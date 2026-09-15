Segundo novas observações por satélite, a Corrente do Golfo tem se fortalecido; mas será que isso põe em dúvida os alertas sobre um enfraquecimento do sistema de circulação do Atlântico, ou as duas mudanças não estão relacionadas?

A Corrente do Golfo está se intensificando; o que isso significa para os receios de um colapso da AMOC?

Helena Mottram Meteored Reino Unido 15/09/2026 20:03 5 min

Uma nova pesquisa via satélite revelou que a Corrente do Golfo se fortaleceu rapidamente entre 2014 e 2023, o que levanta questões sobre o significado dessa descoberta para as preocupações com o futuro da Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (AMOC, na sigla em inglês).

À primeira vista, os resultados podem parecer contradizer os alertas de que a AMOC poderia enfraquecer com o aquecimento global. No entanto, a Corrente do Golfo e a AMOC não são a mesma coisa, e as pesquisas mais recentes não indicam que o sistema de circulação geral esteja se fortalecendo.

A Corrente do Golfo e a AMOC estão conectadas, mas não são a mesma coisa

A Corrente do Golfo é uma poderosa corrente oceânica que transporta água quente para o norte a partir dos trópicos, levando calor através do Atlântico em direção à Europa.

Ela é uma parte importante da AMOC, um sistema muito mais extenso de correntes oceânicas que transportam água superficial quente para o norte e devolvem água mais fria e densa para o sul, em maiores profundidades.

A Corrente do Golfo é uma poderosa corrente oceânica que leva água quente para o norte a partir dos trópicos, transportando calor através do Atlântico em direção à Europa.

Portanto, a Corrente do Golfo pode sofrer alterações sem que toda a AMOC responda exatamente da mesma maneira.

O novo estudo utilizou mais de três décadas de observações por satélite para examinar as mudanças na Corrente do Golfo. Os pesquisadores constataram um período prolongado de menor intensidade entre 2005 e 2014, seguido por uma rápida intensificação a partir de 2014.

É importante destacar que alertam que esse fortalecimento observado não pode ser interpretado diretamente como um fortalecimento da AMOC.

As diferentes partes da circulação atlântica são influenciadas por fatores distintos, o que significa que um componente pode se intensificar enquanto o sistema, de modo geral, se comporta de maneira diferente.

A AMOC poderia enfraquecer ainda mais?

Sim. As novas descobertas não eliminam as preocupações sobre o enfraquecimento a longo prazo da AMOC.

A AMOC é influenciada por mudanças na temperatura, salinidade e densidade da água do mar. À medida que o planeta aquece, o aumento da entrada de água doce no Atlântico Norte e as mudanças nas temperaturas oceânicas podem afetar a circulação.

Os modelos climáticos geralmente projetam que a AMOC enfraquecerá ao longo do século XXI, à medida que as concentrações de gases de efeito estufa aumentam. No entanto, os cientistas continuam estudando a rapidez com que isso poderia ocorrer e a magnitude da mudança final.

Um colapso total e abrupto é um cenário muito mais extremo do que um enfraquecimento gradual, e ainda existe uma incerteza considerável sobre como exatamente o sistema reagirá.

Para a Europa, isso é importante porque a AMOC ajuda a transportar calor para o Atlântico Norte, o que contribui para o clima relativamente ameno observado na Grã-Bretanha e na Europa Ocidental.

Um enfraquecimento significativo poderia alterar as temperaturas, os padrões de precipitação e a circulação atmosférica na região.

Portanto, as descobertas mais recentes sobre a Corrente do Golfo não significam que tenham desaparecido os receios de um enfraquecimento da AMOC, nem demonstram que um colapso esteja se aproximando. Em contrapartida, elas oferecem aos cientistas uma nova e valiosa observação sobre como uma parte importante da circulação atlântica mudou.

A mensagem principal é que uma Corrente do Golfo mais forte e uma AMOC potencialmente enfraquecida não são necessariamente contraditórias. A Corrente do Golfo é um componente de um sistema muito mais amplo e complexo, e compreender como esses componentes interagem continua sendo uma área importante de pesquisa climática.

Referência da notícia Shenfu Dong, et al. (2026). Rapid Surface Intensification of the Gulf Stream Since 2014.

Por enquanto, os novos dados de satélite acrescentam mais uma peça ao quebra-cabeça, em vez de fornecerem uma resposta definitiva sobre o futuro da AMOC.