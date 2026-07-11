O segundo Junho mais quente registrado praticamente garante que 2026 será um dos 5 anos mais quentes

O calor implacável na Terra persistiu em junho. Mais um mês de calor global excepcional praticamente garantiu o lugar de 2026 nos registros históricos, com uma grande onda de calor e o derretimento do gelo marinho dominando as manchetes sobre o clima.

A Europa vivenciou uma onda de calor sem precedentes durante o mês de junho mais quente já registrado na região.

É quase certo. Há agora uma probabilidade ligeiramente superior a 97% de que 2026 figure entre os 5 mais quentes já registrados.

Segundo cientistas da agência americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), é praticamente certo — com 99,9% de probabilidade — que 2026 estará entre os 10 anos mais quentes. Os dados climáticos de junho já estão disponíveis e apontam para mais um ano de temperaturas acima da média para a Terra, uma tendência que se tornou cada vez mais provável nos últimos anos.

Desvios da temperatura global em relação à média durante o mês de junho.

Os últimos 12 anos — de 2014 a 2025 — figuram entre os doze anos mais quentes já registrados no planeta. Com o registro do segundo mês de junho mais quente da história neste ano, 2026 superará um desses anos na lista dos 12 mais quentes.

Em junho de 2026, a temperatura global da superfície ficou 1,09°C acima da média, tornando-o o segundo junho mais quente nos 177 anos de registros da NOAA.

Todos os 10 meses de junho mais quentes já registrados ocorreram a partir de 2015.

Junho marca o início de um primeiro semestre de 2026 com temperaturas elevadas

Em junho de 2026, temperaturas acima da média predominaram em grande parte do globo, segundo o relatório climático global de junho dos National Centers for Environmental Information (NCEI). Anomalias de temperatura significativas, de +2,0°C ou mais, foram observadas na Europa, no leste da Austrália, em partes da África, no Ártico, no Mar de Weddell, em uma vasta extensão da Sibéria que avançava para o centro-sul da Ásia e ao longo da linha do Equador, nas porções leste e central do Pacífico tropical.

O relatório do NCEI também apontou que recordes de temperatura para o mês de junho foram quebrados com margens expressivas nas regiões leste e central do Pacífico tropical, em partes do Canadá, no norte da América do Sul, na África, na Europa e na Ásia, bem como em áreas de todas as principais bacias oceânicas. Os Estados Unidos registraram o seu décimo oitavo mês de junho mais quente da história, com temperaturas ligeiramente superiores a 2 graus acima da média.

Desvios da temperatura da Terra em relação à média durante o período de janeiro a junho.

O mês de junho, com temperaturas globalmente elevadas, dá continuidade a um ano que já se mostra notavelmente quente.

No acumulado do ano — de janeiro a junho —, a temperatura global da superfície terrestre foi a terceira mais alta já registrada, superando a média em 2 graus. Apenas o ano passado e 2024 apresentaram um período mais quente. Os dez períodos mais quentes já registrados ocorreram, todos, nos últimos 10 anos.

A onda de calor mortal na Europa figurou na lista de eventos notáveis

O relatório do NCEI listou vários "eventos meteorológicos e climáticos notáveis" ocorridos durante o mês de junho.

Entre eles, o Ártico registrou a terceira menor extensão de gelo marinho para o mês de junho, logo após o junho mais quente já registrado na região. A extensão do gelo marinho na Antártica atingiu o sexto menor nível já registrado para aquele mês.

Um mapa dos fenômenos meteorológicos e climáticos mais notáveis de junho ao redor do mundo.

A onda de calor sem precedentes que atingiu a Europa em junho também entrou para a lista de anomalias climáticas.

Junho foi o mês mais quente já registrado na Europa Ocidental. Na Alemanha, um total de 252 estações meteorológicas registraram temperaturas recordes durante a onda de calor — o maior número já alcançado. Até o momento neste ano, mais de 5.000 mortes relacionadas ao calor ocorreram no país.