Na próximas horas, formação de ciclone traz riscos de chuvas extremas ao centro-sul do Brasil

Ciclone em formação deve provocar chuvas intensas e tempestades no centro-sul do Brasil nesta segunda (23). O Rio Grande do Sul está em alerta para tempestades severas, volumes elevados de chuva e risco de transtornos. Mais informações: Duas frentes frias atingem o Sul do Brasil nos próximos 3 dias; saiba o que esperar

Entre domingo (22) e segunda-feira (23) uma região alongada de baixa pressão (cavado) irá se estender sobre o Uruguai e Rio Grande do Sul ao longo do processo de formação de um ciclone.

Este sistema irá organizar tempestades sobre o centro-sul do Brasil ao longo da segunda-feira (23), com grande potencial de severidade sobre o Rio Grande do Sul.

Previsão de probabilidade de chuva (escala de cores) e formação de ciclone (L) nesta segunda-feira (23), de acordo com o ECMWF.

As chuvas previstas serão extremas principalmente sobre o Uruguai, mas deixam a área de fronteira com o Rio Grande do Sul em alerta para chuvas intensas com volumes incomuns, que podem causar transtornos pontuais, uma vez que devem ser alimentadas pela umidade de um rio atmosférico. Confira os detalhes.

Rio Grande do Sul em alerta para chuvas incomuns

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação vem alertando para o potencial de chuvas incomuns sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai nesta segunda-feira (23).

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Este índice é baseado na climatologia do próprio modelo e ressalta áreas onde o volume de precipitação diária é incomum (entre 0,5 e 0,8) ou extrema (entre 0,8 e 1), com base em uma medida estatística conhecida como quantil 99.

Embora, a princípio, os maiores volumes estejam sendo previstos sobre o Uruguai, alguns pontos do Rio Grande do Sul também podem ter volumes considerados incomuns, que podem se aproximar de 100 mm em 24 horas.

EFI do ECMWF para precipitação nesta segunda-feira (23). Créditos: ECMWF.

A intensidade dessas chuvas está relacionada à atuação de um rio atmosférico, que irá transportar uma grande quantidade de vapor d’água da região tropical em direção à baixa pressão.

Previsão de rio atmosférico nesta segunda-feira (23), de acordo com o modelo ECMWF.

Este rio atmosférico irá cruzar o Rio Grande do Sul ao longo da segunda-feira (23), de oeste para leste, sendo mais intenso sobre a região Oeste, Campanha e Sul do estado.

O índice também reforça o potencial de chuvas incomuns a extremas sobre o sul do Nordeste nesta segunda-feira (23), como alertado anteriormente pela Meteored.

Alerta de tempestades no centro-sul do país

Entre a madrugada e o amanhecer de segunda-feira (23) estão previstas tempestades com grande potencial de severidade sobre o Rio Grande do Sul, principalmente na metade oeste do estado na primeira parte do dia, mas também no norte, Região Metropolitana de Porto Alegre e Serra Gaúcha, conforme o sistema avança ao longo do dia.

Nas áreas citadas acima, há risco de fortes rajadas de vento e formação de granizo. No geral, os ventos serão mais intensos na região de fronteira com o Uruguai, podendo ultrapassar 50 km/h, mas no extremo sul do Rio Grande do Sul podem ultrapassar 80 km/h, trazendo riscos à população.

Previsão de tempestades nesta segunda-feira (23), de acordo com o ECMWF.

Ao longo do dia, principalmente a partir da tarde com a elevação das temperaturas, o escoamento relacionado ao ciclone irá organizar tempestades também em Santa Catarina, Paraná e metade oeste de São Paulo.

Previsão de tempestades nesta segunda-feira (23), de acordo com o ECMWF.

Nestas áreas, os maiores riscos estão sobre a faixa leste de Santa Catarina, Oeste do Paraná e interior de São Paulo.

Chuvas podem alcançar 100 mm

As chuvas serão irregulares sobre o centro-sul do país, e devem vir especialmente na forma de tempestades com potencial de severidade e de chuvas intensas.

Os maiores volumes previstos podem alcançar ou ultrapassar os 100 mm ao longo da segunda-feira (23) no Rio Grande do Sul, especialmente no Oeste, mas podendo ocorrer também na região da Campanha e Sul do estado. Há risco de transtornos.

Nas demais áreas, os maiores volumes devem ser em torno de 50 mm e, embora seja um volume bem menor, pode causar transtornos pontuais se ocorrerem em um intervalo curto de tempo.

Previsão de chuva acumulada até o final da segunda-feira (23), de acordo com o ECMWF.

Aqui é importante ressaltar que a precipitação é a variável mais difícil de ser prevista, desde o horário de ocorrência, quanto posição e volume, independentemente da qualidade do modelo.

Além disso, eventos incomuns ou extremos de chuva são particularmente desafiadores. Ao longo dos últimos dias as previsões de acumulados de precipitação estão variando, ora mostrando volumes superiores a 150 mm, ora inferiores a 100 mm.

Com base no alerta do EFI e no rio atmosférico que será intenso sobre o Rio Grande do Sul, toda a região de fronteira com o Uruguai e Oeste do estado devem estar em alerta para acumulados superiores àqueles mostrados pelo mapa acima, com potencial de superarem 100 mm.