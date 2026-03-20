Duas frentes frias atingem o Sul do Brasil nos próximos 3 dias; saiba o que esperar

Duas frentes frias avançarão pela região Sul ao longo de apenas três dias, trazendo tempestades, ventos fortes, granizo e transtornos para a população ao longo deste final de semana e da segunda-feira. Mais informações: Como fica o tempo no primeiro fim de semana do outono

Neste sábado (21), uma frente fria começará a avançar pela região Sul do Brasil. Inicialmente, o sistema causará pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul, especialmente no noroeste do estado, ao redor de Uruguaiana - onde os maiores acumulados de chuva serão registrados, chegando a até 100 mm totais.

Essa frente fria começará a atuar já no sábado durante a tarde. Entre a noite do sábado e o domingo (22), as chuvas vão se espalhar e atingir também os outros estados da região Sul, agindo de maneira mais generalizada no domingo durante a tarde e a noite, quando tempestades se formam em boa parte de Santa Catarina e do Paraná.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) já emitiu avisos para a região Sul, com maior severidade para o RS. Há risco de chuvas com acumulados de até 100 mm, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Essa situação pode ser observada no vídeo acima. Há risco de diversos transtornos, como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos nas áreas com maiores acumulados.

Probabilidade de chuva na segunda-feira durante a tarde mostra uma segunda frente fria avançando pela região Sul, aumentando os acumulados de chuva totais ao longo do dia.

Esses riscos continuam na segunda-feira (23) pois, ao longo deste dia, uma segunda frente fria - ainda mais intensa - se formará e avançará sobre a região Sul, como é possível observar na imagem acima.

Segunda frente fria avança na segunda-feira

Isso significa que as tempestades com chuvas fortes, ventos intensos e descargas elétricas (raios) continuarão se formando ao longo da segunda-feira (23) em todos os estados da região Sul. Ao total, os acumulados esperados ao longo do final de semana e da segunda-feira (23) estão ilustrados na imagem abaixo.

Previsão de acumulados totais até o final da segunda-feira mostra que os volumes de chuva nos municípios do RS mais próximos do Uruguai podem ficar em torno dos 100 mm totais.

Essa situação ressalta os riscos de transtornos, especialmente no sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul - com destaque para os municípios mais próximos da divisa com o Uruguai, onde os maiores acumulados serão registrados, como podemos observar na imagem acima.

Entre a terça-feira (24) e na quarta-feira (25), as áreas do RS mais afetadas pelas chuvas já estarão registrando tempo firme e seco novamente. Isso ocorre devido ao deslocamento da frente em direção norte. No entanto, pancadas de chuva esparsas ainda vão continuar se formando no norte do estado gaúcho e também sobre SC e PR, especialmente durante a tarde e a noite.

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Essa situação faz com que a primeira semana de Outono - estação que está se iniciando já nesta sexta-feira (20) - seja marcada por chuvas intensas. Junto ao calor, essa situação ainda traz um clima típico de verão para a região Sul.