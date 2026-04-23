Estratégias inadequadas de restauração ameaçam recursos hídricos e biodiversidade no Brasil, alerta estudo

Cientistas brasileiros afirmam que ignorar as particularidades do tipo de solo durante as fases de reflorestação pode conduzir à destruição irreversível de vários habitats que são considerados únicos.

Pesquisa alerta que ecossistemas de Minas Gerais e Bahia exigem processos e guias ecológicos específicos. Foto: Geraldo W. Fernandes

Um novo estudo sobre conservação revela que a recuperação do campo rupestre, ecossistema situado nas montanhas de Minas Gerais e da Bahia, exige mudanças urgentes de estratégia. A aplicação de uma técnica padronizada pode colocar em risco a diversidade local e os recursos hídricos.

A investigação demonstra que tratar esta paisagem como um bloco homogêneo ameaça a sua composição natural exuberante e singular. Além de comprometer a fauna e flora, a prática errada afeta diretamente a produção de alimentos, a geração de energia e até a atração do turismo.

O mosaico ambiental e a necessidade de adaptação técnica

Pesquisadores do Centro de Conhecimento em Biodiversidade, com apoio do CNPq e do MCTI, analisaram mais de cem levantamentos florísticos detalhados. O trabalho incluiu a catalogação de mais de 1.100 espécies de plantas provenientes de várias instituições nacionais e também internacionais de pesquisa.

Os resultados apontam que o ecossistema analisado não atua como uma unidade uniforme, mas funciona como um complexo mosaico formado por múltiplos habitats. Neste ambiente, a vegetação altera-se de forma abrupta, mesmo quando analisamos distâncias muito curtas e geograficamente interligadas ao longo das montanhas.

Estas variações intensas são influenciadas por elementos naturais determinantes, como a altitude das serras, as condições climáticas e o tipo de solo. Consequentemente, áreas muito próximas e com aparência física semelhante podem abrigar conjuntos florísticos e vegetais que são completamente diferentes entre si.

"Dois ambientes de montanha próximos podem compartilhar pouquíssimas espécies", afirma Geraldo Fernandes, investigador e coordenador da pesquisa. O especialista defende a urgência de adaptações rigorosas. "Isso significa que a restauração não pode se basear em listas genéricas de espécies; ela precisa ser ajustada a cada habitat específico", defende.

Ferramentas inovadoras e os riscos das abordagens erradas

Para solucionar as falhas, o estudo propõe a adoção do conceito das “Listas Azuis” nas práticas de reflorestação. Tratam-se de conjuntos botânicos definidos à medida para diferentes substratos, atuando como verdadeiros guias ecológicos que orientam os profissionais sobre quais exemplares devem integrar cada território.

A ausência de precisão nas iniciativas de recuperação ambiental, mesmo as bem-intencionadas, pode desencadear o fenômeno da homogeneização ambiental. Este processo transforma zonas repletas de uma identidade biológica própria em paisagens completamente simplificadas, perdendo grande parte das suas características intrínsecas ao longo do tempo.

Falhas na aplicação de técnicas ambientais colocam em risco o equilíbrio e a sobrevivência botânica. Foto: Geraldo W. Fernandes

O cenário ganha gravidade porque as zonas montanhosas enfrentam as pressões derivadas do crescimento urbano desordenado e do uso de estradas mal estruturadas. Atividades como a mineração em larga escala, a agricultura, a silvicultura e os crescentes efeitos das alterações climáticas também agravam a situação.

Restaurar os danos causados por estas ameaças é uma prioridade, porque uma ação mal planejada causa estragos duradouros. "Plantar as espécies erradas no lugar errado pode eliminar a biodiversidade local, em vez de recuperá-la", alerta o relatório produzido pelos especialistas, evidenciando o perigo da intervenção.

A complexidade invisível e as futuras políticas públicas

Através da utilização de métodos ecológicos avançados, incluindo avaliações sobre as relações evolutivas da vegetação, as equipas concluíram que a proximidade física não garante semelhança. Mesmo as plantas mais aparentadas do ponto de vista da sua evolução terminam por ocupar espaços inteiramente distintos nas serras.

A localização geográfica influencia fortemente as comunidades presentes no solo, confirmando que cada porção de terra detém uma identidade singular e insubstituível. Tais evidências reforçam que as autoridades competentes, os organismos responsáveis pelo ambiente e os formuladores de políticas públicas devem guiar as suas escolhas pelo conhecimento.

Modificar a matriz natural de modo forçado compromete funções vitais, com perdas severas que ultrapassam as questões puramente biológicas, afetando a sociedade em larga escala. Os responsáveis científicos destacam ainda a extrema urgência em alargar as explorações em zonas montanhosas que apresentam menos volume de observação registrada.

Num momento em que o mundo debate as melhores vias para reverter as crises climáticas, as montanhas fornecem uma lição objetiva e imediata. Preencher estas lacunas e regenerar um espaço degradado exige pleno respeito pela sua complexidade e aplicação direta das metodologias fornecidas pelas instituições acadêmicas.

Referências da notícia

Restauração “tamanho único” falha e pode colocar em risco a produção de água e energia no Brasil. Centro de Conhecimento em Biodiversidade/CNPq/MCTI.