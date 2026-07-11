Frente fria traz chuva, frio e alertas ao Sudeste; confira os estados em risco

Após dias de tempo firme e estável sobre o Sudeste uma frente fria avança e provoca mudanças na Região. O sistema provoca chuva, frio e deixa estados em alerta.

Até o momento, o mês de julho no Sudeste tem sido marcado por baixas temperaturas durante o amanhecer e volumes pluviométricos discretos, concentrados principalmente na faixa leste da região. Além disso, nas primeiras horas do dia, o resfriamento já favoreceu o registro de geadas em vários municípios.

No entanto, o padrão de tempo firme e estável está com os dias contados. Isso porque o sistema frontal que atualmente avança pelo Sul do país chega neste sábado (11) ao Sudeste, quebrando a sequência de dias secos e alterando as condições do tempo.

A previsão indica não apenas o retorno das chuvas, mas destaca alertas para possíveis transtornos e também a manutenção das baixas temperaturas, durante as manhãs e tardes. A seguir, confira a previsão do tempo para este domingo (12).

Tempo muda no Sudeste a partir de domingo

A chegada de uma frente fria ao Sudeste do Brasil neste fim de semana encerrará um breve período de tempo firme e estável. O sistema frontal avança e, entre o final da tarde e o início da noite de sábado (11), já alcança o estado de São Paulo, provocando o aumento de nuvens carregadas e pancadas de chuva isoladas.

A previsão é de aumento de nebulosidade sobre todo o Sudeste no domingo (12) com pancadas de chuva ocorrendo em áreas pontuais de São Paulo.

No decorrer da madrugada de domingo (12), a frente fria avança e altera as condições do tempo no restante do território paulista, além de avançar sobre Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro.

Até o final da manhã de domingo (12), estão previstas pancadas de chuva leve na faixa leste de São Paulo e no extremo sul fluminense. No entanto, não estão descartadas chances de garoa espalhadas na região, uma vez que o céu permanecerá encoberto e com tempo fechado.

Com a chegada do período da tarde, as instabilidades ganham um pouco de força e as precipitações passam a afetar áreas do interior paulista, o sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e a Região Serrana do Rio de Janeiro.

Semana começa com riscos de tempestades e geadas

No decorrer da segunda-feira (13), o sistema frontal continuará ativo e chega ao centro-norte de Minas Gerais e o Espírito Santo. Durante a tarde, a expectativa é de chuvas mais intensas nesses setores. Há alertas vigentes com o risco de tempestades isoladas, que devem vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

Mapa de precipitação e nebulosidade para o Sudeste do país na tarde desta segunda-feira (13).

Enquanto o norte do Sudeste lida com a chuva, o início da próxima semana será marcado por mais uma virada nas condições do tempo na faixa sul. Após o deslocamento rápido da frente fria, o tempo volta a se estabilizar e o sol reaparece entre poucas nuvens.

Apesar da volta do sol, a atuação de uma nova massa de ar polar impedirá a elevação das temperaturas, garantindo tardes amenas e madrugadas geladas. O leste do Sudeste terá termômetros abaixo dos 20°C na tarde desta segunda-feira (13).



O amanhecer de terça-feira (14) será marcado pela chegada do ar polar mais intenso, derrubando as temperaturas ao longo de toda a madrugada. Nas primeiras horas do dia, os termômetros vão registrar marcas abaixo dos 10°C desde o sul de São Paulo até o sul de Minas Gerais.

Previsão da temperatura mínima para o Sudeste do Brasil, nesta terça-feira (14).

Neste trecho há riscos e alertas para a ocorrência de geadas fracas. A situação será ainda mais rigorosa nas áreas de maior altitude, como na Serra da Mantiqueira e regiões vizinhas, onde as temperaturas mínimas podem ficar próximas a 0°C.