Novo ciclone e frente fria já têm data para chegar e deixam 7 estados em alerta; confira

Uma nova onda de tempestades severas com chuvas intensas está prevista afetar o Centro-Sul do Brasil a partir do fim de semana.

Há risco de granizo e rajadas intensas de vento e elevados volumes de chuva nos próximos dias.

O processo de formação de um novo ciclone extratropical no Sul do Brasil neste fim de semana e sua frente fria associada deixam alertas para tempestades com chuvas volumosas principalmente sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Confira os detalhes.

Chuvas incomuns

Entre sábado (19) e o domingo (20) o volume diário de precipitação pode ser ‘incomum’, conforme indica o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored.

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Este índice compara o volume diário previsto com a climatologia de previsões do modelo para determinada área, ressaltando regiões onde o valor provavelmente vai ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo (quantil 99).

EFI do ECMWF para precipitação neste sábado (18, esquerda) e domingo (19, direita). Créditos: Meteored/ECMWF.

No sábado (19) a área em alerta para chuvas volumosas fica entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, mas com os maiores volumes diários sendo previstos para para o oeste da região Sul, se aproximando ou ultrapassando 90 mm, elevando o risco de transtornos.

Já no domingo (20) a área de alerta está entre o Paraná e suas vizinhanças, incluindo a faixa leste de Santa Catarina, sul e litoral de São Paulo. No Paraná, novos acumulados diários entre 50 e 60 mm podem se espalhar pelo estado.

Previsão de chuva acumulada até a noite de segunda-feira (21), segundo o ECMWF.

A chuva está prevista continuar ao longo do início da próxima semana e até o final de segunda-feira (21) os maiores acumulados, em torno de 130 mm, estão previstos para a metade oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul.

Onda de tempestades

Uma onda de tempestades está prevista para iniciar a partir de sábado (19), e se estender até a próxima semana, quando novos sistemas meteorológicos começam a se organizar.

No sábado (19) há previsão de tempestades intensas principalmente na fronteira oeste, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, embora também tenha previsão de tempestades em São Paulo (principalmente no interior), Mato Grosso e sul de Goiás. Em todas as áreas de tempestades há potencial para ocorrência de granizo, com risco mais elevado sobre o Mato Grosso do Sul e Paraná.

Previsão de tempestades para sábado (19), segundo o ECMWF.

No domingo (20), todos os estados da região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão em alerta para novas tempestades. O maior potencial de severidade está previsto entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo a partir da tarde, mas não se descarta a ocorrência de granizo nos demais estados em alerta. Na segunda-feira (21) as tempestades voltam a se intensificar.

Previsão de tempestades intensas para segunda-feira (21), segundo o ECMWF.

Na primeira parte da segunda-feira (21) as tempestades mais intensas devem se concentrar na fronteira oeste entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná.

Porém, ao longo do dia os sistemas ganham força sobre uma ampla área do país deixando em alerta tambeḿ o Mato Grosso do Sul, São Paulo (incluindo a região metropolitana), Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

As tempestades serão intensas, com muitos raios, risco elevado de granizo, chuvas pontualmente intensas e rajadas de vento e devem continuar até, pelo menos, quarta-feira (23), devido a continuidade de formação de sistemas sobre o centro-sul do país. A população e as autoridades devem estar em alerta para riscos e transtornos.