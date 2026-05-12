Frio recorde no RJ e SP traz geada a Campos do Jordão e ressaca no mar

Moradores do Sudeste enfrentaram a manhã mais fria de 2026 com geadas cobrindo carros em São Paulo e termômetros marcando números históricos em diversas estações do Inmet.

A Serra da Mantiqueira amanheceu coberta por uma camada de gelo nesta terça-feira (12). Foto: Reprodução/ Marcelo Bueno

A massa de ar frio que atinge o Sudeste brasileiro provocou recordes históricos de temperatura nesta terça-feira (12). Tanto a cidade do Rio de Janeiro quanto o estado de São Paulo registraram as menores marcas térmicas do ano de 2026.

Além do declínio acentuado nos termômetros, a instabilidade climática resultou em fenômenos como geadas serranas e ressacas marítimas severas. Diversas cidades precisaram adaptar suas rotinas para lidar com as condições meteorológicas extremas que marcaram o início desta semana.

Recordes de temperatura e impactos marítimos no Rio de Janeiro

A capital fluminense teve a madrugada mais fria de 2026 nesta terça-feira, com os termômetros marcando 13,3°C na Vila Militar às 4h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa marca superou a tarde de segunda-feira, que já havia sido a mais fria com máxima de 22°C.

FRIO E RESSACA | O Rio de Janeiro registrou, nesta terça-feira (12), a madrugada mais fria de 2026. O carioca sofreu! Segundo o Inmet, os termômetros marcaram 13,3ºC na Vila Militar, na Zona Oeste. Ao mesmo tempo, a forte ressaca provoca a interdição de um trecho da Avenida pic.twitter.com/ofvN4ATPZZ — Rádio 93.3FM - RJ (@93FmGospel) May 12, 2026

A redução da nebulosidade favoreceu o resfriamento rápido, ampliando a sensação térmica baixa em diferentes pontos do estado. No Alto da Boa Vista, a rede Alerta Rio registrou 13°C, enquanto a Região Serrana teve mínimas variando entre 11°C e 12°C durante a madrugada gelada.

Simultaneamente ao frio, uma forte ressaca no mar provocou a interdição de um trecho da Avenida Delfim Moreira, no Leblon. O Centro de Operações Rio informou que a via foi fechada por volta das 3h, na altura do Posto 11, devido à invasão da água.

RESSACA | INÍCIO DO PERÍODO NA ORLA DO RIO (11/5/2026 - 06h)



Começou o período de ressaca no litoral da cidade do Rio de Janeiro. Segundo o aviso emitido pela Marinha do Brasil, ondas entre 2,5 e 3,0 metros podem atingir a orla do município até às 9h de quarta-feira (13/5). pic.twitter.com/KE5YOlecqN — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 11, 2026

Equipes da CET-Rio e da Comlurb trabalharam na limpeza da pista, mas as ondas voltaram a sujar o asfalto antes da liberação total. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com ondas de até 3 metros de altura, vigente até a manhã de quarta-feira.

Primeira geada do ano e frio extremo nas regiões serranas

No interior paulista, a cidade de Campos do Jordão registrou o dia mais frio de 2026, atingindo 2,1°C por volta das 4h. O recorde anterior do município era de 5,5°C, registrado em 21 de abril, evidenciando a intensidade da atual massa de ar polar.

A queda brusca na temperatura trouxe a primeira geada do ano para a Serra da Mantiqueira, cobrindo vegetações e veículos com gelo. Moradores relataram o fenômeno em diversos bairros, incluindo o Parque Irmã Maria de Lourdes, a Vila Sodipe e o Horto Florestal.

Já no Parque Nacional do Itatiaia, a Estação Campo Belo registrou a menor temperatura de todo o Brasil nesta terça-feira, com -6,8°C. O local, situado na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, manteve marcas negativas durante grande parte da madrugada.

Com -6,8ºC, Parque Nacional do Itatiaia (RJ) registra a menor temperatura do Brasil nesta terça-feira https://t.co/Z6U2p47YP8 #g1 pic.twitter.com/YwYJbJMEfD — g1 (@g1) May 12, 2026

De acordo com a WS Consultoria Climatológica, o parque ocupou as duas primeiras posições no ranking de menores temperaturas diárias nacionais. O ponto de medição fica próximo à nascente do rio Campo Belo, uma das áreas conhecidas pelo rigor climático durante o outono.

Referências da notícia

Frio no Rio de Janeiro: madrugada bate recorde, e ressaca fecha Leblon. 12 de maio, 2026.

Campos do Jordão bate recorde de frio no ano e tem primeira geada. 12 de maio, 2026.

Com -6,8ºC, Parque Nacional do Itatiaia registra a menor temperatura do Brasil nesta terça-feira. 12 de maio, 2026.