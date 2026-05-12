Intensa frente fria muda o tempo no Centro-Sul neste fim de semana; saiba tudo

Uma nova frente fria irá se formar ao longo do domingo (17) deixando alerta de tempestades e chuvas intensas em 7 estados ao longo do fim de semana. Mais informações: Sequência de massas de ar frio pode atingir o Brasil nos próximos 30 dias; entenda

Enquanto o frio e o tempo firme predominam no Centro-Sul do país, sob atuação de uma forte massa de ar polar, o final de semana será de mudança. Um novo ciclone está previsto para se formar na costa da Região Sul no domingo (17), podendo organizar tempestades desde o sábado (16) com o abaixamento da pressão atmosférica. Além das tempestades, as chuvas podem ser volumosas e incomuns, principalmente no Centro-Oeste e Sudeste. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades

Enquanto a pressão atmosférica diminui durante o processo de formação do ciclone, tempestades estão previstas desde sábado (16) entre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, com maior potencial de intensidade sobre o Mato Grosso do Sul, onde não se descarta a ocorrência de granizo.

Previsão de tempestades para sábado (16), segundo o ECMWF.



As tempestades devem ocorrer ao longo de todo o dia e, na noite de sábado para domingo, elas avançam para norte deixando um alerta de rajadas intensas de vento entre o Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo, podendo se aproximar ou ultrapassar 60 km/h.

Enquanto nas áreas mais agrícolas estes ventos podem não ter impactos significativos, nas áreas mais urbanizadas como o centro-norte de São Paulo, o cuidado deve ser redobrado, uma vez que centros urbanos possuem um maior número de estruturas vulneráveis e maior concentração populacional.

Previsão de rajada de vento para sábado (16), segundo o ECMWF.

O ciclone está previsto para se consolidar no domingo (17), e sua frente fria irá organizar uma extensa linha de tempestades que se estenderá desde o Sul até o Norte do país.

As tempestades serão mais intensas entre a madrugada e a manhã na fronteira oeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no interior de São Paulo, com potencial de granizo. Porém, não se descarta sistemas intensos em outras áreas, uma vez que as tempestades estão previstas desde Rondônia até o Paraná, totalizando 7 estados em alerta.

Previsão de ciclone (L) e tempestades para domingo (17), segundo o ECMWF.

Tempestades severas à noite representam um risco adicional à população, uma vez que a maior parte das pessoas está dormindo e o tempo de resposta a uma situação de emergência pode ser mais lento.

Previsão de tempestades para domingo (17), segundo o ECMWF.

À medida que a frente avança sobre o Sudeste, as tempestades ganham força novamente entre a tarde e a noite, principalmente sobre São Paulo e Rio de Janeiro, mas também no Sul de Minas Gerais e Zona da Mata.

Alerta de chuvas intensas

As chuvas têm grande potencial de intensidade sobre o Mato Grosso do Sul, que pode registrar mais de 100 mm somente sábado (16), valor que pode superar 150 mm até o fim do domingo (17), com potencial de transtornos.

Previsão de precipitação acumulada entre terça (12) e domingo (17), segundo o ECMWF.

Sobre o Sudeste os volumes devem ser menores, mas ainda assim preocupantes. Somente no domingo (17) estão previstos valores da ordem de 60 mm na Região Metropolitana de São Paulo. Sendo esta a região mais industrializada do país, volumes menores de chuva têm maior potencial de transtornos devido à maior vulnerabilidade da população e também ao solo coberto de concreto, que alaga e inunda mais facilmente com chuvas intensas.

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As chuvas devem permanecer até, pelo menos, quarta-feira (20) sobre o Sudeste, podendo trazer volumes incomuns pra esta época. Enquanto isso, a massa de ar frio na retaguarda da frente derruba as temperaturas no centro-sul do país novamente.