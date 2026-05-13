Inverno antecipado: Massas de ar frio persistem nas próximas semanas; veja os estados afetados
Previsões climáticas indicam que o frio continuará intenso ao longo do mês de Maio, afetando estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo Norte do país.
Ao longo dos próximos dias, duas massas de ar frio avançarão pelo Brasil fazendo as temperaturas caírem no país: A primeira delas começa a afetar o país já nesta quinta-feira (14), fazendo as temperaturas caírem principalmente na região Sul, sem grande abrangência.
Com tantos episódios de frio intenso ocorrendo neste início de Maio, a pergunta que fica é - Será que o frio continuará até o final do mês? Vamos observar juntos o que as previsões climáticas indicam, começando pela Oscilação Antártica.
Oscilação Antártica
A Oscilação Antártica (OA) é um índice capaz de traçar panoramas climáticos para o centro-sul do país com previsibilidade de cerca de duas semanas. Tendências e/ou valores positivos desfavorecem a atuação de sistemas de precipitação no Sul do país.
É possível perceber que existe uma tendência de subida na OA, que volta para valores neutros / positivos ao longo das próximas semanas. Na prática, essa tendência pode se traduzir em um número menor de ocorrência de frentes frias, reduzindo a quantidade de chuvas no centro-sul do Brasil e também a quantidade de massas de ar frio que avançam pelo país.
Anomalias de Temperatura
No entanto, quando observamos as previsões climáticas, percebemos que os modelos indicam uma recorrência de massas de ar frio sobre o Brasil. Isso significa que, embora um número menor de massas de ar frio avance pelo país, essas massas serão fortes o suficiente para manter o frio de maneira intensa e prolongada sobre o país.
Como é possível observar no mapa acima, essas massas de ar frio serão capazes de avançar por grande parte do país, mantendo o clima mais frio do que o normal em toda a região Sul, parte do Sudeste (especialmente São Paulo), Centro-Oeste (especialmente sudoeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), e até mesmo no Norte (Rondônia, Acre e sul do Amazonas).
Além disso, o frio intenso pode ocasionar novas ocorrências muito abrangentes de geadas no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul (onde o frio será mais intenso) e na região serrana de Santa Catarina.
Não se descarta ainda a possibilidade de que temperaturas abaixo de zero ocorram novamente na segunda quinzena de Maio, em decorrência do avanço dessas massas de ar frio intensas e abrangentes.
Com isso, o mês de Maio inteiro deve se mostrar mais frio do que o normal em grande parte do país. Esse “inverno antecipado”, no entanto, pode não durar muitos meses - Com a formação de um El Niño forte em curso, o fenômeno pode ocasionar um aumento significativo das temperaturas nos próximos meses.
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