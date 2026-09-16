“Os topos das montanhas estão ficando verdes”: o que a expansão da flora nas altitudes revela sobre o clima

Um estudo da Universidade de Viena confirma que as espécies que vivem em altitudes mais baixas podem agora sobreviver em altitudes mais elevadas — onde antes existiam apenas plantas nativas típicas do clima da região — devido ao aquecimento global.

O aquecimento global provoca o deslocamento das espécies vegetais para altitudes mais elevadas.

Os topos das montanhas estão se tornando mais verdes devido à quantidade de espécies vegetais que neles crescem. Um estudo recente da Universidade de Viena, publicado na revista Science, aponta que este aparente aumento da biodiversidade — observado ao longo de 20 anos nas montanhas europeias — esconde, no entanto, uma onda crescente de extinções de espécies locais.

As plantas procuram as temperaturas mais baixas dos cumes

O aumento das temperaturas faz com que as plantas das montanhas alterem as suas áreas de distribuição para se adaptarem. Como resultado, nas últimas décadas, as zonas de montanha a maiores altitudes têm recebido espécies vegetais que antes não se encontravam nestas cotas. À medida que o planeta aquece, as espécies de altitudes mais baixas se expandem para as encostas de montanhas mais altas em busca de temperaturas mais amenas.

Aparentemente, isto representa um aumento da riqueza vegetal, mas não é algo positivo, uma vez que pode mascarar o declínio de espécies vegetais nativas de grandes altitudes — as quais, segundo estudos anteriores, são as mais vulneráveis ao aquecimento.

European mountain summits may be gaining plant species as the climate warms, but that apparent boost in biodiversity is masking a growing wave of local extinctions, according to a 2-decade survey of European mountain summit plant communities.



Learn more in Science: pic.twitter.com/LqGVrDjaAA — Science Magazine (@ScienceMagazine) September 10, 2026

Os autores do estudo salientam que as espécies vegetais expostas a um aquecimento mais intenso sofreram as maiores perdas, e isso pode provocar uma diminuição da sua proliferação. A redução da cobertura vegetal em áreas expostas a temperaturas mais elevadas pode ser um sinal de alerta precoce de futuras extinções alpinas.

O desaparecimento de espécies locais é mais frequente nas zonas de montanha

O estudo utilizou dados da rede GLORIA (Global Research and Observation Initiative in Alpine Environments) e analisou as comunidades vegetais de 62 cumes distribuídas por 16 regiões da Europa entre 2001 e 2022.

Os especialistas procuraram espécies que tivessem desaparecido entre um estudo e outro, e examinaram se estas perdas locais de espécies estavam associadas ao aquecimento, a quedas anteriores na abundância destas plantas ou ao fato de uma espécie já se encontrar próxima do limite superior da sua faixa de altitude habitual para o seu habitat.

Eles verificaram que as extinções locais de espécies aumentavam com o tempo e eram mais frequentes nas regiões montanhosas onde o aquecimento era mais intenso.

Os dados confirmam que as espécies tiveram maior probabilidade de desaparecer dos cumes que sofreram um aquecimento mais intenso nos últimos anos. As espécies mostravam-se mais vulneráveis perto dos limites inferiores das faixas de altitude que habitualmente ocupavam, devido às temperaturas mais elevadas, bem como em comunidades que passaram por uma maior termofilização — isto é, onde crescia um número maior de espécies adaptadas ao calor.

As espécies alpinas perdem espaço

Os autores do estudo declaram que, embora os deslocamentos para altitudes mais elevadas aumentem a riqueza de espécies locais nos cumes das montanhas, estes aumentos ocorrem à custa da perda de espécies que habitam altitudes mais elevadas.

Além disso, eles detectaram que as diminuições na abundância de espécies ocorreram pouco antes de muitas extinções locais, sugerindo que a redução da cobertura vegetal poderia constituir um claro sinal de alerta precoce de perdas vegetais iminentes.

Vegetação que antes se encontrava em altitudes médias pode agora ser encontrada nos cumes, devido ao aumento das temperaturas.

As alterações observadas estão diretamente associadas ao degelo dos glaciares e indicam que já não restam sistemas naturais que não sejam modificados pelo aquecimento global. De qualquer modo, a definição de extinção local refere-se ao desaparecimento de espécies em parcelas de amostragem. E as parcelas de amostragem representam uma área reduzida da extensão total dos habitats alpinos.

No entanto, os resultados do estudo mostram tendências de declínio das espécies alpinas mais sensíveis às mudanças climáticas, revelando uma nova evidência das alterações na biodiversidade associadas à crise climática.