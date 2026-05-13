Intensa mudança no tempo se aproxima com tempestades e queda nas temperaturas para RS, SC, PR, MS e SP

Ciclone, frente fria, tempestades e frio: o tempo muda no centro-sul do Brasil neste fim de semana, confira os detalhes. Mais informações: Intensa frente fria muda o tempo no Centro-Sul neste fim de semana; saiba tudo

A atuação de uma alta pós-frontal vem deixando o tempo firme e com poucas nuvens no Centro-Sul do Brasil desde segunda-feira (11), ao mesmo tempo que uma massa de ar frio atua sobre a região.



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Os dias de sol, no entanto, estão contados: a partir do próximo fim de semana a formação de um ciclone na costa da Região Sul e a atuação de sua frente fria vão trazer tempestades intensas com chuvas volumosas sobre estados das regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e até Norte. Na sequência, uma nova massa de ar frio irá manter as temperaturas muito baixas na terceira semana de maio. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades intensas a partir de sábado

O ciclone na costa Sul do Brasil está previsto para se consolidar entre domingo (17) e segunda-feira (18). Tempestades relacionadas ao processo de formação do ciclone devem iniciar ainda no sábado (16), na área entre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, devido à diminuição da pressão atmosférica.

Na madrugada do domingo (17) estes núcleos se intensificam entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e interior de São Paulo.

Há elevado potencial para tempestades intensas com formação de granizo.

Nuvens com conteúdo de gelo são extensas verticalmente, com fortes correntes ascendentes de ar, precipitação intensa e rajadas de vento, deixando a população em alerta.

Previsão de tempestades para domingo (16), segundo o ECMWF.

A partir da tarde de domingo (17) as tempestades se espalham desde a região Norte (Rondônia), Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Sul (Paraná e Santa Catarina) e Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais).

Previsão de tempestades para domingo (17), segundo o ECMWF.

Na segunda-feira (18), o ciclone deve se consolidar no oceano Atlântico, a leste das regiões Sul e Sudeste, enquanto sua frente fria continua organizando tempestades de Norte a Sul, nas mesmas áreas de domingo (17).

Tempestades ganham força sobre o Rio de Janeiro no final da segunda-feira (18), segundo o ECMWF.

As tempestades serão severas principalmente no Mato Grosso do Sul e Paraná na primeira parte do dia, e no Rio de Janeiro, a partir do fim da tarde. Porém, não se descarta sistemas intensos também nos outros estados afetados, deixando pelo menos 9 estados em alerta: Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Alerta de chuvas intensas com acumulados significativos

As chuvas relacionadas às tempestades serão intensas, principalmente devido à atuação de um rio atmosférico (enorme quantidade de vapor d’água transportado da região amazônica em direção ao ciclone).

Previsão de rio atmosférico neste domingo (17), segundo o ECWMF.

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação alerta para volumes ‘incomuns a extremos’ no domingo (17), na mesma área de atuação do rio atmosférico. Este índice destaca áreas onde a previsão de chuva diária ultrapassa o limiar estatístico do quantil 99, representando um evento raro.

EFI do ECMWF para precipitação (esquerda) e quantil 99 (direita) para domingo (17). Créditos: ECMWF.

Os acumulados previstos até o final da segunda-feira (18) serão expressivos e podem ultrapassar 150 mm no Mato Grosso do Sul e no Paraná, com risco de transtornos relacionados a alagamentos, inundações e transbordamento de córregos.

Previsão de precipitação acumulada até o final da segunda-feira (18), segundo o ECWMF.

Nas demais áreas os volumes previstos são bem mais baixos, embora o estado de São Paulo também possa ser atingido por chuvas volumosas, principalmente na área de divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul. Além disso, nas áreas mais urbanizadas, mesmo volumes menores de precipitação podem causar transtornos como alagamentos repentinos, dependendo da intensidade da precipitação, uma vez que o solo coberto por concreto dificulta a infiltração da água.

Nova rodada de frio: temperaturas abaixo de zero

A previsão de anomalia semanal de temperatura indica que a massa de ar frio será intensa e abrangente mais uma vez, deixando as temperaturas entre 3°C e 6°C abaixo da média no centro-sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e na fronteira oeste do Sul e Centro-Oeste. Em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, temperaturas até 3°C abaixo da média.

Previsão de anomalia semanal de temperatura do ar entre 18 e 25 de maio, segundo o ECMWF. Créditos: ECMWF.

A temperatura vai cair muito entre segunda (18) e sábado (23), quando há previsão de uma ampla área de temperaturas negativas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Neste mesmo dia, temperaturas próximas de 0°C se estendem pelos três estados da região Sul, mas também em São Paulo, Mato Grosso do Sul.

Previsão de temperatura na madrugada de sábado (23), segundo o ECMWF.

A massa de ar frio deve, novamente, alcançar o sul da Amazônia, configurando o segundo episódio de friagem do ano, derrubando as temperaturas por volta de 15°C entre Rondônia e o Acre.