Tempestades e chuvas intensas voltam a ameaçar o Centro-Sul a partir de sexta-feira
A partir desta sexta-feira, uma nova frente fria começa a se formar e vai levar chuva forte e tempestades para parte do centro-sul do Brasil, principalmente no domingo (17).
Esta semana começou com muito frio, tempo firme e seco no centro-sul do Brasil, mas vai acabar com uma mudança significativa nas condições atmosféricas.
O padrão de tempo mais estável deve permanecer pelo menos até a quinta-feira (14). A partir da sexta-feira (15), uma nova frente fria oceânica começa a se formar no Atlântico e vai mudar o tempo no fim de semana em parte do centro-sul do país.
O sistema frontal, juntamente com um cavado meteorológico (área alongada de baixa pressão atmosférica), vão favorecer o retorno das instabilidades especialmente entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nestas áreas são esperadas chuvas intensas e tempestades no fim de semana, mas principalmente no domingo (17).
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
Retorno de chuva forte e tempestades no fim de semana
Algumas pancadas isoladas e irregulares já podem ocorrer ao longo desta sexta-feira (15) em áreas do Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná e de São Paulo devido à áreas de baixa pressão atmosférica.
Mas é no fim de semana que a mudança no tempo fica mais evidente.
No sábado (16), o processo de formação da nova frente fria continua deixando chuvas moderadas com pancadas localmente fortes e risco de temporais isolados já pela manhã no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Rio Grande do Sul e do Paraná, e oeste de Santa Catarina e de São Paulo.
Entre a tarde e à noite, as chuvas intensas e tempestades isoladas continuam ocorrendo, mas se espalham por todo o estado catarinense e paranaense, para a Região Metropolitana de Porto Alegre, o nordeste e litoral norte gaúchos, para o sul de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e São Paulo.
No domingo (17) de manhã, com a frente fria formada sobre o oceano, ela vai favorecer a ocorrência de chuvas moderadas a localmente fortes, que podem ocorrer em forma de pancadas e com temporais no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em áreas do centro-sul de São Paulo.
Chuvas fracas a moderadas são esperadas no nordeste gaúcho e em Santa Catarina.
No período da tarde, as instabilidades ganham força e chove forte com risco de tempestades no leste catarinense, no norte e leste do Paraná, em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e porção sul de Minas Gerais.
Pancadas de chuva também são esperadas, mas de forma mais isolada, no Mato Grosso do Sul.
Ao longo do domingo (17), o tempo tende a ficar mais firme no estado gaúcho e no oeste catarinense e paranaense.
À noite, as chuvas ficam mais concentradas no leste do Paraná e na Região Sudeste do país, especificamente entre o sul mineiro, São Paulo e o Rio de Janeiro, com pancadas mais fortes no leste paulista, incluindo a Região Metropolitana (e capital).
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