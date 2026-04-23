Ciclone impulsiona forte massa de ar frio: risco de geadas e rajadas de 70 km/h

Próximos dias serão marcados pelo avanço de um ciclone e sua frente fria, causando chuvas intensas, rajadas fortes de vento e uma queda expressiva das temperaturas - formando inclusive geadas abrangentes na região Sul.

Entre a sexta-feira (24) e o sábado (25), uma região de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul se aprofundará e se transformará, gradualmente, em um ciclone extratropical. Ao longo do processo, o sistema causará chuvas fortes sobre a região Sul e o Mato Grosso do Sul, com os maiores acumulados esperados para o estado gaúcho.

Mas além disso, um segundo ciclone, muito mais intenso, se formará na altura da Argentina entre o sábado (25) e o domingo (26), impulsionando uma frente fria intensa em direção ao Brasil que não só intensifica as chuvas, como também traz outros efeitos para o país.

Até segunda-feira, previsões indicam acumulados de chuva de até 200 mm no RS, chegando a 100 mm em SC, PR e MS.

Essa situação traz risco de transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, transbordamento de rios e alagamentos ao longo deste final de semana e dos primeiros dias da próxima semana para os estados da região Sul e o Mato Grosso do Sul.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da segunda-feira mostra que alguns municípios do RS podem registrar volumes próximos dos 200 mm totais, causando transtornos.

Entre os efeitos mais pronunciados deste segundo ciclone, estão também rajadas fortes de vento, que podem chegar a 70 km/h na costa e no leste do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (27). Isso pode ser observado na imagem abaixo e pode ocasionar outros transtornos, como movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Previsão de rajadas de vento na segunda-feira durante a tarde mostra que as velocidades podem chegar a até 70 km/h na costa do Rio Grande do Sul, com ventos significativos no interior.

Além disso, os ventos intensos impulsionarão uma intensa massa de ar frio em direção ao Brasil, que começará a influenciar o tempo no Rio Grande do Sul já no domingo (26) e continuará avançando ao longo da segunda-feira. O frio será sentido também em parte de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Massa de ar frio avança pelo país semana que vem

A abrangência dessa massa de ar frio pode ser observada na imagem abaixo. Apesar dos demais estados mencionados registrarem quedas na temperatura, o estado mais afetado pelo frio será o Rio Grande do Sul - e a sensação de frio ainda pode ser acentuada devido aos ventos intensos que o ciclone trará ao estado.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na segunda-feira durante a manhã mostra a massa de ar frio avançando pela região Sul. O sistema fará as temperaturas caírem bastante.

Isso causará uma intensa mudança das temperaturas. O pico do frio ocorrerá na terça-feira (28), quando o estado inteiro do Rio Grande do Sul registrará temperaturas baixíssimas ao longo da madrugada e da manhã - chegando a valores abaixo dos 10°C - assim como a região serrana de Santa Catarina.

Diversos municípios podem registrar mínimas de 4°C ou menos, o que traz potencial para formação do primeiro episódio de geadas abrangentes de 2026. O fenômeno pode se formar em outros municípios do Rio Grande do Sul, além da região serrana.

Além das mínimas de até 4°C e do risco alto de geadas, a sensação térmica pode ser ainda menor em algumas cidades do Rio Grande do Sul devido aos ventos intensos. Com isso, essa massa de ar frio sinaliza o início da queda das temperaturas típica do inverno, estação que está se aproximando.

Previsão de temperaturas mínimas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina na terça-feira durante a madrugada mostra que os termômetros chegam a até 4°C, formando geadas abrangentes.

Previsões climáticas indicam ainda que, embora todo o restante do Brasil continue registrando um calor muito intenso nas próximas semanas (especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste), as temperaturas no Rio Grande do Sul podem permanecer abaixo da média até a primeira quinzena do mês de Maio.