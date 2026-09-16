Temporal com granizo causa alagamentos e destelhamentos em MG e no RJ; veja imagens
A queda de pedras de gelo danificou coberturas metálicas de comércios e destelhou dezenas de residências, levando os órgãos de socorro a disponibilizarem números telefônicos para o atendimento emergencial das famílias atingidas.
Fortes temporais atingiram municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro na tarde de terça-feira (15). As tempestades provocaram quedas de granizo, destelhamentos, inundações de vias públicas e falta de energia elétrica em diversas localidades.
Em diferentes regiões, equipes de emergência foram acionadas para atender moradores e monitorar áreas vulneráveis. Enquanto algumas áreas registraram apenas o acúmulo visual do gelo, outros pontos enfrentaram prejuízos estruturais expressivos e bloqueios no trânsito.
Alagamentos e falta de energia no Triângulo Mineiro
Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a tempestade causou pontos de alagamento e deixou diversos bairros sem energia. O alerta sonoro da Avenida Rondon Pacheco foi ativado após o sistema de drenagem atingir a marca de 80%.
De acordo com a Defesa Civil do município, as medições apontaram os maiores índices pluviométricos no setor Norte, com 34,6 mm no bairro Roosevelt. Na sequência, a estação UBSF Bom Jesus, no Centro, registrou 31,6 mm, enquanto o Centro Administrativo somou 30,8 mm.
A interrupção do fornecimento elétrico afetou os bairros Jardim das Palmeiras, Tibery, Custódio Pereira e Jardim Holanda, além de atingir o terminal rodoviário. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil reforçaram a recomendação de distanciamento de árvores e redes de alta tensão.
Danos estruturais provocados por granizo no Sul de Minas
No Sul de Minas, o granizo atingiu ao menos nove cidades, incluindo Varginha, Três Corações, Carmo de Minas e São Lourenço. Também registraram o fenômeno os municípios de Três Pontas, Campos Gerais, Elói Mendes, Paraguaçu e São Tomé das Letras.
Em Varginha, o granizo danificou a cobertura metálica de um posto no bairro São Geraldo e o teto de uma academia. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou um volume pluviométrico concentrado de 22,6 mm em apenas uma hora.
Já em Três Corações, o temporal durou cerca de meia hora a partir das 16h, deixando vias alagadas e casas destelhadas. Quedas de árvores bloquearam o acesso à Escola de Sargento das Armas, cujas dependências sofreram avarias em telhados próximos ao auditório.
A Companhia Energética de Minas Gerais atendeu ocorrências em múltiplos bairros na cidade, como Jardim Califórnia e Jardim Europa. A Defesa Civil local disponibilizou atendimento aos desabrigados e proprietários de imóveis atingidos pelo WhatsApp (35) 98861-3145.
Acúmulo de gelo chama a atenção no interior fluminense
No estado do Rio de Janeiro, a precipitação de pedras de gelo atingiu o distrito de Visconde de Mauá, em Resende. O temporal surpreendeu moradores e turistas no período da tarde, alterando repentinamente a paisagem da região turística.
A quantidade expressiva de pedras acumuladas cobriu o gramado de áreas verdes e formou uma camada totalmente branca sobre a vegetação. Registros em vídeo feitos por moradores e visitantes ganharam repercussão ao registrar o impacto visual do fenômeno.
A Defesa Civil de Resende contabilizou um índice pluviométrico de 16 mm concentrados durante a passagem da tempestade pelo distrito. Apesar da densa camada de gelo e da intensidade da chuva, a prefeitura informou que não houve chamados graves ou vítimas.
Referência da notícia
g1 Triângulo. (2026). Chuva alaga ruas e aciona alerta da Rondon Pacheco em Uberlândia; quedas de energia foram registradas..
Thiago Gomes, Jorge Pereira, Vitor de Oliveira. (2026). Chuva de granizo cria 'tapete de gelo' no interior do RJ.
g1 Sul de Minas. (2026). Chuva de granizo no Sul de Minas atinge 9 cidades e causa danos.