Tempestades e chuvas intensas voltam a ameaçar o Centro-Sul a partir de sexta-feira

A partir desta sexta-feira, uma nova frente fria começa a se formar e vai levar chuva forte e tempestades para parte do centro-sul do Brasil, principalmente no domingo (17). Mais previsão: Geadas no Sul e muita chuva no Norte e Nordeste: veja o alerta para esta quarta

Esta semana começou com muito frio, tempo firme e seco no centro-sul do Brasil, mas vai acabar com uma mudança significativa nas condições atmosféricas.

O padrão de tempo mais estável deve permanecer pelo menos até a quinta-feira (14). A partir da sexta-feira (15), uma nova frente fria oceânica começa a se formar no Atlântico e vai mudar o tempo no fim de semana em parte do centro-sul do país.

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O sistema frontal, juntamente com um cavado meteorológico (área alongada de baixa pressão atmosférica), vão favorecer o retorno das instabilidades especialmente entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nestas áreas são esperadas chuvas intensas e tempestades no fim de semana, mas principalmente no domingo (17).

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Retorno de chuva forte e tempestades no fim de semana

Algumas pancadas isoladas e irregulares já podem ocorrer ao longo desta sexta-feira (15) em áreas do Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná e de São Paulo devido à áreas de baixa pressão atmosférica.

Mas é no fim de semana que a mudança no tempo fica mais evidente.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (16) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (16), o processo de formação da nova frente fria continua deixando chuvas moderadas com pancadas localmente fortes e risco de temporais isolados já pela manhã no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Rio Grande do Sul e do Paraná, e oeste de Santa Catarina e de São Paulo.

Entre a tarde e à noite, as chuvas intensas e tempestades isoladas continuam ocorrendo, mas se espalham por todo o estado catarinense e paranaense, para a Região Metropolitana de Porto Alegre, o nordeste e litoral norte gaúchos, para o sul de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (17) de manhã (9h) à esquerda e de tarde (18h) à direita , segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (17) de manhã, com a frente fria formada sobre o oceano, ela vai favorecer a ocorrência de chuvas moderadas a localmente fortes, que podem ocorrer em forma de pancadas e com temporais no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em áreas do centro-sul de São Paulo.

Chuvas fracas a moderadas são esperadas no nordeste gaúcho e em Santa Catarina.

Chuvas moderadas a intensas e com risco de tempestades são esperadas no fim de semana especialmente entre Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

No período da tarde, as instabilidades ganham força e chove forte com risco de tempestades no leste catarinense, no norte e leste do Paraná, em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e porção sul de Minas Gerais.

Pancadas de chuva também são esperadas, mas de forma mais isolada, no Mato Grosso do Sul.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para domingo (17) às 12h à esquerda e à tarde (18h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com chance de tempestades.

Ao longo do domingo (17), o tempo tende a ficar mais firme no estado gaúcho e no oeste catarinense e paranaense.

À noite, as chuvas ficam mais concentradas no leste do Paraná e na Região Sudeste do país, especificamente entre o sul mineiro, São Paulo e o Rio de Janeiro, com pancadas mais fortes no leste paulista, incluindo a Região Metropolitana (e capital).