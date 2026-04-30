Amazônia brasileira: políticas contra desmatamento falham em conter degradação da floresta

Estudo mostra que políticas contra o desmatamento reduziram a derrubada da Amazônia, mas não impediram a degradação causada por fogo, madeira e fragmentação, deixando florestas em pé mais frágeis e menos eficientes para proteger o clima.

Amazônia em pé perde força: degradação escapa do combate ao desmatamento no Brasil

A Amazônia brasileira pode parecer preservada quando vista de longe, mas parte da floresta que continua em pé já perdeu funções importantes. Um estudo publicado na revista PNAS mostra que políticas eficientes para reduzir o desmatamento não conseguiram, na mesma medida, conter a degradação florestal, um problema menos visível, mas com forte impacto sobre carbono, biodiversidade e serviços ambientais.

A diferença é essencial: desmatamento é a remoção completa da floresta; degradação ocorre quando a mata permanece de pé, mas enfraquecida por fogo, exploração de madeira, fragmentação e efeitos de borda. Na prática, isso significa que uma área pode continuar verde no mapa, mas já estar mais seca, mais vulnerável a incêndios e com menor capacidade de armazenar carbono.

Floresta ainda está de pé, mas não intacta

Durante anos, o debate ambiental no Brasil se concentrou no avanço do desmatamento. Essa preocupação continua necessária, especialmente porque a derrubada da floresta abre caminho para perda de biodiversidade, emissões de carbono e mudanças no regime de chuvas. O novo alerta é que a conservação não pode parar no corte raso.

A degradação florestal reduz estoques de carbono, afeta a biodiversidade e torna a Amazônia mais vulnerável a secas e incêndios.

A degradação funciona como uma perda silenciosa. A floresta não desaparece de uma vez, mas vai perdendo qualidade ecológica. Árvores morrem, a borda da mata fica mais quente e seca, o fogo entra com mais facilidade e a fauna perde abrigo e alimento. Esse processo pode reduzir a resiliência da Amazônia, principalmente em anos de seca ou calor extremo.

O problema vai além da derrubada

O estudo avaliou políticas públicas e privadas associadas ao controle do desmatamento, incluindo iniciativas ligadas à soja, à pecuária e a municípios prioritários.

A conclusão é direta: essas ações ajudaram a reduzir o desmatamento, mas não atacaram de forma suficiente os fatores que degradam a floresta sem necessariamente derrubá-la.

Entre os principais mecanismos de degradação estão:

queimadas que escapam de áreas agrícolas e atingem bordas florestais;

exploração seletiva de madeira, muitas vezes difícil de detectar rapidamente;

fragmentação, que deixa pedaços de floresta mais expostos ao calor e ao vento;

efeitos de borda, quando áreas abertas alteram o microclima da mata vizinha;

repetição de distúrbios, que impede a recuperação natural da vegetação.

Esse ponto muda a forma de olhar para a Amazônia. Uma política pode funcionar para evitar novos cortes, mas ainda falhar se não reduzir o fogo, a extração ilegal de madeira ou a pressão sobre áreas já fragilizadas. Por isso, os autores defendem que governos e empresas passem a medir também a degradação, não apenas o desmatamento.

Degradação também pesa no clima

A degradação tem efeito direto sobre o clima porque reduz a capacidade da floresta de estocar carbono. Quando árvores morrem ou perdem biomassa, parte desse carbono pode voltar à atmosfera. O problema é que essas perdas nem sempre aparecem com clareza nos inventários de emissões, que costumam dar mais atenção à remoção completa da cobertura vegetal.

Também há impacto sobre o próprio funcionamento da floresta. Áreas degradadas tendem a ser mais quentes, mais secas e mais vulneráveis a novos incêndios. Isso cria um ciclo perigoso: a floresta enfraquecida queima com mais facilidade, e o fogo, por sua vez, aprofunda a degradação.

Referência da notícia

Deforestation-focused policies do not reduce degradation in the Brazilian Amazon. 27 de abril, 2026. Cammelli, F., et al.