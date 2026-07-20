Urgente: nova previsão reforça Super El Niño histórico com aquecimento acima de 3°C

Os principais centros internacionais de previsão climática reforçam, a cada nova atualização, o cenário de um Super El Niño histórico. A consistência entre os modelos, o fortalecimento do aquecimento previsto e as condições-recorde já observadas no Oceano Pacífico elevam a confiança de que o evento de 2026/2027 poderá ser o mais intenso desde o início dos registros.

Anomalias de temperatura da superfície do mar do dia 19 de julho de 2026 mostram uma ampla área do Pacífico Equatorial com temperaturas superiores a 3°C acima da média. Créditos: Elaborado por Meteored com mapas da NASA Overview.

A pluma de previsão do El Niño do Instituto Internacional de Pesquisa para Clima e Sociedade (IRI, da Universidade de Columbia - EUA), uma das principais referências mundiais para o monitoramento e previsão do ENOS (El Niño-Oscilação Sul), teve sua mais recente atualização divulgada nesta segunda-feira (20).

O novo conjunto de simulações reforça um cenário que vem sendo indicado há vários meses pelos principais centros meteorológicos: o El Niño 2026/2027 deverá alcançar intensidade muito forte, com anomalias podendo superar 3°C entre outubro-dezembro, podendo se tornar o evento mais intenso já registrado.

A atualização ganha importância porque reúne previsões de 24 modelos climáticos iniciadas em julho, após o Pacífico Equatorial atingir temperaturas recordes para esta época do ano. Ao incorporar esse aquecimento excepcional às condições iniciais das simulações, os modelos reforçam a expectativa de que o El Niño continuará se intensificando - e muito - nos próximos meses. A seguir, confira quais são as condições atuais do Oceano Pacífico e o que dizem as novas previsões.

Condições atuais do Oceano Pacífico: aquecimento recorde

Segundo os dados observados semanais divulgados pelo Centro de Previsão Climática (CPC) da NOAA, na semana encerrada em 15 de julho, a região Niño 3.4 registrou uma anomalia absoluta de +2,1°C em relação à climatologia. Trata-se da segunda semana consecutiva com anomalias absolutas iguais ou superiores a 2°C, um patamar típico dos episódios de El Niño 'muito intensos'.

Apesar desse valor não ser suficiente para classificar oficialmente o fenômeno como um El Niño muito forte - já que essa classificação utiliza um índice baseado na média de três meses das anomalias - os dados mostram que o oceano já atingiu temperaturas compatíveis com os grandes eventos históricos.

Já as anomalias relativas, que descontam o aquecimento médio dos oceanos tropicais, e atualmente a métrica oficial para monitoramento dos fenômenos, foram de 1,4°C na última semana, se aproximando do limiar de evento ‘forte’ (1,5°C). As águas subsuperficiais (300 m de profundidade) apresentam uma bolha quente com anomalias superiores a 6°C próximas à superfície.

Resumo do boletim semanal da NOAA mostrando as anomalias de temperatura da superfície do mar e a evolução térmica da camada subsuperficial do Pacífico Equatorial. Créditos: Elaborado por Meteored com mapas do CPC/NOAA.

Além dos dados oficiais da NOAA, os registros diários do Climate Reanalyzer evidenciam que 2026 vem estabelecendo recordes de temperatura da superfície do mar. Nos gráficos abaixo, a linha vermelha, correspondente a este ano, destaca-se de todas as demais tanto na média dos oceanos globais entre 60°N e 60°S (esquerda) quanto na região do Niño 3.4 (direita).

A temperatura da superfície do mar diária global (esquerda) e na região do Niño 3.4 (direita) destaca aquecimento recorde em 2026 (linha vermelha). Créditos: Elaborado por Meteored com gráficos do Climate Reanalyzer.

Desde junho de 2026 tanto a temperatura média dos oceanos do planeta quanto a média da região Niño 3.4 atingiram temperaturas recordes, superiores a 29°C ainda no início do inverno do Hemisfério Sul, superando os registros de anos marcados por El Niños históricos, como 1982, 1997 e 2015.

Nova previsão mostra pico do evento com anomalia de 3,1°C

A pluma de modelos do IRI reúne previsões de diversos centros meteorológicos ao redor do mundo. A atualização divulgada hoje (20) reforça a confiança de que o El Niño 2026/2027 poderá atingir intensidade muito forte e, possivelmente, figurar entre os episódios mais intensos já observados.

As previsões mais recentes indicam que as anomalias de TSM na região Niño 3.4, principal área utilizada para monitorar o fenômeno, podem superar 3°C entre o final do inverno e o início da primavera do Hemisfério Sul.

Os modelos dinâmicos, considerados mais confiáveis para esse horizonte de previsão, mostram uma intensificação adicional do aquecimento em relação à rodada anterior. Na atualização iniciada em junho o valor máximo era de 2,6°C e agora são em torno de 3,1°C.

Previsão de anomalia relativa de TSM no Niño 3.4 iniciada em junho (esquerda) e julho (direita), destacando os valores máximos na linha vermelha. Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte: IRI.

Outro ponto importante é que, desde 2025, a pluma do IRI deixou de incorporar um dos principais sistemas de previsão climática do mundo: o modelo do Centro Europeu de Previsões de Médio Prazo (ECMWF).

As simulações iniciadas em julho mostram que o ensemble do ECMWF projeta anomalias superiores a 2,5°C a partir de agosto e ultrapassando 3°C a partir de outubro reforçando o cenário de um El Niño muito intenso. Caso essas previsões ainda integrassem o conjunto do IRI, a média do ensemble seria ainda mais elevada.

Previsão das anomalias absolutas de TSM na região Niño 3.4 pelo ensemble multimodelo do C3S (esquerda) e pelos nove modelos que compõem o sistema (direita). Créditos: Elaborado por Meteored com gráficos do C3S/ECMWF.

Além disso, o próprio ECMWF, por meio do Copernicus Climate Change Service (C3S), disponibiliza uma média de nove modelos (ensemble) de diferentes centros de previsão climática. Esse conjunto também reforça a intensidade excepcional do evento, indicando anomalias de 3,5°C em dezembro.



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A consistência entre as sucessivas atualizações dos modelos, o fortalecimento contínuo do sinal de aquecimento nas previsões e as condições atualmente observadas no Oceano Pacífico aumentam a confiança de que o El Niño 2026/2027 poderá não apenas figurar entre os mais intensos já observados, mas também disputar o posto de mais forte desde o início dos registros.