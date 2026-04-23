Frente fria traz intensa mudança para SP em breve; confira a previsão

Uma nova frente fria vai provocar uma mudança no tempo no estado de São Paulo no início da próxima semana, formando pancadas de chuva que podem ser fortes e temporais.

Nova frente fria chega ao estado de São Paulo no início da próxima semana e vai finalmente causar uma mudança no tempo.

Nesta semana estamos tendo o predomínio de uma massa de ar quente e seco em todo o estado de São Paulo, o que está garantindo tardes ensolaradas e de calor. Contudo, esse tempo mais firme está com os dias contados.

Um novo ciclone e sua frente fria associada se formam sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul do Brasil, ao longo deste sábado (25). E nos dias posteriores, o centro de baixa pressão vai se deslocar para leste, afastando-se do continente, porém, a sua frente fria vai avançar em direção à costa do Sudeste.

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O sistema frontal se aproxima do estado de São Paulo na segunda-feira (27) e provoca uma significativa mudança no tempo na região, favorecendo a formação de chuvas intensas e tempestades pelo menos até a terça-feira (28).

O calor se intensifica no domingo (26) pelo efeito pré-frontal, isto é, antes da chegada da frente fria, com temperaturas máximas acima dos 30°C em praticamente todo o território paulista. Com a passagem do sistema, elas devem ficar um pouco mais amenas na faixa leste e no sudeste do estado, com valores abaixo dos 30°C; contudo, as demais áreas ainda vão registrar temperaturas elevadas durante as tardes.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o estado.

Frente fria traz mudança para SP na próxima semana

O tempo firme e céu claro estão com os dias contados em São Paulo. Essas condições mais estáveis permanecem até o fim de semana, porém, no início da próxima semana, as chuvas finalmente vão retornar ao estado.

A partir da segunda-feira (27), uma frente fria traz de volta as chuvas para S��o Paulo, e com risco de tempestades, pancadas pontualmente fortes e eventual queda de granizo.

A segunda-feira (27) de manhã começa com céu claro em boa parte do estado e algumas nuvens no sul. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e as chuvas podem atingir todo o território paulista, mas com maior potencial no centro-leste do estado, inclusive na capital.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para: a segunda-feira (27) à tarde (15h) (à esquerda); a terça-feira (28) às 18h (à direita), segundo o modelo europeu ECMWF.

Essas chuvas podem ocorrer em forma de pancadas pontualmente intensas e com tempestades. Durante a noite, ainda haverá condições para chuvas fracas e isoladas no leste paulista.

Na terça-feira (28), a frente fria continua formando chuvas moderadas a fortes e com tempestades isoladas entre a tarde e a noite em grande parte do estado, com exceção do norte, onde tem baixo potencial para chuvas.

Previsão de densidade de raios para a terça-feira (28) ás 18h, segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de tempestades nesta hora.

A capital paulista na terça-feira (28) tem previsão de sol entre poucas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

E como ficam as temperaturas em SP?

No domingo (26), apesar da manhã ter temperaturas mais amenas, e em torno de 15°C a 17°C em áreas do leste paulista, ao longo da tarde as temperaturas se elevam, especialmente em função da condição pré-frontal.

As máximas durante a tarde do domingo (26) atingem patamares acima dos 30°C em praticamente todo o estado, chegando a 35°C no oeste e no noroeste. A capital paulista registrará 32°C.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para o domingo (26), segundo o modelo europeu ECMWF.

Além disso, o domingo (26) ainda terá condições de baixa umidade relativa do ar em praticamente todo o território de São Paulo (com exceção da faixa litorânea), com valores de 30% ou logo abaixo disto especialmente na porção norte do estado, inclusive na capital paulista (29%).

Entre a segunda (27) e a terça-feira (28), com a passagem da frente fria, as temperaturas diminuem e ficam mais amenas durante as tardes no leste e no sudeste de São Paulo, região que engloba parte de Itapeva, Itapetininga e Registro, onde as máximas vão variar entre 20°C e 26°C, o que representa um certo alívio ao calorão dos dias anteriores.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para a terça-feira (28), segundo o modelo europeu ECMWF.

Porém, as demais áreas paulistas ainda vão registrar temperaturas elevadas na próxima semana, e entre 30°C e 34°C no centro, no norte, no noroeste e no oeste de São Paulo.

A capital paulista terá máximas de 25°C e 29°C, na segunda (27) e na terça-feira (28), respectivamente.