Geadas no Sul e muita chuva no Norte e Nordeste: veja o alerta para esta quarta

As temperaturas continuam baixas na Região Sul nesta quarta-feira, há riscos de geadas em diversas áreas. No Norte e Nordeste os alertas ficam para as chuvas, que podem provocar problemas em vários municípios. Veja também: Frio Extremo no Sul: Geada exige atenção redobrada com milho e hortaliças

Nesta terça-feira (12), as temperaturas ficaram negativas na Serra Catarinense e na Serra da Mantiqueira, devido a massa de ar polar que atuou com força nessas regiões. Nos pontos mais altos, os termômetros marcaram temperaturas próximas de -5°C (Serra Catarinense) e -6.8°C (Parque Nacional do Itatiaia).



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O frio deve persistir sobre o Sul do Brasil nesta quarta-feira (13). Embora a massa de ar frio não atue mais nas camadas mais altas da atmosfera, a anomalia permanece negativa na superfície, ou seja, as temperaturas ao amanhecer seguem abaixo da média em toda a região.

Condições para geada no Sul

A Região Sul continuará com riscos de geada nas primeiras horas desta quarta-feira (13). No Rio Grande do Sul, áreas do leste próximas ao litoral têm menores chances de registrar o evento, com previsão de mínimas entre 8°C e 10°C, o que impossibilita a formação de geadas nessas faixas litorâneas.

O mapa mostra que as temperaturas em superfície vão permanecer abaixo da média na manhã desta quarta-feira (13) em toda a Região Sul, com anomalia de até 10°C.

Contudo, em áreas da porção central e próximas à Serra Gaúcha, as temperaturas ficam mais baixas, elevando a possibilidade do fenômeno. Os termômetros podem marcar entre 4°C e 6°C na região central, enquanto na serra as temperaturas se aproximam de 0°C.

Na Serra Catarinense, uma das regiões mais frias do país, haverá nova chance de geada nesta quarta-feira (13). Os modelos preveem mínimas entre 1°C e 3°C, mas a temperatura próxima à superfície é ainda menor, o que pode resultar em valores negativos e na formação de gelo sobre a relva (geadas).

Mínima prevista para a manhã desta quarta-feira (13) na Região Sul do Brasil, de acordo com o modelo ECMWF.

A possibilidade de geada em Santa Catarina não se restringe à serra, em outras áreas do estado, as temperaturas devem oscilar entre 5°C e 8°C, gerando ocorrências pontuais. A exceção fica por conta do litoral, onde as temperaturas permanecem entre 8°C e 11°C.

No Paraná, onde geadas já foram registradas na manhã de terça-feira (12), as condições para o fenômeno persistem na quarta-feira (13). O risco é maior em pontos da região central e áreas próximas à divisa com Santa Catarina, com temperaturas entre 3°C e 7°C.

Alerta de Chuvas no Norte e Nordeste

Muita chuva está prevista para esta quarta-feira (13) no Norte e Nordeste do Brasil. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está atuando intensamente, transportando ar úmido para o Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

Água precipitável disponível na tarde desta quarta-feira (13), segundo o modelo ECMWF.

Os volumes de chuva são elevados devido ao suporte de umidade por longos períodos, o que gera alertas para as áreas afetadas. Chuvas intensas atingem o Amazonas, Pará, Roraima e o litoral do Maranhão durante a manhã.

O frio persiste no Sul com mínimas próximas de 0°C e risco de geada, enquanto a ZCIT provoca alertas de chuvas intensas superiores a 100 mm no Norte e Nordeste nesta quarta-feira (13).



Com o aumento das temperaturas durante a tarde, a atmosfera torna-se ainda mais instável e as chuvas intensas podem ocorrer com maior facilidade. Os alertas e o potencial para transtornos estendem-se também para áreas do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Precipitação prevista para a tarde de quarta-feira (13) no Norte e norte do Nordeste do Brasil, segundo o modelo ECMWF.

No Pará, Amapá, Maranhão e Amazonas, o céu permanece encoberto e as chuvas ocorrem desde a madrugada. Em pontos do noroeste do Pará, os acumulados podem chegar a 200 mm, e as capitais mantêm o alerta ativado para volumes próximos de 50 mm.

No litoral norte do Nordeste, os acumulados significativos podem provocar alagamentos. A previsão é de 42 mm em São Luís (MA), 43 mm em Fortaleza (CE) e aproximadamente 38 mm em Natal (RN).

Precipitação acumulada até o final da noite de quarta-feira (13) indica maiores volumes sobre o noroeste do Pará.

Por fim, os ventos transportam umidade do oceano para o litoral da Paraíba e de Pernambuco. Os volumes de chuva nas capitais serão elevados, com acumulados previstos de 56 mm em Recife (PE) e 63 mm em João Pessoa (PB).