no extremo noroeste.

A capital paulista terá máxima de 24°C na quinta-feira (23), enquanto que na sexta (24) e sábado (25) em torno dos 20°C/21°C.