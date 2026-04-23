Chuvas intensas, tempestades e baixa umidade deixam alertas para 24 estados nesta sexta-feira, 24

Sexta-feira com alertas do INMET, previsão do tempo aponta para riscos de tempestades, chuvas intensas, altos acumulados e índice de umidade do ar baixo. 4 estados ficam em atenção. Veja também: Chuvas favorecem o feijão no PI e calor preocupam as lavouras da BA e do MATOPIBA

A sexta-feira (24) tem previsão de chuvas intensas, riscos de tempestades, grandes acumulados de precipitação, além de baixa umidade do ar em algumas áreas do Brasil.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 2 estados estão sob risco de tempestades, 17 com chances de chuvas intensas e 1 com alerta para grandes acumulados de precipitação. Além disso, 5 estados encontram-se sob perigo potencial de baixa umidade do ar, totalizando 24 estados em alerta, segundo o órgão. Veja o mapa a seguir.

Mapa de alertas do INMET para esta sexta (24). Fonte: INMET.

Agora, confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (24), com mais informações e detalhes para a sua região, e veja como será o último dia útil da semana.

Riscos de tempestade continuam no RS e chegam a SC

Os riscos de tempestades permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (24). A presença de uma frente fria deixa a atmosfera instável no estado, mantendo o alerta desde a manhã. A previsão indica que áreas da região central e do noroeste gaúcho serão as mais afetadas durante o período.

Mapa de precipitação para a tarde desta sexta-feira (24) sobre o Sul do Brasil.

No decorrer da tarde, o cenário se mantém, mas as instabilidades passam a atingir também áreas do norte e noroeste do estado. O tempo permanece fechado durante todo o dia, e a capital Porto Alegre (RS) e sua Região Metropolitana podem registrar transtornos devido às chuvas.

Ainda no Rio Grande do Sul, há alerta para tempestades acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e até queda de granizo, mantendo todo o estado em atenção.

Ao final da noite, a frente fria avança, e as chuvas alcançam o extremo sul de Santa Catarina. A previsão indica chuvas moderadas, mas não se descartam episódios de forte intensidade, com potencial para alagamentos e outros transtornos.

Mapa de precipitação acumulada até o final de sexta-feira (24) sobre o Sul do país.

Até o final desta sexta-feira (24), os maiores volumes de chuva devem ocorrer no noroeste do Rio Grande do Sul, com acumulados que superam 170 mm, elevando o risco de grandes impactos. Em outras áreas do oeste, noroeste e centro do estado, os acumulados podem chegar a 100 mm.

16 estados entre Norte e Nordeste estão em alerta

As regiões Norte e Nordeste vêm registrando chuvas intensas e volumosas nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados foram observados no Norte do Brasil, com volumes que superam 100 mm, segundo estações automáticas da região.

Para esta sexta-feira (24), há risco de chuvas intensas em todos os estados da Região Norte. A presença de umidade transportada pelos ventos do Atlântico Equatorial deixa a atmosfera saturada, favorecendo a formação de instabilidades.

Mapa de precipitação para a tarde desta sexta-feira (24) sobre o Norte e Nordeste do Brasil.

No Nordeste, a situação é semelhante nos estados do Maranhão, Ceará e Piauí. Com a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), há transporte de umidade, o que favorece a formação de nuvens carregadas e o aumento dos volumes de chuva, com intensidade moderada a forte.

Na faixa entre o litoral do Rio Grande do Norte e a Bahia, os ventos de sudeste transportam umidade para o leste da região. Associados às altas temperaturas, esses fatores contribuem para a formação de instabilidades e, consequentemente, de chuvas.

Mapa de precipitação acumulada até o final de sexta-feira (24) sobre o Brasil.

Os acumulados podem superar 100 mm até o final do dia em áreas próximas a Salvador (BA) e alcançar cerca de 60 mm entre Recife (PE) e Natal (RN). Em pontos do interior do Pará, os volumes também podem ultrapassar 100 mm. Nos demais municípios, os acumulados variam entre 20 e 70 mm.

Umidade baixa entre o Sul e Centro-Oeste

Há um contraste na Região Sul do Brasil: enquanto o Rio Grande do Sul e o extremo sul de Santa Catarina enfrentam chuvas intensas e tempestades, o norte e noroeste do Paraná registram tempo firme e seco, com queda na umidade relativa do ar.

A massa de ar quente e seco continua atuando em parte do centro-sul do Brasil, atingindo estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Durante a tarde, além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 40% em áreas do interior paulista.

Mapa de umidade relativa do ar para a tarde desta sexta-feira (24), de acordo com o modelo ECMWF.

A situação é ainda mais crítica no centro do Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás e no Triângulo Mineiro, onde a umidade varia entre 25% e 37%. A tendência para os próximos meses é que esses valores baixos se tornem mais frequentes com a chegada do inverno, período caracterizado por ar mais seco nessas regiões.