Duas frentes frias atingem o Sul do Brasil nos próximos 3 dias; saiba o que esperar
Duas frentes frias avançarão pela região Sul ao longo de apenas três dias, trazendo tempestades, ventos fortes, granizo e transtornos para a população ao longo deste final de semana e da segunda-feira.
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Neste sábado (21), uma frente fria começará a avançar pela região Sul do Brasil. Inicialmente, o sistema causará pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul, especialmente no noroeste do estado, ao redor de Uruguaiana - onde os maiores acumulados de chuva serão registrados, chegando a até 100 mm totais.
Essa frente fria começará a atuar já no sábado durante a tarde. Entre a noite do sábado e o domingo (22), as chuvas vão se espalhar e atingir também os outros estados da região Sul, agindo de maneira mais generalizada no domingo durante a tarde e a noite, quando tempestades se formam em boa parte de Santa Catarina e do Paraná.
Essa situação pode ser observada no vídeo acima. Há risco de diversos transtornos, como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos nas áreas com maiores acumulados.
Esses riscos continuam na segunda-feira (23) pois, ao longo deste dia, uma segunda frente fria - ainda mais intensa - se formará e avançará sobre a região Sul, como é possível observar na imagem acima.
Segunda frente fria avança na segunda-feira
Isso significa que as tempestades com chuvas fortes, ventos intensos e descargas elétricas (raios) continuarão se formando ao longo da segunda-feira (23) em todos os estados da região Sul. Ao total, os acumulados esperados ao longo do final de semana e da segunda-feira (23) estão ilustrados na imagem abaixo.
Essa situação ressalta os riscos de transtornos, especialmente no sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul - com destaque para os municípios mais próximos da divisa com o Uruguai, onde os maiores acumulados serão registrados, como podemos observar na imagem acima.
Entre a terça-feira (24) e na quarta-feira (25), as áreas do RS mais afetadas pelas chuvas já estarão registrando tempo firme e seco novamente. Isso ocorre devido ao deslocamento da frente em direção norte. No entanto, pancadas de chuva esparsas ainda vão continuar se formando no norte do estado gaúcho e também sobre SC e PR, especialmente durante a tarde e a noite.
Essa situação faz com que a primeira semana de Outono - estação que está se iniciando já nesta sexta-feira (20) - seja marcada por chuvas intensas. Junto ao calor, essa situação ainda traz um clima típico de verão para a região Sul.