Intensa frente fria traz alerta de chuvas extremas nos próximos dias; confira os estados em risco

O processo de formação de um ciclone e sua frente fria colocam a Região Sul em alerta para chuvas extremas, com acumulados que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas e causar transtornos. Mais informações: Calor anômalo continua e pode trazer temperaturas 8°C acima da média; veja os estados atingidos

Uma área de baixa pressão atmosférica vem se estendendo sobre a Região Sul do Brasil em um processo que irá formar um ciclone nos próximos dias. Essa baixa pressão, somada a um intenso transporte de vapor d’água na forma de um rio atmosférico, favorece a formação de tempestades com chuvas intensas, que podem ter acumulados diários significativos.

O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná estão em alerta para eventos extremos de chuva entre sexta-feira (24) e domingo (26), com potencial de transtornos. Confira os detalhes.

Alerta de chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação é um indicador de eventos que podem ser ‘incomuns’ ou ‘extremos’. O EFI utiliza como referência uma métrica estatística chamada quantil 99, que funciona como um indicador de eventos extremos. Na prática, esse valor representa um nível de chuva que é superado em apenas 1% dos casos dentro do histórico climático de cada região.

De forma simples, quando a previsão aponta acumulados acima desse limite, significa que a chuva esperada está entre as mais raras e intensas já observadas para aquela área, reforçando o risco de um episódio extremo.

Os mapas abaixo mostram o EFI para precipitação sexta-feira (24) e no domingo (26), ressaltando um alerta para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

EFI do ECMWF para precipitação nesta sexta-feira (24) e no domingo (26). Créditos: Elaborado por Meteored com mapas do ECMWF.

O EFI destaca que as chuvas na sexta (22) podem ultrapassar 100 mm no noroeste do Rio Grande do Sul, 80 mm na região central e 50 mm no centro-leste. Já no domingo (26), os acumulados previstos podem superar 80 mm em Santa Catarina e Paraná. Estes volumes dentro de um período de 24 horas pode causar muitos transtornos como alagamentos, inundações e danos relacionados às tempestades.

Rio atmosférico dá suporte para chuvas volumosas

As chuvas serão intensas principalmente devido ao suporte de um rio atmosférico. Um rio atmosférico é uma faixa estreita e alongada da atmosfera que transporta grandes volumes de vapor d’água, funcionando como um “corredor de umidade” entre áreas tropicais e latitudes mais ao sul. Quando esse fluxo encontra sistemas de baixa pressão e frentes frias, favorece a formação de nuvens carregadas e chuva persistente.

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Entre sexta-feira (24) e sábado (25), esse rio atmosférico atuará com mais força sobre o Rio Grande do Sul, reforçando as instabilidades e os acumulados elevados no estado. Já no domingo (26), com o ciclone já formado e a frente fria avançando, o rio atmosférico se intensifica sobre Santa Catarina e o Paraná, ajudando a explicar o aumento do risco para eventos extremos de precipitação previstos no estado.

Previsão de rio atmosférico nesta sexta-feira (24) e domingo (26), segundo o ECMWF.

Tempestades estão previstas para os três estados da região Sul entre sexta (24) e terça-feira (28), e podem ser mais intensas no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná. Sobre o Rio Grande do Sul, as chuvas serão intensas entre a noite de quinta-feira (23), toda a sexta-feira (24) e o amanhecer do sábado (25).

Previsão de chuvas intensas na sexta-feira (24), de acordo com o ECMWF.

Ao longo do sábado (25) as chuvas perdem um pouco da força, mas retornam no domingo (26), intensas sobre todo o estado de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e metade sul do Paraná.

Previsão de chuva no domingo (24), de acordo com o ECMWF.

Entre segunda (27) e terça-feira (28) chuvas intensas com risco de tempestades continuam sobre o Paraná, mas também estão previstas para o Mato Grosso do Sul e São Paulo, incluindo a Região Metropolitana paulista.

Previsão de chuva acumulada até o final da terça-feira (28), de acordo com o ECMWF.

Os maiores acumulados previstos pela rodada atual do modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, podem se aproximar de 200 mm sobre o Paraná e ultrapassar 100 mm no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul.