SP e RJ serão afetados por novas mudanças no tempo entre sexta (15) e terça-feira (19)

As instabilidades retornam a São Paulo e ao Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (15), em forma de pancadas irregulares. Mas no início da próxima semana, uma nova frente fria vai aumentar e espalhar as chuvas pelos estados. Mais notícias: Chuvas retornam ao Centro-Sul nesta quinta e sexta-feira; confira os estados afetados

A partir desta sexta-feira (15) as instabilidades retornam de forma mais evidente aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo do fim de semana, uma área alongada de baixa pressão atmosférica (cavado) vai aumentar as condições para pancadas de chuva nestes dois estados.

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Mas no início da próxima semana, teremos a formação de um novo ciclone próximo à costa da Região Sul do Brasil, e a sua frente fria associada vai favorecer o retorno de chuvas mais abrangentes nesses estados.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas retornam a SP e RJ a partir desta sexta

Ao longo desta sexta-feira (15) são esperadas chuvas fracas e isoladas no estado do Rio de Janeiro. A capital carioca deve ter tempo parcialmente nublado e baixa chance de chuvas.

No estado de São Paulo, chove já pela manhã em áreas do sul, próximo à divisa com o Paraná. A partir da tarde, as chuvas moderadas avançam também para as demais áreas do estado, e até a noite já devem ter sido registradas chuvas em todo o território; contudo, não há risco de tempestades. Na capital paulista, a tarde e noite serão chuvosas.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (15) à tarde (14h) à esquerda e domingo (17) à tarde (18h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (16) o tempo tende a ficar firme, com sol entre poucas nuvens, pela manhã em ambos os estados.

Entre a tarde e à noite, a nebulosidade aumenta e instabilidades em forma de chuva fraca e isolada são esperadas no Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca, e na porção centro-leste de São Paulo. A capital paulista terá pancadas de chuva à tarde e à noite. Não há riscos de tempestades, nem de volumes expressivos.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (16) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo do domingo (17) teremos o processo de formação de um novo ciclone sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul do Brasil. O sistema vai dar origem a uma frente fria, que vai avançar favorecendo o retorno de pancadas de chuva mais abrangentes e de tempestades, especialmente no estado paulista.

A partir desta sexta-feira (15), as pancadas de chuva ficam mais evidentes no Rio de Janeiro e, especialmente, em São Paulo. Há risco de tempestades no estado paulista no fim de semana.

Pela manhã (17), já chove na porção sul de São Paulo e com chances de tempestades. A partir da tarde, as chuvas moderadas se espalham para as demais áreas do estado e com riscos de pancadas pontualmente fortes e tempestades em todo o território paulista. A capital paulista terá pancadas de chuva à tarde e temporais à noite.

No Rio de Janeiro, ainda haverá chuvas fracas e isoladas no período da tarde. A capital carioca terá céu com poucas nuvens e baixo potencial para chuvas.

Previsão de densidade de raios para domingo (17) às 12h à esquerda e às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com risco de tempestades.

Na segunda-feira (18), com o sistema frontal formado, há previsão de chuvas moderadas a localmente intensas e com temporais isolados em todo o estado de São Paulo no decorrer do dia. O Rio de Janeiro ainda vai registrar chuvas mais fracas e isoladas, inclusive na capital.

Contudo, os volumes de chuva não serão muito expressivos, chegando em torno dos 60 mm na parte sul de São Paulo até a próxima segunda-feira (18). Nas demais áreas paulistas e no Rio de Janeiro, os acumulados não passam dos 15 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (13) e a noite de segunda-feira (18), segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência é de que na terça-feira (19) ainda ocorram pancadas de chuva, mas elas ficam mais concentradas no estado fluminense, reduzindo o potencial em São Paulo.