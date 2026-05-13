Clima extremo torna os animais mais agressivos: o que revelou um estudo de 33 anos da UCLA

Três décadas de observação com macacos-prego revelaram que o clima extremo não apenas destrói habitats, mas também altera as regras sociais dos animais, com consequências preocupantes que a ciência está começando a mensurar.

Uma família de macacos-prego-de-cara-branca na floresta tropical da Costa Rica. Após três décadas de estudos realizados pela UCLA e pelo Instituto Max Planck, pesquisadores determinaram como o clima extremo afeta o comportamento desses animais em sociedade, e os resultados não são nada animadores.

Os grupos de animais funcionam, de certa forma, como equipes esportivas: quanto mais membros, maior a força coletiva para obter alimento e repelir rivais. Mas quando os recursos são escassos, essa equipe começa a lutar entre si.

O calor acumulado, as secas prolongadas e as chuvas fora de escala não apenas transformam as paisagens: elas também reescrevem as regras de coexistência entre as espécies.

Foi exatamente isso que uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e do Instituto Max Planck de Comportamento Animal (MPI-AB) documentou.

Após 33 anos de monitoramento contínuo de 335 macacos-prego-de-cara-branca em 12 grupos na Costa Rica, eles concluíram que o clima extremo diminui as vantagens da vida em grupo e desencadeia competição, agressão e, em alguns casos, fragmentação dos grupos. O estudo foi publicado na revista Nature Ecology and Evolution em maio deste ano.

O que acontece quando o clima sai do controle?

Em condições normais, grandes grupos de macacos-prego têm uma clara vantagem: dominam os grupos menores e têm acesso às melhores áreas de alimentação. Durante a estação seca, quando a água, o alimento e a sombra se concentram perto dos rios, os grupos maiores aprendem a se deslocar para essas áreas, deixando os rivais com menos recursos.

É uma dinâmica que funciona, até que o clima faça o que não deveria.

Quando ocorrem os fenômenos El Niño — que trazem secas severas — ou La Niña — que trazem chuvas extraordinárias —, todo esse equilíbrio é perturbado. O custo dos alimentos dispara, mesmo para grandes grupos, e a competição interna se torna tão intensa que as vantagens de viver em grupo praticamente desaparecem. Alguns indivíduos optam por partir.

Ao expandir seu território e ocupar áreas de grupos menores, os macacos-prego obtiveram acesso a mais oportunidades de forrageamento e a áreas de alimentação menos esgotadas. Populações mais fracas são oprimidas e têm acesso limitado a fontes de alimento.

A coesão social está se fragmentando. E esse padrão não é exclusivo dos macacos-prego: um estudo publicado na revista Science of the Total Environment sobre cabras-monteses dos Apeninos descobriu que o aquecimento e as secas cumulativas aumentaram a agressividade entre os indivíduos a um ponto que, se persistir, projeta um aumento de 50% até 2080.

O que isso significa para o futuro?

O que complica o cenário é a velocidade da mudança. Os animais evoluíram ao longo de milênios para lidar com as variações climáticas sazonais.

Os extremos do século XXI estão acontecendo mais rápido do que qualquer processo natural de adaptação.

Quando os grupos se fragmentam, as populações perdem diversidade genética, a cooperação na defesa contra predadores diminui e toda a cadeia alimentar que depende dessas espécies é interrompida.

A pesquisadora Susan Perry, que lidera o projeto em Guanacaste (Costa Rica) há 35 anos, explica sem rodeios: grandes grupos normalmente compensam seus custos internos deslocando grupos mais fracos para territórios menos hospitaleiros.

Um par de macacos dispostos em formação de combate, exibindo uma postura intimidadora. Esse comportamento se intensifica durante períodos de seca, quando a disputa por alimento se torna acirrada.

Sob as condições climáticas extremas de hoje, esse mecanismo atinge seu limite. O que a ciência está começando a entender é que o clima não muda apenas o termômetro: ele muda quem vive com quem, como essas pessoas se organizam e se essa sociedade pode se sustentar. Cedo ou tarde, isso afeta a todos nós.

Referências da notícia

Perry, S. et al. (2026). "Environmental fluctuations alter the competitive trade-offs of group size in a social primate." Nature Ecology & Evolution.

Max Planck Institute of Animal Behavior (2026). "How do climate extremes alter animal societies?"

