Rios sobem após temporais e causam inundações e alagamentos em cidades do RS

Diante dos prejuízos provocados pelas tempestades no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil contabiliza dezenas de cidades prejudicadas enquanto o governo federal reconhece a situação de emergência.

Homem é resgatado de carro durante chuva intensa no RS — Foto: Edegar Passari/Arquivo Pessoal

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul provocaram a elevação repentina dos rios Taquari e Caí, gerando transtornos severos e surpreendendo as autoridades locais nesta quarta-feira (22). Em diversas cidades gaúchas, o nível das águas ultrapassou as margens de segurança, forçando a evacuação preventiva de moradores em áreas com risco elevado de alagamento.

De acordo com o balanço consolidado pela Defesa Civil estadual, ao menos 73 municípios contabilizaram danos decorrentes dos temporais registrados desde a última sexta-feira (17). Diante desse cenário crítico, equipes municipais acionaram planos emergenciais para prestar socorro imediato e remover famílias para abrigos temporários nas regiões afetadas.

Inundações no vale do Taquari e evacuação de moradores

Na região do Vale do Taquari, a elevação dos rios atingiu níveis preocupantes durante a madrugada de quarta-feira (22). No município de Encantado, a cota de transbordamento foi superada por volta das 4h, e o nível verificado pelas réguas de medição alcançou a marca de 14,29 metros no início da manhã.

Rio Caí ultrapassou cota de inundação em São Sebastião do Caí — Foto: Mateus Bruxel/Agência RBS

Já no município de Lajeado, a cota fixada para caracterizar a inundação do Rio Taquari é de 19 metros. O monitoramento feito pelo Serviço Geológico do Brasil apontou que as águas atingiram a marca de 20,80 metros às 7h30, evidenciando o avanço acelerado sobre a infraestrutura da cidade.

Diante do agravamento verificado às 3h, momento em que a medição oficial registrou 17 metros, a prefeitura de Lajeado ativou o plano de contingência. As equipes locais iniciaram imediatamente a remoção das famílias das zonas vulneráveis, encaminhando os moradores desabrigados para o Parque do Imigrante.

️/ O Rio Grande do Sul voltou a ser castigado por temporais nesta terça (21/7). Em alguns municípios, o volume de chuva já ultrapassa os 200 milímetros, provocando alagamentos, destelhamentos e diversos transtornos. QUE TENSO pic.twitter.com/cXzgoX61V7 — Brasil Conservador️100%SDV (@MachadoDarlon) July 22, 2026

O aumento do fluxo hídrico afetou também o município de Roca Sales, onde o Rio Taquari subiu 55 centímetros e atingiu 16,20 metros às 8h. Embora a cota oficial de transbordamento na localidade seja estabelecida em 18 metros, o avanço constante manteve a comunidade sob vigilância.

Elevação do Rio Caí e alagamentos em cidades vizinhas

As fortes precipitações causaram igualmente o transbordamento do Rio Caí em diferentes trechos de sua bacia. Em São Sebastião do Caí, o nível alcançou 11,01 metros às 8h, superando a cota limite de inundação fixada em 10,50 metros e provocando alagamentos em áreas ribeirinhas.

A vigilância prossegue na cidade vizinha de Montenegro, onde o Rio Caí registrou 5,77 metros às 7h30, aproximando-se da cota de inundação estabelecida em 6 metros. Os órgãos estaduais emitiram avisos de risco hidrológico, colocando os vales do Taquari e do Caí sob alerta vermelho.

Resgate com retroescavadeira no Norte e emergência oficial

Na tarde de terça-feira (21), os impactos das chuvas motivaram um resgate emergencial no município de Ciríaco, na Região Norte. O idoso Osvaldo Barea, de 80 anos, trafegava por uma estrada que cruza o Rio Machado, na localidade de São João Batista, quando foi surpreendido.

A correnteza subiu de forma repentina e arrastou o automóvel, cobrindo o capô e atingindo a altura das janelas. Um morador se deslocou ao ponto alagado utilizando uma retroescavadeira para alcançar o veículo submerso e salvar o motorista preso no interior.

Além das ações operacionais de socorro, o governo federal formalizou o apoio institucional aos municípios atingidos pelas enchentes. Em portaria publicada na segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, foi reconhecida a situação de emergência nas cidades de São Sepé, Erval Seco, Liberato Salzano, Coronel Bicaco, Cerro Grande, Novo Tiradentes e Seberi.