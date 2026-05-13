Chuvas no RN chegam a 105 mm e causam transtornos na capital Natal; veja imagens

Motoristas de Natal enfrentaram sérias dificuldades no trânsito na manhã desta quarta-feira (13) após o registro de diversas ruas alagadas e quedas de árvores em bairros como Tirol e Rocas.

STTU monitora 18 vias alagadas em Natal após madrugada chuvosa. Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O Rio Grande do Norte registrou fortes precipitações nas últimas 24 horas, acumulando mais de 105 mm em diversas localidades do estado. As chuvas atingiram principalmente as regiões Leste e Agreste, provocando mudanças significativas na rotina da capital e de diversos municípios do interior potiguar.

Na manhã desta quarta-feira (13), a cidade de Natal amanheceu com registros de diversos pontos de alagamento e vias completamente bloqueadas. Segundo os órgãos oficiais, o monitoramento das áreas críticas segue constante para garantir a mobilidade e a segurança de toda a população residente na capital.

Acumulados de chuva superam 100 mm no estado

O boletim divulgado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) destacou volumes expressivos entre a manhã de terça e quarta-feira. Tibau do Sul liderou os índices pluviométricos com a marca de 105,2 mm registrados no período, sendo o maior volume verificado em todo o território estadual.

Outras cidades também apresentaram números elevados, como Nísia Floresta com 97,2 mm e Monte Alegre com 86 mm de chuva acumulada. No Agreste potiguar, municípios como Serra de São Bento e Nova Cruz ultrapassaram a barreira dos 76 mm.

Bom dia galera do Hora 1 , choveu bem hoje a noite (12/05) e claro, fiz o registro daquele banho raiz na chuva! Diretamente de Apodi/RN. #hora1 @hora1 pic.twitter.com/zguUvB1A4B — talesaugustorn (@taleshumanas) May 13, 2026

Na Região Metropolitana, Parnamirim teve um acumulado de 74,4 mm, enquanto Natal registrou 52,7 mm durante o intervalo de análise das estações. Ao todo, 68 postos meteorológicos identificaram precipitações no território estadual, o que demonstra uma atuação ampla das nuvens de chuva em diferentes zonas do estado.

A região Central e o Oeste também apresentaram volumes relevantes, com Timbaúba dos Batistas atingindo a marca de 80 mm em apenas um dia. Rafael Godeiro e Pau dos Ferros foram os principais destaques no Oeste potiguar, somando 70 e 65 mm respectivamente conforme os dados oficiais.

Trânsito e mobilidade urbana enfrentam desafios na capital

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) identificou ao menos 18 pontos de alagamento em Natal logo nas primeiras horas desta quarta-feira. Desse total, quatro vias foram consideradas totalmente intransitáveis, impedindo o tráfego regular de veículos e exigindo rotas alternativas por parte dos motoristas e usuários do transporte público.

Hospital Santa Catarina sofre com infiltrações após fortes chuvas em Natal: https://t.co/KpoKkLClOS pic.twitter.com/Fl5SFJiSgU — BLOGDOBG (@BlogdoBG) May 13, 2026

Entre os locais críticos estão a Rua Doutor José Gonçalves com Poty Nóbrega e trechos específicos da Avenida dos Xavantes, na altura da lagoa de captação. No bairro das Rocas, o cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Cauby Barroca também apresentou condições severas de inundação, dificultando o acesso de moradores.

Além dos problemas nas pistas, a prefeitura registrou uma pane no semáforo entre a Avenida Capitão-Mor Gouveia e a Rua Adolfo Gordo durante a manhã. Apesar do cenário adverso em diversos bairros, vias importantes como a Avenida Felizardo Moura e a Ponte Newton Navarro mantiveram o fluxo normal.

Houve a queda de duas árvores na capital potiguar devido à intensidade dos ventos e ao encharcamento do solo nas últimas horas. As ocorrências foram registradas no bairro Tirol, especificamente na Rua Henry Koster, e na Avenida Floriano Peixoto, localizada por trás do Palácio dos Esportes.

Até a última atualização das autoridades, não houve registro de acidentes de trânsito graves relacionados diretamente às precipitações. A prefeitura informou que mantém o estado de vigilância ativa para responder rapidamente a qualquer novo chamado da população através dos canais de emergência.

Referências da notícia

Chuvas: Natal tem ruas alagadas e pontos intransitáveis nesta quarta. 13 de maio, 2026.

Chuvas chegam a 105 mm em 24 horas e atingem diversas regiões do RN, aponta Emparn. 13 de maio, 2026.