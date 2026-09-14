Mudança do tempo traz chuvas intensas para o estados do Sul, SP e o MS

Nova mudança no tempo no final da semana traz de volta tempestades e chuvas volumosas sobre o Centro-Sul, em áreas que foram fortemente afetadas nos últimos dias.

Um novo episódio de chuvas volumosas sobre o Centro-Sul do país está previsto a partir de sábado (19). Os estados em alerta compreendem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esses estados compreendem a mesma região que vêm enfrentando transtornos relacionados às tempestades e chuvas intensas que ocorrem desde o final da semana passada. Confira os detalhes.

Novo episódio de chuvas incomuns

A formação de um cavado - região alongada de baixa pressão - a partir de sexta-feira (18) sobre o Centro-Sul do Brasil volta a trazer chuvas e tempestades para a região. Na sexta (18) as chuvas se restringem sobre o território do Paraná e Santa Catarina, podendo ocorrer tempestades isoladas.



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Entre sábado (19) e o domingo (20) o volume diário de precipitação será considerado ‘incomum a extremo’, conforme indica o índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF, de confiança da Meteored. Este índice compara o volume diário previsto com a climatologia de previsões do modelo para determinada área, ressaltando regiões onde valor provavelmente vai ultrapassar o limiar estatístico considerado extremo (quantil 99).

EFI do ECMWF para a precipitação neste sábado (18) e domingo (19). Créditos: Meteored/ECMWF.

No sábado (19) as áreas mais afetadas por chuvas intensas e volumosas estão previstas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, onde as chuvas podem ultrapassar 60 a 80 mm. Já no domingo (20) a área de alerta está entre o leste de Santa Catarina, noroeste do Paraná e, principalmente, São Paulo. Nestas áreas a precipitação diária pode ultrapassar 50 mm em São Paulo e 80 mm entre Paraná e Santa Catarina.

Tempestades e chuvas volumosas

Enquanto na sexta-feira (18) as chuvas terão intensidade fraca a moderada entre Santa Catarina e o Paraná, no sábado (19) as chuvas e tempestades se intensificam sobre uma ampla área. Chuvas pontualmente intensas devem se estender entre a metade norte do Rio Grande do Sul até o sul de Goiás, alcançando também Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de chuva para sábado (19), segundo o ECMWF.

Além das chuvas, tempestades intensas estão previstas ao longo do sábado (19), principalmente entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde há potencial para ocorrência de granizo, mas também podem se estender sobre o Mato Grosso e sul de Goiás.

Previsão de tempestades para sábado (19), segundo o ECMWF.

As chuvas continuam atuando no Centro-Sul do país entre domingo (20) e, pelo menos, terça-feira (22), quando a baixa pressão deve dar origem a um ciclone e sua frente fria associada.

Previsão de chuva para domingo (20) e terça-feira (23), segundo o ECMWF.

Entre terça (22) e quarta (23) o sistema avança em direção ao Sudeste, deixando de afetar os estados do Sul e Centro-Oeste. Os acumlados previstos entre sábado (19) e o final de terça-feira (22) podem superar 150 mm em algumas áreas e causar novos transtornos.

Novos acumulados de 150 mm

A previsão da rodada mais recente do ECMWF indica que uma nova rodada de chuvas acima de 150 mm deve se estabelecer neste episódio. Até o final de quarta-feira (23) as áreas mais afetadas pelas chuvas volumosas está entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Nestes estados, as chuvas podem acumular entre 100 e mais de 150 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final de terça-feira (23), segundo o ECMWF.

A princípio os maiores valores estão previstos entre o Oeste de Santa Catarina e o Sudoeste do Paraná, e também no Sul do estado de São Paulo, onde podem ultrapassar 150 mm.

Porém, é importante ressaltar que a previsão do tempo é atualizada a cada hora, e tanto a posição quanto o valor dos máximos pode mudar até o final da semana, sendo importante continuar monitorando a evolução da atmosfera nos próximos dias.