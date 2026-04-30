Um mundo sem colheitas? O relatório drástico da OMM sobre o limite de nossos sistemas agrícolas

O calor deixou de ser apenas um incômodo; agora está mudando a forma como produzimos nossos alimentos. Um novo relatório da OMM alerta que os sistemas agrícolas estão no limite.

Durante ondas de calor intensas, o solo pode perder até 50% mais umidade em comparação com condições normais.

A agricultura sempre prosperou em condições extremas, mas o que vemos hoje não faz mais parte do “ciclo natural”. O calor extremo tornou-se um ponto de inflexão que está mudando as regras do jogo para agricultores, pecuaristas e toda a cadeia alimentar.

De acordo com um relatório conjunto recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e da Organização Meteorológica Mundial (OMM), a frequência, a intensidade e a duração das ondas de calor aumentaram significativamente nos últimos 50 anos. Isso, além de significar dias de calor insuportável, também implica períodos mais longos de calor intenso que impactam diretamente a produtividade agrícola.

O calor deixou de ser um problema isolado; tornou-se uma nova condição crítica que afeta a própria base do sistema agrícola.

O problema não é apenas a temperatura em si. O calor extremo atua como um "multiplicador de riscos", intensificando outros problemas como secas, pragas, incêndios e estresse hídrico. Em outras palavras, ele não ocorre isoladamente; vem acompanhado de uma combinação de problemas que complicam completamente a produção agrícola.

O estresse térmico em vacas pode reduzir a produção de leite em até 20% em condições severas.

Além disso, esse fenômeno não faz distinção entre sistemas. Culturas, pecuária, pesca e até mesmo florestas estão sendo afetadas, comprometendo a produção e, sobretudo, o sustento de milhões de pessoas que dependem do setor agroalimentar.

Calor extremo e seu impacto direto no campo

Quando falamos de calor extremo, não estamos falando apenas de "muito sol". Em termos agronômicos, existem limites críticos que, uma vez ultrapassados, começam a afetar a produtividade. Por exemplo, muitas culturas começam a perder produtividade acima de 30°C, e algumas, como a cevada e a batata, são muito mais sensíveis.

No caso da pecuária, a situação não é menos crítica. O estresse térmico pode começar já a 25°C, afetando a ingestão de alimentos, a reprodução e a produção de leite ou carne. Animais como suínos e aves são ainda mais suscetíveis a temperaturas extremas porque não conseguem regular a temperatura corporal de forma eficaz.

O calor também afeta as pessoas, pois em algumas regiões o número de dias em que é impossível trabalhar devido às altas temperaturas pode aumentar, afetando a produtividade agrícola.

Hoje, vivemos numa era em que cada gota de água conta, e o calor complica a situação, aumentando a evaporação e reduzindo a disponibilidade de água, o que leva a secas repentinas. Essas secas representam um enorme perigo, pois se espalham rapidamente, deixando pouco tempo para reação em terra.

As altas temperaturas também ameaçam tanto os ecossistemas aquáticos quanto as pessoas. Nos ecossistemas aquáticos, o calor reduz os níveis de oxigênio na água, o que pode causar a mortandade de peixes e, consequentemente, afetar a pesca e a segurança alimentar em muitas regiões.

Adaptação: o que podemos fazer no campo

É aqui que a situação muda completamente. Adaptar-se ao calor deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade absoluta. Tudo começa com decisões muito específicas, como a escolha das melhores culturas para plantar. Existem culturas e variedades que toleram melhor as altas temperaturas, e essa escolha pode determinar o sucesso da safra.

Algumas plantas podem fechar seus estômatos devido ao calor extremo, reduzindo a fotossíntese mesmo quando há água disponível.

O calendário agrícola também desempenha um papel significativo. Alterar as datas de plantio em alguns dias ou semanas pode impedir que a cultura entre em sua fase mais vulnerável justamente no auge do calor. Isso faz uma diferença notável no campo, e um plantio mal planejado pode ser bastante custoso.

Ter acesso a previsões e alertas meteorológicos, como os compartilhados no Meteored, transforma completamente a maneira como trabalhamos.

Outro aspecto crucial é o acesso à informação. Ter previsões e alertas meteorológicos transforma completamente a nossa forma de trabalhar. Isso nos permite antecipar eventos e evitar reações tardias.

No manejo de culturas, não existem soluções mágicas, mas existem ferramentas que podem ajudar. Cobrir o solo, melhorar a irrigação ou criar sombra reduz o estresse térmico na lavoura. Essas práticas não eliminam o estresse térmico, mas proporcionam mais flexibilidade, e às vezes essa flexibilidade é o que salva a colheita.

Nem todos conseguem se adaptar no mesmo ritmo, e é aí que entram em cena o seguro, o apoio e o financiamento. A adaptação tem um custo, e muitas vezes a diferença entre prosperar e abandonar a atividade reside em ter esse apoio financeiro.

Na agricultura, já estamos jogando no modo lendário, e continuar fazendo as mesmas coisas que temos feito nos últimos anos já não é suficiente. Embora não vamos ficar sem colheitas amanhã, estamos vendo sinais de que, se não mudarmos de rumo, pagaremos um preço muito alto.

Referência da notícia

Food and Agriculture Organization (FAO) y World Meteorological Organization (WMO) (2026). Extreme Heat and Agriculture. FAO; WMO.