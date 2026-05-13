Chuvas no RN chegam a 105 mm e causam transtornos na capital Natal; veja imagens
Motoristas de Natal enfrentaram sérias dificuldades no trânsito na manhã desta quarta-feira (13) após o registro de diversas ruas alagadas e quedas de árvores em bairros como Tirol e Rocas.
O Rio Grande do Norte registrou fortes precipitações nas últimas 24 horas, acumulando mais de 105 mm em diversas localidades do estado. As chuvas atingiram principalmente as regiões Leste e Agreste, provocando mudanças significativas na rotina da capital e de diversos municípios do interior potiguar.
Na manhã desta quarta-feira (13), a cidade de Natal amanheceu com registros de diversos pontos de alagamento e vias completamente bloqueadas. Segundo os órgãos oficiais, o monitoramento das áreas críticas segue constante para garantir a mobilidade e a segurança de toda a população residente na capital.
Acumulados de chuva superam 100 mm no estado
O boletim divulgado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) destacou volumes expressivos entre a manhã de terça e quarta-feira. Tibau do Sul liderou os índices pluviométricos com a marca de 105,2 mm registrados no período, sendo o maior volume verificado em todo o território estadual.
Outras cidades também apresentaram números elevados, como Nísia Floresta com 97,2 mm e Monte Alegre com 86 mm de chuva acumulada. No Agreste potiguar, municípios como Serra de São Bento e Nova Cruz ultrapassaram a barreira dos 76 mm.
Na Região Metropolitana, Parnamirim teve um acumulado de 74,4 mm, enquanto Natal registrou 52,7 mm durante o intervalo de análise das estações. Ao todo, 68 postos meteorológicos identificaram precipitações no território estadual, o que demonstra uma atuação ampla das nuvens de chuva em diferentes zonas do estado.
A região Central e o Oeste também apresentaram volumes relevantes, com Timbaúba dos Batistas atingindo a marca de 80 mm em apenas um dia. Rafael Godeiro e Pau dos Ferros foram os principais destaques no Oeste potiguar, somando 70 e 65 mm respectivamente conforme os dados oficiais.
Trânsito e mobilidade urbana enfrentam desafios na capital
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) identificou ao menos 18 pontos de alagamento em Natal logo nas primeiras horas desta quarta-feira. Desse total, quatro vias foram consideradas totalmente intransitáveis, impedindo o tráfego regular de veículos e exigindo rotas alternativas por parte dos motoristas e usuários do transporte público.
Entre os locais críticos estão a Rua Doutor José Gonçalves com Poty Nóbrega e trechos específicos da Avenida dos Xavantes, na altura da lagoa de captação. No bairro das Rocas, o cruzamento da Rua Belo Horizonte com a Cauby Barroca também apresentou condições severas de inundação, dificultando o acesso de moradores.
Além dos problemas nas pistas, a prefeitura registrou uma pane no semáforo entre a Avenida Capitão-Mor Gouveia e a Rua Adolfo Gordo durante a manhã. Apesar do cenário adverso em diversos bairros, vias importantes como a Avenida Felizardo Moura e a Ponte Newton Navarro mantiveram o fluxo normal.
Houve a queda de duas árvores na capital potiguar devido à intensidade dos ventos e ao encharcamento do solo nas últimas horas. As ocorrências foram registradas no bairro Tirol, especificamente na Rua Henry Koster, e na Avenida Floriano Peixoto, localizada por trás do Palácio dos Esportes.
Até a última atualização das autoridades, não houve registro de acidentes de trânsito graves relacionados diretamente às precipitações. A prefeitura informou que mantém o estado de vigilância ativa para responder rapidamente a qualquer novo chamado da população através dos canais de emergência.
Referências da notícia
Chuvas: Natal tem ruas alagadas e pontos intransitáveis nesta quarta. 13 de maio, 2026.
Chuvas chegam a 105 mm em 24 horas e atingem diversas regiões do RN, aponta Emparn. 13 de maio, 2026.
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