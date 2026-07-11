Alerta de El Niño forte: veja o risco para café, trigo, milho e cana no Brasil

O El Niño ganhou força no Pacífico e pode atingir intensidade muito alta até o fim de 2026, alterando chuva, calor, doenças e janelas de manejo para culturas importantes em diferentes regiões do Brasil nos próximos meses.

A possibilidade de um El Niño muito forte volta a acender o alerta para mudanças no padrão de chuva sobre áreas agrícolas do Brasil, com impactos diferentes conforme a cultura e a região.

O El Niño ganhou um novo grau de atenção nesta semana. Em boletim divulgado em 9 de julho, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, ligado à NOAA e ao Serviço Nacional de Meteorologia, informou que o fenômeno continuará se fortalecendo até o fim de 2026.



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A probabilidade de persistir até o início da primavera de 2027 no Hemisfério Norte chegou a 97%, enquanto a chance de alcançar categoria “muito forte” entre outubro e dezembro subiu para 81%.

Há 81% de chance de ocorrer um El Niño muito forte entre outubro e dezembro, o que o colocaria entre os maiores eventos de El Niño do registro histórico desde 1950.

O número impressiona, mas não significa que todas as regiões brasileiras receberão impactos na mesma intensidade. Eventos fortes aumentam a probabilidade dos padrões clássicos, porém não determinam sozinhos cada chuva, onda de calor ou quebra de safra. Para o agro, a pergunta mais útil não é apenas “quão forte será?”, mas quais culturas ficam mais expostas ao excesso de água, ao calor, às doenças e às mudanças na janela de manejo.

Sul: trigo e frutas ficam mais expostos à água demais

No Sul, o principal risco associado a um El Niño intenso é a maior frequência de períodos chuvosos, sobretudo quando o fenômeno coincide com a primavera e o verão. Para o trigo, chuva persistente durante espigamento, enchimento dos grãos ou colheita pode elevar a pressão de doenças fúngicas, reduzir a qualidade industrial e diminuir as janelas para entrada de máquinas.

A previsão sazonal para outubro a dezembro de 2026 indica maior probabilidade de chuva acima do normal em áreas do Sul do Brasil, elevando o risco de excesso de umidade para trigo e fruticultura.

Pomares de maçã, uva, pêssego e outras frutas temperadas também sofrem quando umidade elevada e pouca insolação favorecem doenças e dificultam tratamentos.

Nem toda chuva, porém, é prejuízo. Milho de verão, pastagens e arroz irrigado podem se beneficiar de maior disponibilidade hídrica, desde que os volumes sejam bem distribuídos e não provoquem encharcamento, erosão ou interrupções logísticas.

Centro-Sudeste: café, cana e hortaliças dependem do momento da chuva

No cinturão do café, o maior perigo não é simplesmente chover menos ou mais, mas a combinação entre calor e distribuição irregular da precipitação. A florada precisa de uma transição bem marcada entre período seco e retorno da chuva. Calor excessivo, estiagem prolongada ou pancadas isoladas podem provocar floradas desuniformes, queda de flores e maturação desigual. Hortaliças e frutas tropicais também exigem mais irrigação quando a temperatura sobe e o ar fica seco.

No cinturão cafeeiro, a distribuição da chuva e o calor durante a florada serão decisivos para o pegamento dos frutos e a uniformidade da próxima safra.

A cana-de-açúcar ocupa uma posição intermediária. Tempo seco favorece corte, transporte e concentração de açúcares, mas déficit hídrico prolongado prejudica a brotação e o desenvolvimento dos canaviais. Já a chuva frequente reduz o ritmo da colheita e aumenta problemas em estradas rurais.

Quem precisa se proteger primeiro

O ranking de risco deve ser entendido como uma prioridade de monitoramento, e não como previsão de perda garantida:

Maior atenção ao excesso de chuva: trigo e frutas temperadas no Sul;

trigo e frutas temperadas no Sul; Maior atenção ao calor e à irregularidade da chuva: café, milho e hortaliças no Centro-Oeste e Sudeste;

café, milho e hortaliças no Centro-Oeste e Sudeste; Maior risco operacional: cana-de-açúcar durante períodos chuvosos;

cana-de-açúcar durante períodos chuvosos; Possível benefício, se a chuva for bem distribuída: milho de verão, pastagens e arroz irrigado no Sul;

milho de verão, pastagens e arroz irrigado no Sul; Risco crescente de doenças: culturas densas, pomares e hortaliças sob umidade elevada.

A proteção começa antes do impacto: drenagem revisada, escalonamento do plantio, irrigação preparada, monitoramento de doenças, escolha de cultivares e respeito ao zoneamento agrícola reduzem a exposição. O El Niño deve orientar o planejamento, mas não substituir a previsão de curto prazo.