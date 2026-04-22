Calor anômalo continua e pode trazer temperaturas 8°C acima da média; veja os estados atingidos

A bolha de calor que vem atuando sobre o Brasil volta a se intensificar e deve manter temperaturas muito acima da média nos próximos dias. O pico do calor está previsto para domingo (26), com máximas de 37°C. Mais informações: Atualização do El Niño aumenta chance de evento intenso em 2026

Desde a semana passada a atuação de uma bolha de calor no Brasil central, abrangendo parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, vem deixando as temperaturas muito acima da média e lembrando o verão.

Nos próximos dias, essa bolha de ar quente volta a ganhar força, trazendo temperaturas extremas sobre uma área ampla. Além disso, o modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, indica que este padrão deve se manter ao longo de todo o mês de maio. Confira os detalhes.

Calor extremo ganha força

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para temperatura máxima indica que as temperaturas nos próximos dias serão consideradas extremas em uma ampla região do país, ou seja, raras dentro da climatologia.

O EFI se baseia em uma métrica estatística conhecida como quantil 99, e alerta para eventos incomuns ou extremos quando as temperaturas diárias previstas estão acima deste limiar. De uma forma simples, isso quer dizer que apenas 1 em cada 100 previsões alcançam os valores previstos, com base na climatologia de cada região.

EFI do ECMWF para temperatura máxima nos próximos dias. Créditos: Elaborado por Meteored/Fonte: ECMWF.

As temperaturas extremas começam a ganhar força na sexta-feira (24) entre o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A área de abrangência do calor extremo aumenta progressivamente até domingo (26), quando alcança extensão máxima, cobrindo toda a região Sudeste.

A partir de então, a área começa a diminuir, concentrando as temperaturas extremas sobre o centro-leste do país, especialmente entre o Centro-Oeste e o Sudeste, até pelo menos terça-feira (28).

Temperaturas máximas 8°C acima da média

As maiores anomalias previstas nos próximos dias são de 8°C acima da média. Estes valores podem ocorrer a partir do sábado (25) no sul de São Paulo, enquanto no Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro as temperaturas serão entre 6°C e 7°C acima da média.

No domingo (26), temperaturas 8°C acima da média se espalham sobre todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Isso se deve, principalmente, ao avanço de uma frente fria sobre o Sul do país. No quadro pré-frontal há um transporte de ar quente (advecção) na dianteira do sistema e as temperaturas se elevam.

Previsão de anomalia de temperatura no domingo (26), de acordo com o ECMWF.

Nestas áreas, as máximas serão entre 33°C e 37°C no domingo (26), com previsão de 36°C no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os maiores valores de temperatura estão previstos para Mato Grosso e Goiás.

Previsão de temperatura no domingo (26), de acordo com o ECMWF.

Na segunda-feira (27) a frente fria continua avançando e empurrando o ar quente mais para norte enquanto as temperaturas diminuem ligeiramente em relação ao domingo (26), com máximas previstas da ordem de 36°C no Mato Grosso, Goiás e norte do Rio de Janeiro. Na metade leste de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro as temperaturas não sobem tanto, uma vez que a frente fria estará trazendo chuvas sobre a região.

Sem alívio: bolha de calor deve persistir em maio

De acordo com o modelo ECMWF, a bolha de calor intenso deve continuar atuando ao longo da próxima semana, entre 27 de abril e 4 de maio. Essa informação pode ser vista no mapa abaixo, que mostra a previsão de anomalia semanal de temperatura.

Há previsão de temperaturas entre 3°C e 6°C acima da média em uma ampla área no centro do país, sendo que no centro desta bolha as anomalias podem ser entre 6°C e 10°C acima da média.

Previsão de anomalia semanal de temperatura do ar (°C) entre 27 de abril e 4 de maio, de acordo com o ECMWF. Créditos: ECMWF.

Na verdade, esta bolha quente está prevista atuar ao longo de todo o mês de maio. Na entre 4 e 11 de maio as anomalias de temperatura devem continuar intensas, com valores que podem alcançar 10°C acima da média.

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A partir de 11 de maio, a tendência é que a bolha enfraqueça tanto em anomalia quanto em área de atuação, mas ainda assim, deve permanecer até, pelo menos, 1° de junho.