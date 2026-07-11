Bloqueio atmosférico muda o padrão de chuva e temperatura na próxima semana; confira

Após a passagem de uma frente fria, uma intensa massa de ar polar avançará pelo Brasil, provocando queda das temperaturas e uma grande mudança no tempo. Associado a um bloqueio atmosférico, o sistema passa a inibir chuvas e manter o tempo firme e seco no país.

Imagem de satélite (infravermelho) neste sábado às 13h mostra tempestades se formando entre Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e Paraná, ocasionando pancadas fortes de chuva.

Ao longo deste final de semana, uma frente fria está causando tempestades entre Santa Catarina e o Paraná, e deve avançar por estados do Sudeste e do Centro-Oeste ao longo do sábado (11) e do domingo (12), causando pancadas de chuva localizadas nestes estados. A frente também será capaz de causar chuvas também no litoral da Bahia e em Sergipe ao longo da semana que vem.

Já ao longo do domingo (12), uma massa de ar polar muito frio e seco avançará pelo Sul e pelo Sudeste do país. O resultado será não apenas uma queda das temperaturas, mas também uma inibição das chuvas, com céu predominantemente aberto e ensolarado.

Essa massa de ar frio atuará sobre grande parte do centro-sul do país nos primeiros dias da semana que vem, trazendo uma nova mudança do tempo para o centro-sul do país com tempo que passa a ser predominantemente firme.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra a massa de ar frio avançando pelas regiões Sul e Sudeste entre o domingo e a segunda-feira, trazendo tempo seco e frio.

Ao longo da semana, o sistema ainda será capaz de avançar ainda mais pelo país, com a massa de ar frio chegando a abranger grande parte da região Nordeste, fazendo as temperaturas caírem em praticamente todos os estados da região.

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A massa de ar frio estará associada a um grande anticiclone - uma região de alta pressão e circulação em sentido anti-horário que, num geral, inibe a formação de nebulosidade intensa e chuvas sobre uma grande parte do Brasil e do oceano Atlântico Sul. O sistema funcionará como um bloqueio atmosférico, bloqueando o avanço de novos ciclones e frentes frias ao longo da semana.

Previsão de pressão e anomalias de temperatura em 850 hPa na sexta-feira mostra um grande anticiclone sobre o oceano Atlântico e a massa de ar frio chegando até a altura do Nordeste.

O resultado da atuação deste sistema é que, após a passagem da frente fria, o tempo passará a ficar predominantemente firme e aberto em praticamente todo o Brasil, apenas com pancadas de chuva localizadas se formando nas regiões mais próximas da linha do Equador, como o Norte e o Nordeste.

Essa situação pode ser observada na imagem abaixo, onde é possível ver que, na prática, o tempo volta a ficar firme, sem chuvas e com pouquíssima nebulosidade sobre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, logo após a passagem da frente fria. Isso fará com que a semana que vem seja marcada por um tempo mais seco.

Previsão de nebulosidade e chuva no início da quinta-feira ilustra as condições de tempo predominantemente firme e seco, com pouquíssima nebulosidade e baixa probabilidade de chuva.

Para descobrir exatamente em quais dias sua cidade será afetada pelas chuvas da frente fria, e a partir de qual dia o tempo passa a ficar mais seco, não deixe ainda de consultar regularmente as previsões do tempo específicas para a sua localidade.