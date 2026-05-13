Chuvas retornam ao Centro-Sul nesta quinta e sexta-feira; confira os estados afetados

Instabilidades voltam a fazer parte do dia dos moradores de alguns estados do Centro-Sul do Brasil. A previsão mostra a presença de nuvens carregadas e chances de chuva Veja também: Tempestades e chuvas intensas voltam a ameaçar o Centro-Sul a partir de sexta-feira

Após alguns dias de muito frio e tempo estável sobre boa parte do centro-sul do Brasil, o tempo começa a mudar nesta quinta-feira (14). O alongamento de uma área de baixa pressão (cavado) favorece perturbações na atmosfera, ocasionando instabilidades e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas sobre o centro-sul do país.

Centro-Sul terá retorno das chuvas

A quinta (14) e a sexta-feira (15) marcam o retorno das chuvas sobre o Centro-Sul do Brasil. A previsão indica que a precipitação não ocorrerá em todos os estados simultaneamente, mas avançará por Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Previsão de nebulosidade e precipitação para a noite de quinta-feira (14) no Centro-Sul do Brasil, de acordo com o modelo ECMWF.

Nesta quinta-feira (14), a tendência é de céu encoberto durante boa parte do dia. O alongamento de uma área de baixa pressão vai favorecer a formação de nuvens e algumas pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul durante a primeira parte do dia, atingindo o oeste do estado, porém com fraca intensidade.

Ao longo da tarde, a mudança começa a ser sentida também em Santa Catarina, com a chegada de nebulosidade no noroeste do estado, próximo à divisa com o Paraná.

Canal de umidade de fraca intensidade, mas que auxilia na presença de nuvens carregadas e chuvas com intensidade moderada e forte sobre o MS e PR.

Com a chegada da noite e a presença de um ramo do corredor de umidade, as chances de chuva aumentam. A previsão mostra precipitação no sudoeste do Paraná e estendendo-se ao oeste do Mato Grosso do Sul. Em áreas pontuais, a intensidade poderá variar entre moderada e forte. Por conta da circulação atmosférica, o tempo fica fechado e há previsão de garoa no noroeste gaúcho.

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Na sexta-feira (15), as instabilidades aumentam juntamente com as chuvas, tanto em área afetada quanto em intensidade. Ao longo da madrugada, nuvens carregadas avançam em direção ao centro-sul do Brasil, provocando chuvas mais fortes sobre o noroeste do Mato Grosso do Sul, com potencial para descargas elétricas, característica típica de tempestades локais.

Precipitação prevista para a manhã de sexta-feira (15) mostra áreas de chuvas mais fortes sobre o sul do MS.

Durante a manhã, áreas do sul do Mato Grosso do Sul têm previsão de chuvas intensas, assim como pontos isolados entre o noroeste e sudoeste do Paraná.

Na transição entre a manhã e a tarde, o modelo europeu ECMWF indica que as chuvas ganham abrangência e passam a atingir grande parte do Paraná, leste de Santa Catarina, sul e oeste de São Paulo, além do interior do Mato Grosso do Sul.

Probabilidade de chuvas para o inicio da tarde de sexta-feira (15) no Centro-Sul do país.

Conforme as horas avançam, no decorrer da tarde e noite as chuvas diminuem de intensidade e as instabilidades seguem em direção ao Atlântico. No final da tarde e início da noite, a previsão é de pouca nebulosidade sobre o Mato Grosso do Sul e o oeste dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Já nas demais áreas destes estados, o cenário será de céu encoberto e chuva leve.