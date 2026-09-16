Plantio antecipado de soja: chuva de 60 mm ameaça operações no RS

O frio perde força antes da volta da chuva ao Rio Grande do Sul. Para antecipar a soja, produtores precisam avaliar o aquecimento do solo e o risco de encharcamento entre esta quinta-feira e a próxima segunda-feira.

Frio e a chuva forte reduzem a janela para antecipar o plantio.

O plantio antecipado de soja no Rio Grande do Sul (RS) encontra uma sequência arriscada entre 15 e 21 de setembro: frio com geada, aquecimento e retorno da chuva forte. Enquanto soja em semeadura e milho em desenvolvimento exigem atenção, Uruguaiana, São Borja e Alegrete podem receber cerca de 60 mm na segunda-feira, 21.

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A semeadura desde 15 de setembro depende de autorização estadual e plano de manejo da ferrugem asiática. Essas áreas ficam fora do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), sem cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) para perdas. No campo, a questão imediata é outra: haverá solo aquecido e drenado para transformar a antecipação em emergência uniforme?

Quarta-feira terá geada; quinta inicia aquecimento no oeste

Nesta quarta-feira, 16, a massa de ar frio favorece geada no norte gaúcho e na Serra, com possibilidade também no centro e sul estadual. Nas serras, temperaturas próximas de 0°C podem produzir geada moderada. A previsão semanal indica mínimas de 5 a 10°C em grande parte da Região Sul, com valores inferiores a 3°C nas áreas mais elevadas.

Previsão de temperatura (°C), quarta-feira (16), às 6h.

O oeste gaúcho aparece fora da área prevista de geada na quarta. A partir de quinta-feira, 17, as máximas sobem gradualmente e podem alcançar cerca de 28°C no extremo oeste. Para propriedades de Uruguaiana, São Borja e Alegrete, a mudança pede nova avaliação do solo antes do plantio. Uma tarde quente, porém, não assegura aquecimento suficiente na profundidade da semente após madrugadas frias.

Chuva ganha força no sábado e mantém risco até segunda

Na sexta-feira, 18, um cavado, área alongada de baixa pressão, começa a reorganizar a instabilidade sobre o Sul. Inicialmente, a chuva se concentra em Santa Catarina e no Paraná. No sábado, 19, a previsão amplia a chuva forte para o norte gaúcho, com volumes diários que podem ultrapassar 60 a 80 mm na faixa entre os três estados. Esses máximos não devem ser atribuídos indistintamente aos municípios produtores.

Previsão de chuva acumulada (mm), sábado (19), às 21h.

A previsão indica chuva intensa em Pelotas e na região da Lagoa dos Patos entre sábado, 19, e domingo, 20. Na segunda-feira, 21, os acumulados podem chegar a cerca de 60 mm nas proximidades de Uruguaiana, São Borja e Alegrete.

Há concordância sobre a volta da instabilidade, mas diferenças na posição dos maiores volumes.

Para a soja recém-semeada, o risco aumenta onde a água se acumula: o encharcamento reduz a disponibilidade de oxigênio, prejudicando o estabelecimento das plantas.

Entre 17 e 18, avaliar a oportunidade sem antecipar toda a área

Quinta e sexta-feira, 17 e 18, oferecem uma oportunidade potencial de trabalho antes da piora prevista para o fim de semana, condicionada à umidade e à temperatura do solo. Em Santa Rosa, São Borja e Alegrete, a referência agronômica para semear soja é de 20 a 30°C no solo, com 25°C favorecendo emergência rápida. Abaixo de 20°C, a germinação e a emergência ficam prejudicadas.

A chuva pode recompor umidade onde houver deficiência, mas também interromper operações em terrenos mal drenados. Após pancadas intensas, observar encharcamento e crostas superficiais antes de decidir novas semeaduras. O risco persiste no dia 21; por isso, escalonar o trabalho conforme as condições locais é mais prudente que assumir uma janela contínua.