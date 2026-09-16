Temporal com granizo causa alagamentos e destelhamentos em MG e no RJ; veja imagens

A queda de pedras de gelo danificou coberturas metálicas de comércios e destelhou dezenas de residências, levando os órgãos de socorro a disponibilizarem números telefônicos para o atendimento emergencial das famílias atingidas.

Cobertura da Escola de Sargento das Armas caiu após temporal em Três Corações. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Fortes temporais atingiram municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro na tarde de terça-feira (15). As tempestades provocaram quedas de granizo, destelhamentos, inundações de vias públicas e falta de energia elétrica em diversas localidades.

Em diferentes regiões, equipes de emergência foram acionadas para atender moradores e monitorar áreas vulneráveis. Enquanto algumas áreas registraram apenas o acúmulo visual do gelo, outros pontos enfrentaram prejuízos estruturais expressivos e bloqueios no trânsito.

Alagamentos e falta de energia no Triângulo Mineiro

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a tempestade causou pontos de alagamento e deixou diversos bairros sem energia. O alerta sonoro da Avenida Rondon Pacheco foi ativado após o sistema de drenagem atingir a marca de 80%.

A passagem de temporais com granizo deixa bairros sem luz e aciona alarmes de transbordamento em cidades de Minas Gerais. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

De acordo com a Defesa Civil do município, as medições apontaram os maiores índices pluviométricos no setor Norte, com 34,6 mm no bairro Roosevelt. Na sequência, a estação UBSF Bom Jesus, no Centro, registrou 31,6 mm, enquanto o Centro Administrativo somou 30,8 mm.

A força dos ventos também causou transtornos significativos aos moradores de Uberlândia. O pico de rajada atingiu 58,62 km/h na região da Prefeitura, acompanhado por 50,24 km/h na DMAE Sucupira e 49,51 km/h na Defesa Civil do bairro Martins.

A interrupção do fornecimento elétrico afetou os bairros Jardim das Palmeiras, Tibery, Custódio Pereira e Jardim Holanda, além de atingir o terminal rodoviário. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil reforçaram a recomendação de distanciamento de árvores e redes de alta tensão.

Danos estruturais provocados por granizo no Sul de Minas

No Sul de Minas, o granizo atingiu ao menos nove cidades, incluindo Varginha, Três Corações, Carmo de Minas e São Lourenço. Também registraram o fenômeno os municípios de Três Pontas, Campos Gerais, Elói Mendes, Paraguaçu e São Tomé das Letras.

️ Ruas ficam cobertas de gelo após fortes tempestades de granizo em MG pic.twitter.com/Ysxs99VAf4 — Metrópoles (@Metropoles) September 15, 2026

Em Varginha, o granizo danificou a cobertura metálica de um posto no bairro São Geraldo e o teto de uma academia. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou um volume pluviométrico concentrado de 22,6 mm em apenas uma hora.

Já em Três Corações, o temporal durou cerca de meia hora a partir das 16h, deixando vias alagadas e casas destelhadas. Quedas de árvores bloquearam o acesso à Escola de Sargento das Armas, cujas dependências sofreram avarias em telhados próximos ao auditório.

A Companhia Energética de Minas Gerais atendeu ocorrências em múltiplos bairros na cidade, como Jardim Califórnia e Jardim Europa. A Defesa Civil local disponibilizou atendimento aos desabrigados e proprietários de imóveis atingidos pelo WhatsApp (35) 98861-3145.

Acúmulo de gelo chama a atenção no interior fluminense

No estado do Rio de Janeiro, a precipitação de pedras de gelo atingiu o distrito de Visconde de Mauá, em Resende. O temporal surpreendeu moradores e turistas no período da tarde, alterando repentinamente a paisagem da região turística.

Temporal de granizo, agora em Itaipava, Petrópolis RJ. pic.twitter.com/xUvQGhlsFr — MArc Kevinho. (@MPz1963) September 16, 2026

A quantidade expressiva de pedras acumuladas cobriu o gramado de áreas verdes e formou uma camada totalmente branca sobre a vegetação. Registros em vídeo feitos por moradores e visitantes ganharam repercussão ao registrar o impacto visual do fenômeno.

A Defesa Civil de Resende contabilizou um índice pluviométrico de 16 mm concentrados durante a passagem da tempestade pelo distrito. Apesar da densa camada de gelo e da intensidade da chuva, a prefeitura informou que não houve chamados graves ou vítimas.