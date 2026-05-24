Nova massa de ar polar chega ao Brasil com impacto em 4 regiões; veja a previsão

Uma nova massa de ar polar chega ao Brasil nesta semana reforçando o frio nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste nesta última semana de maio.

Uma nova massa de ar polar chega ao Brasil nesta última semana de maio, ajudando a manter as temperaturas baixas na Região Sul e em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste, além de levar o ar frio ao Nordeste do país.

Antes da chegada do ar polar, uma massa de ar frio remanescente do fim de semana continua influenciando as regiões Sul e Sudeste do oceano, o que suaviza um pouco a sensação de frio. O maior efeito desse afastamento para o oceano é o favorecimento da atuação de instabilidades sobre o centro-sul que vão provocar chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta segunda (25) e terça-feira (26).

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A nova massa de ar polar começa atuar pelo Sul do Brasil a partir da tarde da terça-feira (26), chegando ao Sudeste na quarta-feira (27) e afetando o Centro-Oeste e o Nordeste na quinta-feira (28).

O que esperar do avanço da massa de ar frio

Como já comentado a nova massa de ar polar passa a atuar na terça-feira (26) a partir da tarde no estado do Rio Grande do Sul. O sistema contribui para segurar o aumento das temperaturas, com máximas que não passam dos 22°C no Oeste, dos 20 no centro e norte, dos 15°C na Serra e dos 17°C nas demais regiões. No fim do dia, as temperaturas retornam para os patamares observados entre o fim de madrugada e o início da manhã de 9°C a 15°C.

Em Santa Catarina e no Paraná, a terça-feira (26) será de frio durante boa parte do dia, com temperaturas máximas variando de 17 a 22°C, proporcionando uma sensação mais amena entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Temperatura prevista para o fim da noite da terça-feira, 26 de maio.

No Centro-Oeste, Sudeste e no Nordeste, a sensação de frio atinge somente o leste do Sudeste, abrangendo o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro, o centro-sul de Minas Gerais e o Espírito Santo. As temperaturas mínimas variam de 15 a 19°C, com máximas atingindo valores máximos de 23°C. Já no interior do Brasil, as mínimas ficam em 20°C e as máximas podem chegar aos 33°C no norte do Mato Grosso e no interior do Nordeste.

Na quarta-feira (27), a massa de ar polar avança um pouco mais, mantendo o seu núcleo entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Essa condição traz uma ligeira redução nas temperaturas na ordem de 1 a 2°C na Região Sul e com mínimas ocorrendo no fim da noite, valores de 11 a 14°C na maioria das localidades. Frio mais intenso ocorrem nas regiões de Serra e Planalto com temperaturas em torno de 4 a 9°C, com possibilidade de atingirem patamares mais baixos, em torno dos 0°C.

Temperaturas previstas para o fim da noite da quarta-feira, 27 de maio.

A partir do meio da tarde, os ventos de sul chegam ao Sudeste e porção Sul do Centro-Oeste. Assim, as temperaturas mínimas ocorrem no fim da noite no centro e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem chegar aos 14°C no leste paulista, na região metropolitana da capital e nos 15 e 17°C no sul mineiro e do território fluminense. No Mato Grosso do Sul, o frio ainda é mais ameno, com temperaturas em torno dos 18°C.

Na quinta-feira (28), o ar polar avança mais e se desloca mais para o oceano, o que permite baixar mais a temperatura em parte do centro-sul do Brasil e que os ventos do sul cheguem ao leste do Nordeste. A tendência aponta para uma redução de 1 a 2°C no na região Sul, no Mato Grosso do Sul e no leste do Sudeste.

Previsão de chuva, pressão e direção do ventos para a tarde da sexta-feira, 29 de maio. Ar polar atua mais no oceano e consegue transportar o ar mais frio até o leste do Nordeste.

No entanto, o destaque fica para o impacto no leste e sul da Bahia. O sistema contribui para a que nas temperaturas para valores que, para os sulistas não é nada de se chamar a atenção, mas para os baianos traz uma condição de friagem e com temperaturas de 19 a 24°C, com Salvador chegando aos 26°C. Além disso, o sistema contribui para o aumento das chuvas no sul e leste da Bahia até a porção sul de Salvador. Não será nada alarmante, mas há previsão de chuvas de fraca a moderada intensidade ao longo do dia.

A tendência aponta que os sistemas de chuva e as massas de ar frio vão continuar com baixa amplitude atingindo a Região Sul, o sul do Centro-Oeste e a porção leste do Sudeste, ou seja, o frio mais intenso vai dar uma trégua e não haverá amplitude suficiente para atingir mais o Brasil Central e chegar ao Norte do país.