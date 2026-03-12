Confirmado! Ar quente se espalha por parte do centro-sul do Brasil nos próximos dias

Vem aí uma sequência de dias de muito calor, com temperaturas extremas que podem alcançar 40°C.

Ingerir bastante água, evitar exposição ao sol e exercícios físicos durante os horários mais quentes do dia estão entre as recomendações principais. Créditos: Reprodução/Alex Rocha/PMPA.

Após o primeiro frio do outono meteorológico, as temperaturas vão disparar no centro-sul do Brasil. A partir de sábado (14), está prevista uma sequência de, pelo menos, 4 dias com temperaturas extremas principalmente na região Sul e Mato Grosso do Sul, com máximas que podem alcançar os 40°C. Confira os detalhes.

Alerta de temperaturas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a temperatura máxima alerta para uma sequência de dias com temperaturas elevadas no patamar de extremas, principalmente entre as regiões Sul e Centro-Oeste.

Este índice é baseado na climatologia do próprio modelo, e ressalta áreas onde a previsão de temperatura máxima é muito diferente do que normalmente acontece em determinada região.

O índice varia de 0,5 a 0,8 para temperaturas incomuns (cores em amarelo e laranja) e de 0,8 a 1 para temperaturas extremas (cores laranja escuro e vermelho), valores que só ocorrem em 1 a cada 100 previsões.

EFI para temperatura máxima sábado (14) e domingo (15). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Através dos mapas acima observa-se que temperaturas máximas incomuns a extremas começam a se estabelecer na região oeste de Santa Catarina e do Paraná no sábado (14), com a área de abrangência aumentando a partir de domingo (15), se estendendo por toda a metade oeste de Santa Catarina e Paraná e também metade norte do Rio Grande do Sul.

EFI para temperatura máxima segunda (16) e terça-feira (17). Créditos: Adaptado de ECMWF.

Na segunda-feira (16) a área com temperaturas incomuns a extremas abrange a Região Sul praticamente em sua totalidade. A partir da terça-feira (17), a área volta a diminuir, voltando a se concentrar entre o norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e Paraná. A seguir, confira o que isso representa em termos de valores.

Máximas podem alcançar os 40°C

Embora as temperaturas fiquem muito acima da média nas regiões destacadas pelos mapas do EFI acima, a área de abrangência do calor irá afetar também o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Em São Paulo as maiores máximas estão previstas em torno dos 35°C, na fronteira oeste do estado. Já no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os termômetros podem alcançar 40°C nos próximos dias.

No sábado (14), as maiores máximas ficam na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul, com máximas da ordem dos 39°C de acordo com o modelo GFS. No oeste da Região Sul, centro do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina, os valores ficam em torno de 34°C a 36°C.

Previsão de temperatura máxima neste sábado (14), de acordo com o GFS.

No domingo (15) o calor se espalha e máximas de 40°C podem ser registradas no Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul, enquanto no centro do estado gaúcho, faixa leste de Santa Catarina e Paraná, Noroeste do Paraná e metade oeste de Mato Grosso do Sul, previsão de 38°C.

Previsão de temperatura máxima neste domingo (15), de acordo com o GFS.

Na segunda-feira (16) o calor com temperaturas próximas ou superiores a 40°C se espalha principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, afetando a região do Centro, Campanha, Oeste e metade norte. Já no Oeste do Paraná e Sudoeste do Mato Grosso do Sul, as temperaturas serão da ordem de 38°C.

Previsão de temperatura máxima na segunda-feira (16), de acordo com o GFS.

Na terça-feira (16) este padrão se mantém, com as maiores temperaturas da ordem dos 40°C em uma faixa central que se estende de leste a oeste no Rio Grande do Sul, enquanto na metade oeste dos estados do Sul e também de Mato Grosso do Sul, as máximas ficam entre 36°C e 38°C.

Previsão de temperatura máxima na terça-feira (17), de acordo com o GFS.

O calor intenso se mantém até, pelo menos, quinta-feira (19), quando começa a diminuir. Além do calor, a umidade relativa também vai baixar durante esses dias. A recomendação para enfrentar dias quentes e secos é, sempre que possível, evitar exposição ao sol e atividades físicas (incluindo passeios com os pets) durante as horas mais quentes do dia e ingerir bastante água. Os cuidados com crianças, idosos e pessoas vulneráveis devem ser redobrados.