Como é a fazenda real que deu vida ao universo de Yellowstone

Localizada em Montana, a Chief Joseph Ranch combina criação de gado, preservação histórica e agroturismo, atraindo fãs da série que desejam conhecer os cenários originais das gravações.

Emoldurado por cadeia de montanhas, o Chief Joseph Ranch tem na paisagem um dos atrativos. Crédito: Reprodução / Instagram

A propriedade que serviu de cenário para a série Yellowstone segue despertando o interesse de fãs mesmo após o fim da produção. Localizada em Darby, no estado de Montana, nos Estados Unidos, a Chief Joseph Ranch é uma fazenda de gado em funcionamento que ganhou projeção internacional ao representar o lar da família Dutton, protagonista do drama estrelado por Kevin Costner.

Ao contrário do que muitos imaginam, a fazenda não foi construída exclusivamente para as filmagens. O local é uma propriedade centenária, cercada por montanhas e paisagens típicas do oeste americano, utilizada tanto para atividades rurais quanto para o turismo. Embora a mansão principal não esteja aberta à visitação, hóspedes podem conhecer outras áreas do rancho e se hospedar em cabanas que aparecem na série.

Exibida entre 2018 e 2024, Yellowstone tornou-se a produção de maior audiência da Paramount+, conquistando o público com histórias de disputas por terras, conflitos familiares e a beleza natural de Montana. O cenário da fazenda teve papel fundamental na identidade visual da série e se transformou em um dos símbolos mais reconhecidos da produção.

Fazenda preserva história e tradição

Desde 2012, a Chief Joseph Ranch pertence ao empresário Shane Libel. A propriedade possui cerca de 2,5 mil acres, o equivalente a pouco mais de mil hectares, dimensão bem menor do que a gigantesca fazenda fictícia retratada na série, que teria mais de 300 mil hectares.

Chalé do personagem Rip Wheeler pode ser reservado por 1,7 mil dólares por noite. Crédito: Reprodução / Internet

A área também reúne importância histórica. Antes da chegada dos colonos, o território era ocupado pelos povos indígenas Salish e Nez Perce. O nome da fazenda homenageia o líder indígena Chefe Joseph, que percorreu a região no século XIX durante a resistência de seu povo. Os primeiros registros oficiais da propriedade datam de 1884.

A casa principal, que aparece como residência da família Dutton, foi construída entre 1914 e 1917 e possui aproximadamente 600 metros quadrados. Segundo a equipe de cenografia da série, grande parte da estrutura original foi preservada, incluindo detalhes em madeira e pedra. Uma das vigas do telhado, com cerca de 46 metros de comprimento, foi feita a partir de um único tronco de árvore.

Agroturismo atrai visitantes do mundo inteiro

Além da criação de gado, a Chief Joseph Ranch investe atualmente no agroturismo. O acesso ao local é permitido apenas para hóspedes com reservas antecipadas, que podem permanecer em chalés inspirados nos personagens Lee Dutton e Rip Wheeler, vistos ao longo da série.

Durante a estadia, os visitantes têm a oportunidade de conhecer cenários das gravações, cavalgar, pescar e acompanhar atividades típicas da fazenda, como o manejo do gado e da produção de feno. A propriedade também se destaca pela paisagem, cortada pelo rio Bitterroot e pelo córrego Fern Creek, aos pés da cordilheira Bitterroot.

Em entrevistas, Shane Libel afirmou sentir orgulho por ver sua propriedade transformada em um dos cenários mais famosos da televisão. O proprietário costuma brincar com fãs da série ao garantir que, apesar das semelhanças com a ficção, ninguém é marcado com ferro ou levado à famosa "estação de trem", referência aos episódios mais marcantes de Yellowstone. Enquanto isso, a fazenda segue unindo tradição rural, patrimônio histórico e o legado de uma das séries de maior sucesso recente da televisão.