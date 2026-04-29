Litoral de SP anuncia roda-gigante 'colossal' e projeto impressiona moradores; veja onde será instalada

Com 120 metros de altura, a maior roda-gigante da América Latina será construída no litoral norte de São Paulo e já movimenta expectativas na região. Veja aqui mais detalhes e onde ela será construída.

Representação de como poderá ficar a nova atração, a roda-gigante, no Morro do Camaroeiro. (Imagem feita com IA)

O anúncio de uma nova atração turística e de lazer no Litoral Norte do estado de São Paulo já está aumentando as expectativas no setor de turismo da região.

Trata-se da construção de uma roda-gigante literalmente enorme, com 120 metros de altura, que promete ser a maior da América Latina. Saiba mais abaixo.

Últimas atualizações do projeto

A atração será construída em Caraguatatuba, e a Prefeitura do município já anunciou a criação do Complexo Turístico do Camaroeiro e Morro de Santo Antônio, que abrigará um teleférico de 2,7 quilômetros (que vai ligar os dois principais morros da cidade, o Camaroeiro e Santo Antônio) e a roda-gigante. A roda-gigante ficará no Morro do Camaroeiro.

O Complexo Turístico também terá mirantes e áreas de convivência modernas, com bares, restaurantes, cafés, banheiros e estacionamento. E a roda-gigante terá cabines climatizadas com visão 360º da orla.

Será cobrada taxa de acesso ao Complexo turístico, porém os preços devem ser acessíveis e será garantido o acesso gratuito ao Morro do Santo Antônio para quem optar pela subida a pé. A prática de voo livre, que é tradicional no local, será mantida, com modernização da pista e integração ao novo cenário turístico.

O projeto será implantado por meio de Parceria Público-Privada (PPP), com investimento integral da iniciativa privada estimado em mais de R$ 150 milhões, e concessão por 30 anos sem custo aos cofres públicos.

O cronograma oficial do projeto prevê um prazo de execução de 30 meses, e a expectativa é de que as obras comecem no segundo semestre de 2026. Se tudo ocorrer conforme o planejado, então a roda-gigante deverá ser inaugurada entre o final de 2028 e o início de 2029.

O Morro de Santo Antônio tem 325 metros de altura e conta com estrada de acesso, áreas para caminhadas e uma grande estátua do padroeiro da cidade no topo. O local também abriga uma plataforma de voo livre. Crédito: Divulgação.

Com a construção deste novo complexo turístico, Caraguatatuba busca se consolidar como um dos principais polos turísticos do Litoral Norte paulista, aumentando a permanência dos visitantes na cidade e impulsionando setores como comércio e serviços.

Mas o projeto não é exatamente novo; ele foi apresentado oficialmente pela Prefeitura de Caraguatatuba em um evento no ano passado. A proposta já vem sendo discutida há vários anos como estratégia para fortalecer o turismo na região.

Segundo o prefeito da cidade Mateus Silva, em uma entrevista no ano passado, o complexo representa um divisor de águas para o turismo local. "Com planejamento e responsabilidade, Caraguatatuba avança rumo ao maior salto turístico de sua história, com impacto direto no desenvolvimento econômico e sem custo para os cofres municipais", disse ele na ocasião.

Referências da notícia

Litoral de SP terá roda-gigante maior que o Edifício Copan; veja projeto. 25 de abril, 2026. Jeferson Marques.

Com 120 metros, maior roda-gigante da América Latina deve ser construída no litoral de SP. 07 de janeiro, 2026. Ana Clara Durazzo.