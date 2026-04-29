‘Lua Cheia das Flores’: saiba como ver o fenômeno que vai iluminar o céu em maio

A chamada ‘Lua Cheia das Flores’ tem origem nas tradições dos povos originários norte-americanos Comanche e simboliza o auge da primavera no Hemisfério Norte. Em 2026, ela ocorrerá no dia 1º de maio.

A Lua Cheia das Flores foi nomeada pelos povos nativos americanos devido ao florescimento intenso de plantas na primavera no Hemisfério Norte (de março a maio).

A Lua cheia de maio, tradicionalmente chamada de “Lua Cheia das Flores”, poderá ser observada na próxima sexta-feira, dia 1º, quando nosso satélite natural atingirá sua fase cheia completa.

O fenômeno astronômico tem destaque não apenas pela visibilidade ao iluminar o céu, mas também pelo simbolismo cultural que atravessa gerações. Ele tem origem nas tradições de povos originários americanos e simboliza o auge da primavera no Hemisfério Norte (que é de março a maio). Entenda mais abaixo.

O que é a Lua Cheia das Flores?

A 'Lua Cheia das Flores' é o nome tradicional dado à lua cheia que ocorre no mês de maio, quando o nosso satélite atinge sua fase completa e fica visível em diferentes regiões do planeta. Em 2026, ela atingirá seu auge no próximo 1º de maio, sexta-feira.

A sua denominação faz referência ao período em que muitas flores desabrocham na primavera do Hemisfério Norte, e carrega referências culturais consolidadas ao longo do tempo.

A Lua Cheia das Flores é o nome tradicional dado à lua cheia que ocorre no mês de maio, dentro de um sistema de nomes criado por povos indígenas da América do Norte.

Isso porque o termo tem origem em tradições dos povos indígenas Comanche, nativos da América do Norte, e reflete a relação entre os ciclos naturais e a observação do céu feita por esses grupos.

Contudo, outros povos indígenas variam em como se refere ao satélite nesta época do ano. Por exemplo, os povos Creek e Choctaw, também da América do Norte, a chamam de Lua da Amora, enquanto outros povos chamam de Lua do Sapo.

Esta é a primeira lua cheia de maio, conhecida por celebrar o auge da primavera no Hemisfério Norte, simbolizando florescimento, abundância e renovação da natureza.

Falamos que ela acontece em maio, mas não obrigatoriamente é sempre neste mês. E por que?

Acontece que o ciclo lunar dura cerca de 29,5 dias. Por causa disso, as luas cheias não “respeitam” perfeitamente o nosso calendário mensal. Na maioria dos anos, a Lua Cheia das Flores acontece em maio, mas em alguns casos raros, ela pode cair no final de abril ou início de junho, dependendo de como o ciclo lunar se encaixa no calendário.

Onde ela ficará visível?

A Lua Cheia das Flores poderá ser observada a olho nu de qualquer parte do mundo, desde que as condições climáticas sejam favoráveis, embora a sua associação com a primavera esteja diretamente ligada ao Hemisfério Norte.

A Lua Cheia das Flores poderá ser observada a olho nu de qualquer região do planeta, desde que o céu esteja limpo.

A visibilidade depende apenas de fatores locais, como: céu limpo sem nuvens, pouca poluição luminosa e horizonte desobstruído. Ou seja, tendo isso, você poderá observar a lua cheia.

Aqui no Brasil, ela atingirá seu ápice às 14h23 (horário de Brasília). Mas o melhor momento de observá-la é ao anoitecer, logo após o pôr do sol, por volta das 18h–19h.

Referências da notícia

O que é a 'Lua Cheia das Flores'? Entenda o fenômeno que ilumina o céu em maio. 27 de abril, 2026. Redação O Globo/RJ.

O que é a 'Lua Cheia das Flores'? Saiba quando o fenômeno vai iluminar o céu em maio. 27 de abril, 2026. Mateus Omena.