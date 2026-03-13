    Nova frente fria chega ao Brasil na próxima semana; saiba o que esperar

    Frente fria atuará sobre apenas sobre a Região Sul trazendo precipitação irregular.

    Apesar da irregularidade da precipitação, estão previstas tempestades intensas que podem ter acumulados pontuais significativos.
    Apesar da irregularidade da precipitação, estão previstas tempestades intensas que podem ter acumulados pontuais significativos.

    Nos próximos dias as temperaturas irão subir muito na Região Sul do Brasil. A partir do sábado (14), as máximas devem ultrapassar os 30°C em grande parte da região, podendo alcançar 40°C entre domingo (15) e terça-feira (17), quando um novo sistema frontal passa pela região.

    Previsão de chuva na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.
    Previsão de chuva na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

    A frente fria está relacionada a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, ao sul do continente, e ficará restrita ao Sul do Brasil. Apesar da precipitação irregular, estão previstas tempestades que podem ser intensas sobre o Rio Grande do Sul, e acumulados pontuais que se aproximam de 100 mm. As temperaturas extremas devem aliviar, mas o calor continua. Confira os detalhes.

    Alerta de tempestades

    O sistema, embora fraco e com precipitação irregular, deve trazer tempestades principalmente para a metade oeste da Região Sul entre terça (16) e quarta-feira (17).

    As tempestades têm maior potencial de intensidade no Oeste do Rio Grande do Sul, onde o risco de granizo é maior, mas também podem ser intensas na região da Campanha e Sul do estado gaúcho na terça-feira (17).

    Previsão de tempestades na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.
    Previsão de tempestades na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

    As tempestades devem continuar ao longo da quarta-feira (17) para a região que engloba o Oeste, Noroeste, Norte e Centro do Rio Grande do Sul, além da metade oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Novamente, o maior potencial de intensidade está sobre o Oeste gaúcho, de acordo com a rodada mais atual do modelo ECMWF.

    Chuva irregular, acumulados pontuais expressivos

    Na metade leste da Região Sul a precipitação será muito fraca ou ausente. Na metade oeste, por sua vez, a chuva pode ser intensa em algumas áreas. Entre a noite de terça (17) e madrugada de quarta-feira (18), a chuva pode ser intensa nas áreas com tempestades, especialmente na região Oeste e Campanha, no Rio Grande do Sul.

    Previsão de chuva na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.
    Previsão de chuva na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

    Ao longo da quarta-feira (18) as chuvas se espalham pela metade oeste da Região Sul. No Oeste do Rio Grande do Sul a chuva está prevista ser intensa ao longo de vários momentos do dia, desde a madrugada até o anoitecer.

    Previsão de chuva na quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.
    Previsão de chuva na quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

    Ao longo da tarde da quarta-feira (18), as chuvas também podem ganhar intensidade no Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, onde estão previstas tempestades.

    Previsão de chuva acumulada até o final da quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.
    Previsão de chuva acumulada até o final da quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

    A rodada mais atual do modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, indica que as chuvas podem ter acumulado significativos no Oeste/Noroeste do Rio Grande do Sul, podendo alcançar ou ultrapassar 100 mm entre terça (17) e quarta-feira (18), o que reforça o caráter de severidade das tempestades.

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    Os modelos meteorológicos operacionais, no entanto, atualizam as previsões a cada hora, ao incorporar dados observados. Assim, é importante continuar monitorando a evolução deste sistema.

    Apesar da frente fria, o calor continua

    As temperaturas extremas previstas para grande parte da Região Sul entre sábado (14) e terça-feira (17) devem aliviar a partir da quarta-feira (18) com a passagem deste sistema frontal.

    Previsão de temperatura máxima na quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.
    Previsão de temperatura máxima na quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

    Apesar disso, o calor ainda continua, e temperaturas máximas acima dos 30°C estão previstas para uma grande parte da Região Sul na quarta-feira (18), especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, faixa leste de Santa Catarina e Norte do Paraná, podendo alcançar 32°C.