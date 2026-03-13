Nova frente fria chega ao Brasil na próxima semana; saiba o que esperar

Apesar da irregularidade da precipitação, estão previstas tempestades intensas que podem ter acumulados pontuais significativos.

Nos próximos dias as temperaturas irão subir muito na Região Sul do Brasil. A partir do sábado (14), as máximas devem ultrapassar os 30°C em grande parte da região, podendo alcançar 40°C entre domingo (15) e terça-feira (17), quando um novo sistema frontal passa pela região.

Previsão de chuva na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

A frente fria está relacionada a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, ao sul do continente, e ficará restrita ao Sul do Brasil. Apesar da precipitação irregular, estão previstas tempestades que podem ser intensas sobre o Rio Grande do Sul, e acumulados pontuais que se aproximam de 100 mm. As temperaturas extremas devem aliviar, mas o calor continua. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades

O sistema, embora fraco e com precipitação irregular, deve trazer tempestades principalmente para a metade oeste da Região Sul entre terça (16) e quarta-feira (17).

As tempestades têm maior potencial de intensidade no Oeste do Rio Grande do Sul, onde o risco de granizo é maior, mas também podem ser intensas na região da Campanha e Sul do estado gaúcho na terça-feira (17).

Previsão de tempestades na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

As tempestades devem continuar ao longo da quarta-feira (17) para a região que engloba o Oeste, Noroeste, Norte e Centro do Rio Grande do Sul, além da metade oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Novamente, o maior potencial de intensidade está sobre o Oeste gaúcho, de acordo com a rodada mais atual do modelo ECMWF.

Chuva irregular, acumulados pontuais expressivos

Na metade leste da Região Sul a precipitação será muito fraca ou ausente. Na metade oeste, por sua vez, a chuva pode ser intensa em algumas áreas. Entre a noite de terça (17) e madrugada de quarta-feira (18), a chuva pode ser intensa nas áreas com tempestades, especialmente na região Oeste e Campanha, no Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva na terça-feira (17), de acordo com o ECMWF.

Ao longo da quarta-feira (18) as chuvas se espalham pela metade oeste da Região Sul. No Oeste do Rio Grande do Sul a chuva está prevista ser intensa ao longo de vários momentos do dia, desde a madrugada até o anoitecer.

Previsão de chuva na quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

Ao longo da tarde da quarta-feira (18), as chuvas também podem ganhar intensidade no Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, onde estão previstas tempestades.

Previsão de chuva acumulada até o final da quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

A rodada mais atual do modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, indica que as chuvas podem ter acumulado significativos no Oeste/Noroeste do Rio Grande do Sul, podendo alcançar ou ultrapassar 100 mm entre terça (17) e quarta-feira (18), o que reforça o caráter de severidade das tempestades.

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Os modelos meteorológicos operacionais, no entanto, atualizam as previsões a cada hora, ao incorporar dados observados. Assim, é importante continuar monitorando a evolução deste sistema.

Apesar da frente fria, o calor continua

As temperaturas extremas previstas para grande parte da Região Sul entre sábado (14) e terça-feira (17) devem aliviar a partir da quarta-feira (18) com a passagem deste sistema frontal.

Previsão de temperatura máxima na quarta-feira (18), de acordo com o ECMWF.

Apesar disso, o calor ainda continua, e temperaturas máximas acima dos 30°C estão previstas para uma grande parte da Região Sul na quarta-feira (18), especialmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, faixa leste de Santa Catarina e Norte do Paraná, podendo alcançar 32°C.